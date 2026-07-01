Éjszaka sem pihentek a tűzoltók: károkat okozott a vihar Maros megyében

Fotó: Maros megyei tűzoltóság
Több mint egy tucat helyszínen avatkoztak be a Maros megyei tűzoltók a keddi vihar után. A kidőlt fák autókat, tömbházakat és egy étterem teraszát is megrongálták, több településen pedig pincéket és alagsorokat öntött el a víz.
2026. július 01., 09:252026. július 01., 09:25
2026. július 01., 09:362026. július 01., 09:36
A kedd délutáni vihart követően az éjszaka folyamán is zajlottak a kárelhárítási munkálatok Maros megyében. Míg az első beavatkozások során Szovátán, Marosvásárhelyen és más településeken főként elöntött épületekhez és leszakadt tetőelemekhez riasztották a tűzoltókat, addig
A Maros megyei tűzoltóság összesítése szerint Marosvásárhelyen kilenc beavatkozásra volt szükség.
Fotó: Maros megyei tűzoltóság
A kidőlt fák egy motorkerékpárt, egy személyautót, két tömbházat és a Víkenden működő egyik étterem teraszát is megrongálták.
Emellett veszélyessé vált fákat vágtak ki, egy lakóház tetőszerkezetét is biztosították, amit megrongált a szél, valamint úttestre dőlt fákat és egy parkolóra, illetve járdára zuhant faágat is eltávolítottak.
Fotó: Maros megyei tűzoltóság
Marosszentgyörgyön egy lakóház alagsorából kellett kiszivattyúzni a vizet. Segesvár térségében, Apoldon egy pince telt meg vízzel, emellett Dános és Szászkézd között, valamint az Apoldi-hágónál kidőlt fák akadályozták a közlekedést. Mezőméhesen egy villanyvezetékre dőlt fát kellett eltávolítani.
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