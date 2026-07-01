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Éjszaka sem pihentek a tűzoltók: károkat okozott a vihar Maros megyében

• Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Fotó: Maros megyei tűzoltóság

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Több mint egy tucat helyszínen avatkoztak be a Maros megyei tűzoltók a keddi vihar után. A kidőlt fák autókat, tömbházakat és egy étterem teraszát is megrongálták, több településen pedig pincéket és alagsorokat öntött el a víz.

Székelyhon

2026. július 01., 09:252026. július 01., 09:25

2026. július 01., 09:362026. július 01., 09:36

A kedd délutáni vihart követően az éjszaka folyamán is zajlottak a kárelhárítási munkálatok Maros megyében. Míg az első beavatkozások során Szovátán, Marosvásárhelyen és más településeken főként elöntött épületekhez és leszakadt tetőelemekhez riasztották a tűzoltókat, addig

kedden este hét órától szerda reggel hét óráig számos újabb helyszínen kellett közbelépniük.

A Maros megyei tűzoltóság összesítése szerint Marosvásárhelyen kilenc beavatkozásra volt szükség.

• Fotó: Maros megyei tűzoltóság Galéria

Fotó: Maros megyei tűzoltóság

A kidőlt fák egy motorkerékpárt, egy személyautót, két tömbházat és a Víkenden működő egyik étterem teraszát is megrongálták.

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Emellett veszélyessé vált fákat vágtak ki, egy lakóház tetőszerkezetét is biztosították, amit megrongált a szél, valamint úttestre dőlt fákat és egy parkolóra, illetve járdára zuhant faágat is eltávolítottak.

• Fotó: Maros megyei tűzoltóság Galéria

Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Marosszentgyörgyön egy lakóház alagsorából kellett kiszivattyúzni a vizet. Segesvár térségében, Apoldon egy pince telt meg vízzel, emellett Dános és Szászkézd között, valamint az Apoldi-hágónál kidőlt fák akadályozták a közlekedést. Mezőméhesen egy villanyvezetékre dőlt fát kellett eltávolítani.

Maros megye Marosszék
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