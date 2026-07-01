Azahriah, Alan Walker és Inna is érkezik – számos újdonsággal indul a VIBE Fesztivál

Néhány nap múlva megnyitja kapuit Erdély egyik legnagyobb könnyűzenei fesztiválja, a VIBE. A július 2–5. között zajló rendezvény idén is nemzetközi sztárokkal, hazai kedvencekkel, új helyszínekkel és több kényelmi fejlesztéssel várja a látogatókat.

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a 10-es, 18-as és 20-as autóbuszjáratok közvetlenül a fesztivál bejáratáig szállítják az utasokat, az éjszakai órákban pedig vissza a városba.

Az autóval érkezők számára egy ezer férőhelyes parkolót alakítottak ki. Jelentős újdonság, hogy a fesztiválon

A Food Courtban, a bároknál és a szolgáltatók többségénél saját bankkártyát is elfogadnak, így a látogatóknak nem kell külön feltölteniük a fesztiválkártyát. A készpénzzel érkezők számára továbbra is elérhető marad a feltöltési lehetőség.

Az eMAG Stage a magyar könnyűzenei előadók koncertjeinek ad helyet, ahol Co Lee, a BSW, VZS, Manuel és Curtis is fellép. Az elektronikus zene kedvelőit a PPC Aréna várja, ahol Joel Corry, Camo & Krooked, Bruno x Spacc, KKevin és több más DJ gondoskodik a hangulatról. Megújult formában tér vissza a KMDSZ Black Box is: az idei helyszínt hajókonténerekből alakították ki, hogy még erőteljesebb ipari hangulatot teremtsenek.

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Az MVM Kávézó idén is találkozóhelyként és koncerthelyszínként működik, ahol erdélyi könnyűzenei előadók lépnek fel, míg a Napoleon Games VIP többszintes kialakítást kapott, ahonnan a látogatók a MOL Mainstage és az eMAG Stage programjaira is ráláthatnak. A