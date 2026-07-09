Meghalt Bonnie Tyler énekesnő

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„Bonnie családja és csapata megrendült szívvel jelenti be, hogy Bonnie tegnap este (szerdán, szerk. megj.) váratlanul elhunyt egy portugáliai kórházban, a kezelt betegsége következtében.

Az 1970-es évek közepén indult szólókarrierje a Lost in France és az It’s a Heartache című dalokkal, de fénykorát az 1980-as években élte, amikor

a világ minden táján a toplisták első helyét szerezte meg a Total Eclipse of the Heart című dalával

– írja róla a Wikipédia. Rekedtes hangját egy hangszálműtétnek köszönheti, ami után az orvos hetekre eltiltotta az énekléstől és a beszédtől, de Bonnie türelmetlen volt és nem tartotta be az orvos előírását. Ez a hang pedig világszerte ismertté tette őt.

Bonnie Tyler volt az első női előadóművész, aki Faster than the Speed of Night című albumával rögtön az első helyen lépett be a brit toplistára és került be a Guinness Rekordok Könyvébe is.

Egyike volt az első nyugati énekeseknek, akik először turnéztak a Szovjetunióban, és ő volt az első walesi énekesnő, aki az amerikai toplista első helyére került.

Bonnie Tyler 2026. április végén portugáliai otthonában lett rosszul. Férje egy magánklinikára szállította, ahol megállapították hogy bélperforáció áll fenn és azonnal műteni kell. Átszállították a Faro-i állami kórházba és sikeres operációt hajtottak végre rajta. Néhány nappal később állapota rosszabbodott így május 6-án orvosai mesterséges kómába helyezték, hogy elősegítsék felépülését. Az énekesnő menedzsere június 15-én közleményben tudatta a rajongókkal, hogy Bonniet felébresztették de állapota továbbra is súlyos. A popdíva július 8-án hunyt el.