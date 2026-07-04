Nagyhatalmi játszmákba bonyolódhatott az a két román férfi, akiket most börtönre ítéltek Londonban

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Fotó: Olti Angyalka
Börtönbüntetésre ítéltek pénteken Nagy-Britanniában két romániai férfit, amiért megkéseltek Londonban egy perzsa nyelvű hírcsatornának dolgozó iráni újságírót. A brit ügyészek szerint a merényletet az iráni kormány rendelte meg közvetítőkön keresztül – írja az Agerpres hírügynökség a Reuters jelentésére hivatkozva.
Pouria Zeraatira 2024. március 30-án támadt rá férfiak egy csoportja londoni otthona közelében. Az újságírót a lábán szúrták meg a támadók. Kórházba került, de sérülései nem voltak életveszélyesek.
A testi sértéssel vádolt két román állampolgárságú férfi (21 és 25 évesek) tagadták bűnösségüket, de egy londoni bíróság elítélte őket:
Az ügyészek a szerint három férfi támadt rá Pouria Zeraatira az iráni állam megrendelésre. Az újságíró az iráni kormányt bíráló Iran International hírcsatornának dolgozik, amelyet a teheráni rezsim terrorszervezetnek minősített. Irán tagadta, hogy köze lenne az ügyhöz.
Az ügyben érintettként megnevezett harmadik férfit Romániában tartóztatták le, de ő nem volt vádlott ebben a perben.
Az ítélet kihirdetésekor Bobbie Cheema-Grubb bíró kijelentette, biztos abban, hogy a támadást egy idegen hatalom érdekében követték el. Az Iran International szóvivője közölte, hogy a televízió örül az ügy lezárásának, és köszönetet mondott a brit rendőrségnek és kormánynak az erőfeszítéseikért.
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