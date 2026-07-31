Migrációs válság Ceutában: több tízezer határsértő jutott be a spanyol városba Marokkó felől

Megerősítették a biztonsági intézkedéseket a ceutai határ mindkét oldalán péntekre virradó éjjel, miután Marokkó felől tömegesen, a hatóságok első becslései szerint mintegy 40 ezren jutottak be az észak-afrikai autonóm spanyol városba.

Székelyhon 2026. július 31., 14:052026. július 31., 14:05

A spanyol csendőrség határőrizetet ellátó egységeinek létszámát megduplázták, emellett a parti őrség jelenlétét is fokozzák, várhatóan a nap folyamán további járőrhajó érkezik a partszakasz biztosítására, amelyben a búvárgyeségek is megnövelt létszámmal közreműködnek. Emellett a határszakaszra kivezényelték a katonaságot is – számolt be az MTI. Hirdetés A Telecinco spanyol kereskedelmi televízió helyszíni tudósítása szerint

a fokozott biztonsági intézkedések ellenére egész éjszaka folyamatosan jutottak át emberek Marokkó felől Ceutába,

nagy többségük úszva, megkerülve a tengerbe nyúló, kerítésekkel megerősített hullámtörő gátat. Az elmúlt egy napban több ezren jutottak át a határon, akik most céltalanul kóborolnak a városban, mert az 500 főre tervezett ideiglenes befogadóközpont (CETI) megtelt, bejárata előtt több százan táboroztak le, arra várva, hogy ellátást kapjanak. A biztonsági erők első becslései szerint

az elmúlt napokban több mint 40 ezren érkeztek a hivatalosan 83 ezer lakost számláló spanyol városba, és legkevesebb 18 ember életét vesztette az átkelés során.

Az Onda Cero spanyol rádióadó tudósítója arról számolt be, hogy péntek délelőtt százak indultak vissza Marokkóba, miután szembesültek azzal, hogy a befogadóközpontban nincs hely számukra, nincs hol aludniuk és nincs mit enniük. Az EFE spanyol hírügynökség beszámolója szerint a határ túloldalán, a marokkói Castillejost tömegesen lepték el azok, akik átkelésre készülnek, többségében fiatalok, de sok család is van köztük kisgyerekekkel, miután elterjedt a pletyka, hogy megnyitották a spanyol határt. A marokkói hatóságok létszámát is megnövelték, de így sem tudták feltartóztatni az embereket,

többen összetűzésbe kerültek a rendfenntartókkal, kövekkel dobálták a rendőröket, és egy autóbuszt is felgyújtottak.

A ceutai események hatására a másik marokkói autonóm spanyol városban, Melillában is többen próbáltak átjutni a határon, emiatt a hatóságok lezárták a Beni Enzar határátkelőt. Pedro Sánchez miniszterelnök a nap folyamán Ceutába utazik Fernando Grande-Marlaska belügyminiszter kíséretében, hogy a helyszínen tájékozódjon a kialakult migrációs krízisről, miután Juan Jesús Vivas, Ceuta elnöke vészhelyzet kihirdetésére szólította fel a kormányt. Az autonóm város vezetése szerint a csütörtöki tömeges határsértést megelőző két hétben több mint 1500-an értek partot.

Többen vízbe fulladtak, miközben a megpróbálták elérni a Spanyolországhoz tartozó területet.