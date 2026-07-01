Azahriah, Alan Walker és Inna is érkezik – számos újdonsággal indul a VIBE Fesztivál

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Fotó: László Ildikó
Néhány nap múlva megnyitja kapuit Erdély egyik legnagyobb könnyűzenei fesztiválja, a VIBE. A július 2–5. között zajló rendezvény idén is nemzetközi sztárokkal, hazai kedvencekkel, új helyszínekkel és több kényelmi fejlesztéssel várja a látogatókat.
A szervezők idén a közlekedés megkönnyítésére is hangsúlyt fektettek:
Az autóval érkezők számára egy ezer férőhelyes parkolót alakítottak ki. Jelentős újdonság, hogy a fesztiválon
A Food Courtban, a bároknál és a szolgáltatók többségénél saját bankkártyát is elfogadnak, így a látogatóknak nem kell külön feltölteniük a fesztiválkártyát. A készpénzzel érkezők számára továbbra is elérhető marad a feltöltési lehetőség.
Az eMAG Stage a magyar könnyűzenei előadók koncertjeinek ad helyet, ahol Co Lee, a BSW, VZS, Manuel és Curtis is fellép. Az elektronikus zene kedvelőit a PPC Aréna várja, ahol Joel Corry, Camo & Krooked, Bruno x Spacc, KKevin és több más DJ gondoskodik a hangulatról. Megújult formában tér vissza a KMDSZ Black Box is: az idei helyszínt hajókonténerekből alakították ki, hogy még erőteljesebb ipari hangulatot teremtsenek.
Az MVM Kávézó idén is találkozóhelyként és koncerthelyszínként működik, ahol erdélyi könnyűzenei előadók lépnek fel, míg a Napoleon Games VIP többszintes kialakítást kapott, ahonnan a látogatók a MOL Mainstage és az eMAG Stage programjaira is ráláthatnak. A
az OMDSZ Land by Jägermeister helyszínen pedig a koncertek után is folytatódnak az éjszakai programok. A szervezők szerint a VIBE idén is a nemzetközi és hazai fellépők, a megújult helyszínek és a kényelmi fejlesztések kombinációjával szeretné emlékezetessé tenni a fesztiválélményt.
A csütörtökön kezdődő VIBE Fesztivál ideje alatt megerősített rendőri és csendőri jelenlétre kell számítani Marosvásárhelyen és a fesztivál helyszínén. A hatóságok célja, hogy a négynapos rendezvény rendben és biztonságban teljen.
Több mint egy tucat helyszínen avatkoztak be a Maros megyei tűzoltók a keddi vihar után. A kidőlt fák autókat, tömbházakat és egy étterem teraszát is megrongálták, több településen pedig pincéket és alagsorokat öntött el a víz.
Megtalálták a tűzoltók annak a személynek a holttestét, akit kedd délután kezdtek el keresni a Maros folyóban Lekencénél.
Egy, a Maros folyóban eltűnt, feltehetően vízbe fulladt személy felkutatásához riasztották kedden a dicsőszentmártoni tűzoltóegység és a marosludasi munkapont hivatásos tűzoltóit Maroslekence térségébe.
Egy sávon halad a forgalom a marosvásárhelyi Szabadi úton, ahol két autó ütközött össze hétfőn délután.
Több mint 104 millió lejes beruházással épülhet modern aquapark és szabadidős központ Szovátán. A Maros Megyei Tanács és Szováta önkormányzata közösen nyújt be pályázatot a projekt megvalósítására, amely egész évben várná a látogatókat.
A 15-ös országúton, a Marosvécshez tartozó Disznajón bekövetkezett balesethez riasztották hétfőn reggel a dédai tűzoltóság munkatársait: egy mikrobusz és egy személyautó karambolozott.
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A folyók nem biztonságos fürdőhelyek, hanem olyan vizek, amelyek akár néhány másodperc alatt is halálos veszélyt jelenthetnek még a tapasztalt úszók számára is – figyelmeztetnek a szakemberek.
Megszavazta Marosvásárhely önkormányzata az idei díszpolgárok névsorát, noha a Kovászna, Hargita és Maros Megyei Románok Civil Fóruma nyílt levélben tiltakozott a jelöltek – különösen néhai Kincses Előd jogász, közíró – ellen.
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