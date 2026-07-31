Migrációs válság Ceutában: több tízezer határsértő jutott be a spanyol városba Marokkó felől

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Megerősítették a biztonsági intézkedéseket a ceutai határ mindkét oldalán péntekre virradó éjjel, miután Marokkó felől tömegesen, a hatóságok első becslései szerint mintegy 40 ezren jutottak be az észak-afrikai autonóm spanyol városba.
A spanyol csendőrség határőrizetet ellátó egységeinek létszámát megduplázták, emellett a parti őrség jelenlétét is fokozzák, várhatóan a nap folyamán további járőrhajó érkezik a partszakasz biztosítására, amelyben a búvárgyeségek is megnövelt létszámmal közreműködnek. Emellett a határszakaszra kivezényelték a katonaságot is – számolt be az MTI.
A Telecinco spanyol kereskedelmi televízió helyszíni tudósítása szerint
nagy többségük úszva, megkerülve a tengerbe nyúló, kerítésekkel megerősített hullámtörő gátat.
Az elmúlt egy napban több ezren jutottak át a határon, akik most céltalanul kóborolnak a városban, mert az 500 főre tervezett ideiglenes befogadóközpont (CETI) megtelt, bejárata előtt több százan táboroztak le, arra várva, hogy ellátást kapjanak.
A biztonsági erők első becslései szerint
Az Onda Cero spanyol rádióadó tudósítója arról számolt be, hogy péntek délelőtt százak indultak vissza Marokkóba, miután szembesültek azzal, hogy a befogadóközpontban nincs hely számukra, nincs hol aludniuk és nincs mit enniük.
Az EFE spanyol hírügynökség beszámolója szerint a határ túloldalán, a marokkói Castillejost tömegesen lepték el azok, akik átkelésre készülnek, többségében fiatalok, de sok család is van köztük kisgyerekekkel, miután elterjedt a pletyka, hogy megnyitották a spanyol határt.
A marokkói hatóságok létszámát is megnövelték, de így sem tudták feltartóztatni az embereket,
A ceutai események hatására a másik marokkói autonóm spanyol városban, Melillában is többen próbáltak átjutni a határon, emiatt a hatóságok lezárták a Beni Enzar határátkelőt.
Pedro Sánchez miniszterelnök a nap folyamán Ceutába utazik Fernando Grande-Marlaska belügyminiszter kíséretében, hogy a helyszínen tájékozódjon a kialakult migrációs krízisről, miután Juan Jesús Vivas, Ceuta elnöke vészhelyzet kihirdetésére szólította fel a kormányt.
Az autonóm város vezetése szerint a csütörtöki tömeges határsértést megelőző két hétben több mint 1500-an értek partot.
A spanyol belügyminisztérium közleményében elutasította a vészhelyzet kihirdetését, arra hivatkozva, hogy az arról szóló polgári védelmi szabályozás nem sorolja a kockázati tényezők közé a migrációs hullámokat. A kialakult helyzetért az embercsempész-hálózatokat okolta, amelyek „kihasználják”, hogy a spanyol legfelsőbb bíróság megtiltotta a gyorsított, eljárás nélküli visszatoloncolásokat.
A szaktárca tájékoztatása szerint Spanyolország és Marokkó csütörtökön megállapodott a helyzet közös kezeléséről, és a határsértők visszaküldését célzó intézkedések felülvizsgálatáról.
Karima Benyaich, Marokkó spanyolországi nagykövete közölte: a marokkói kormány kéri, hogy a határt átlépő állampolgáraik térjenek vissza, és azt szeretnék, ha „a migráció mindenki számára rendezett és biztonságos lenne”.
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