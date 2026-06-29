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Mikrobusz és személyautó karambolozott Maros megyében

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

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A 15-ös országúton, a Marosvécshez tartozó Disznajón bekövetkezett balesethez riasztották hétfőn reggel a dédai tűzoltóság munkatársait: egy mikrobusz és egy személyautó karambolozott.

Bodor Tünde

2026. június 29., 14:152026. június 29., 14:15

A balesetben összesen hét ember volt érintett, de csak egyikük sérült meg könnyebben, a személyautó sofőrje, akit további vizsgálatokra a szászrégeni kórház sürgősségi osztályára szállítottak – tájékoztatott a Maros megyei rendőrség.

Marosszék Baleset Közlekedés
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