Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Meghalt Bonnie Tyler énekesnő

• Fotó: Wikipédia

Fotó: Wikipédia

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

75 éves korában elhunyt Bonnie Tyler popdíva, énekesnő – közölte csütörtökön Facebook-oldalán családja.

Tamás Attila

2026. július 09., 12:422026. július 09., 12:42

2026. július 09., 12:552026. július 09., 12:55

„Bonnie családja és csapata megrendült szívvel jelenti be, hogy Bonnie tegnap este (szerdán, szerk. megj.) váratlanul elhunyt egy portugáliai kórházban, a kezelt betegsége következtében.

Az énekesnő Gaynor Hopkins néven született a walesi Skewen-ben, 1951. június 8-án.

A köztudatban többek között „a női Rod Stewart-ként” becézték.

Házastársa Robert Sullivan brit cselgáncsozó volt, akivel 1973-ban házasodtak össze.

Az 1970-es évek közepén indult szólókarrierje a Lost in France és az It’s a Heartache című dalokkal, de fénykorát az 1980-as években élte, amikor

a világ minden táján a toplisták első helyét szerezte meg a Total Eclipse of the Heart című dalával

– írja róla a Wikipédia. Rekedtes hangját egy hangszálműtétnek köszönheti, ami után az orvos hetekre eltiltotta az énekléstől és a beszédtől, de Bonnie türelmetlen volt és nem tartotta be az orvos előírását. Ez a hang pedig világszerte ismertté tette őt.

Videó: Bonnie Tyler

Bonnie Tyler volt az első női előadóművész, aki Faster than the Speed of Night című albumával rögtön az első helyen lépett be a brit toplistára és került be a Guinness Rekordok Könyvébe is.

Egyike volt az első nyugati énekeseknek, akik először turnéztak a Szovjetunióban, és ő volt az első walesi énekesnő, aki az amerikai toplista első helyére került.

Bonnie Tyler 2026. április végén portugáliai otthonában lett rosszul. Férje egy magánklinikára szállította, ahol megállapították hogy bélperforáció áll fenn és azonnal műteni kell. Átszállították a Faro-i állami kórházba és sikeres operációt hajtottak végre rajta. Néhány nappal később állapota rosszabbodott így május 6-án orvosai mesterséges kómába helyezték, hogy elősegítsék felépülését. Az énekesnő menedzsere június 15-én közleményben tudatta a rajongókkal, hogy Bonniet felébresztették de állapota továbbra is súlyos. A popdíva július 8-án hunyt el.

Számtalan zenei és életmű díjjal büszkélkedhet, többek között Bravo OTTO díjakkal, German ECHO Awards díjjal, illetve háromszor is átvehette a Goldene Europa díjat. Az Eurovíziós Dalfesztiválon nyújtott teljesítményéért két ESC Radio Awards díjjal jutalmazták. De háromszor jelölték Grammy díjra illetve Brit Awards és American Music Awards valamint Billboard Video Music Awards díjakra is. Ő Nagy-Britannia egyik legsikeresebb és legismertebb énekesnője. A Sony Music szerint albumaiból és dalaiból eddig 100 millió példányt adtak el – olvasható az énekesnő Wikipédia-oldalán.

Külföld
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Ezek is érdekelhetik

Tusványosi részvétel: új helyzetet teremt a magyarországi kormányváltás a Sapientiánál
Többheti lesben állás után sikerült kilőni a faluba bejáró egyik medvét
Érkező és távozó is van, a középpályán változtatott a Sepsi OSK
Itt a rangsor: ezek a legjobb romániai magyar líceumok az érettségi eredmények alapján
Sima diadalt aratott Mezőkövesden a BL-selejtezőben a román címvédő
Borcsa Tímea a Lélekhangban: A házi olvasmány spenót, de csokitortaként kell tálalni (VIDEÓ)
Tusványosi részvétel: új helyzetet teremt a magyarországi kormányváltás a Sapientiánál
Székelyhon

Tusványosi részvétel: új helyzetet teremt a magyarországi kormányváltás a Sapientiánál
Többheti lesben állás után sikerült kilőni a faluba bejáró egyik medvét
Székelyhon

Többheti lesben állás után sikerült kilőni a faluba bejáró egyik medvét
Érkező és távozó is van, a középpályán változtatott a Sepsi OSK
Székely Sport

Érkező és távozó is van, a középpályán változtatott a Sepsi OSK
Itt a rangsor: ezek a legjobb romániai magyar líceumok az érettségi eredmények alapján
Krónika

Itt a rangsor: ezek a legjobb romániai magyar líceumok az érettségi eredmények alapján
Sima diadalt aratott Mezőkövesden a BL-selejtezőben a román címvédő
Székely Sport

Sima diadalt aratott Mezőkövesden a BL-selejtezőben a román címvédő
Borcsa Tímea a Lélekhangban: A házi olvasmány spenót, de csokitortaként kell tálalni (VIDEÓ)
Nőileg

Borcsa Tímea a Lélekhangban: A házi olvasmány spenót, de csokitortaként kell tálalni (VIDEÓ)
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. július 07., kedd

Feltétel nélküli alapjövedelem: az Európai Bizottság nyilvántartásba veszi a kezdeményezést

Az Európai Bizottság úgy határozott, hogy nyilvántartásba veszi a feltétel nélküli alapjövedelem uniós bevezetését szorgalmazó európai polgári kezdeményezést – tájékoztatott az uniós bizottság kedden.

Feltétel nélküli alapjövedelem: az Európai Bizottság nyilvántartásba veszi a kezdeményezést
Feltétel nélküli alapjövedelem: az Európai Bizottság nyilvántartásba veszi a kezdeményezést
2026. július 07., kedd

Feltétel nélküli alapjövedelem: az Európai Bizottság nyilvántartásba veszi a kezdeményezést
Hirdetés
2026. július 04., szombat

Nagyhatalmi játszmákba bonyolódhatott az a két román férfi, akiket most börtönre ítéltek Londonban

Börtönbüntetésre ítéltek pénteken Nagy-Britanniában két romániai férfit, amiért megkéseltek Londonban egy perzsa nyelvű hírcsatornának dolgozó iráni újságírót.

Nagyhatalmi játszmákba bonyolódhatott az a két román férfi, akiket most börtönre ítéltek Londonban
Nagyhatalmi játszmákba bonyolódhatott az a két román férfi, akiket most börtönre ítéltek Londonban
2026. július 04., szombat

Nagyhatalmi játszmákba bonyolódhatott az a két román férfi, akiket most börtönre ítéltek Londonban
2026. július 03., péntek

Ukrajna szerint a konstancai drónincidens elszigetelt eset volt, amelyet az orosz elektronikai hadviselés okozott

Az ukrán fél közölte Bukaresttel, hogy a konstancai kikötőben június 5-én történt incidens egy elszigetelt eset volt, amelyet nagy valószínűséggel az orosz elektronikai hadviselés okozott – tájékoztatott pénteken a védelmi minisztérium.

Ukrajna szerint a konstancai drónincidens elszigetelt eset volt, amelyet az orosz elektronikai hadviselés okozott
Ukrajna szerint a konstancai drónincidens elszigetelt eset volt, amelyet az orosz elektronikai hadviselés okozott
2026. július 03., péntek

Ukrajna szerint a konstancai drónincidens elszigetelt eset volt, amelyet az orosz elektronikai hadviselés okozott
2026. július 02., csütörtök

Már a szomszédban az Ázsiából származó, sejtelmesen baljós nevű kártevő

A bogár akár tömeges kőrispusztulást is okozhat, ezért fokozott ellenőrzést rendeltek el Magyarországon.

Már a szomszédban az Ázsiából származó, sejtelmesen baljós nevű kártevő
Már a szomszédban az Ázsiából származó, sejtelmesen baljós nevű kártevő
2026. július 02., csütörtök

Már a szomszédban az Ázsiából származó, sejtelmesen baljós nevű kártevő
Hirdetés
2026. június 29., hétfő

Egy csomagra akár többször is ki kell fizetni a 3 eurót – íme a részletek az új uniós vámszabályról

Július 1-jétől érvényesek az új uniós vámszabályok: az EU-n kívüli webáruházból rendelt, 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni.

Egy csomagra akár többször is ki kell fizetni a 3 eurót – íme a részletek az új uniós vámszabályról
Egy csomagra akár többször is ki kell fizetni a 3 eurót – íme a részletek az új uniós vámszabályról
2026. június 29., hétfő

Egy csomagra akár többször is ki kell fizetni a 3 eurót – íme a részletek az új uniós vámszabályról
2026. június 25., csütörtök

A galaci drónincidens következtében bekérették a román nagykövetet az orosz külügyminisztériumba

Bekérették a román nagykövetet az orosz külügyminisztériumba – jelentette be csütörtökön Maria Zaharova külügyi szóvivő az Interfax hírügynökség tájékoztatása szerint.

A galaci drónincidens következtében bekérették a román nagykövetet az orosz külügyminisztériumba
A galaci drónincidens következtében bekérették a román nagykövetet az orosz külügyminisztériumba
2026. június 25., csütörtök

A galaci drónincidens következtében bekérették a román nagykövetet az orosz külügyminisztériumba
2026. június 25., csütörtök

Hőség Európában: Nagy-Britanniában és Spanyolországban is megdőlt a melegrekord

Hőhullám sújtja Európát, szerdán megdőlt a júniusi hőségrekord Nagy-Britanniában. Az elmúlt napokban Spanyolországban is megdőlt a júniusi átlaghőmérsékleti rekord.

Hőség Európában: Nagy-Britanniában és Spanyolországban is megdőlt a melegrekord
Hőség Európában: Nagy-Britanniában és Spanyolországban is megdőlt a melegrekord
2026. június 25., csütörtök

Hőség Európában: Nagy-Britanniában és Spanyolországban is megdőlt a melegrekord
Hirdetés
2026. június 23., kedd

Trump szerint rekordmennyiségű kőolaj jutott át a Hormuzi-szoroson

Rekordmennyiségű, 19 millió hordónyi kőolajat szállítottak át hétfőn a Hormuzi-szoroson – írta Donald Trump amerikai elnök kedden közösségi oldalán.

Trump szerint rekordmennyiségű kőolaj jutott át a Hormuzi-szoroson
Trump szerint rekordmennyiségű kőolaj jutott át a Hormuzi-szoroson
2026. június 23., kedd

Trump szerint rekordmennyiségű kőolaj jutott át a Hormuzi-szoroson
2026. június 22., hétfő

Távozik Keir Starmer brit miniszterelnök

Távozik a kormányzó brit Munkáspárt éléről Keir Starmer miniszterelnök, akinek így kormányfői megbízatása is véget ér.

Távozik Keir Starmer brit miniszterelnök
Távozik Keir Starmer brit miniszterelnök
2026. június 22., hétfő

Távozik Keir Starmer brit miniszterelnök
2026. június 20., szombat

Eddig tartott: Irán ismét lezárja a Hormuzi-szorost

Irán legfelsőbb közös katonai parancsnoksága szombaton bejelentette a Hormuzi-szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől.

Eddig tartott: Irán ismét lezárja a Hormuzi-szorost
Eddig tartott: Irán ismét lezárja a Hormuzi-szorost
2026. június 20., szombat

Eddig tartott: Irán ismét lezárja a Hormuzi-szorost
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!