Lezárás és elterelés: vitatják az erdélyi autópálya beszakadása után hozott megoldást

Fotó: Facebook/Asociația Pro Infrastructură
Két napja szünetel a forgalom egy beszakadás miatt a Szászsebes és Torda közötti sztrádaszakasz (A10) egyik menetirányú pályáján. A közúti infrastruktúráért felelős társaság (CNAIR) vezetője elmagyarázta, miért döntött úgy, hogy a Szászsebes–Torda irányú forgalmat egy szakaszon az 1-es országútra irányítja, és miért nem fogadta el azt a javaslatot, hogy a forgalmat a sztráda másik pályájára tereljék.
2026. július 09., 20:502026. július 09., 20:50
2026. július 09., 21:062026. július 09., 21:06
Az A10-es sztráda érintett pályájának legalább három hónapra tervezett lezárását többek között a Pro Infrastruktúra Egyesület képviselői, valamint a korábbi közlekedési miniszter, Cătălin Drulă is bírálta – írja a Hotnews hírportál, hozzátéve, hogy szerintük jobb – vagy legalábbis az autóvezetőknek kevésbé hátrányos – megoldás lett volna, ha a forgalmat a sztráda ellentétes irányú pályájára terelik, ahol egy 2,5 km-es szakaszon kétirányú közlekedést vezetnek be.
A CNAIR igazgatója, Cristian Pistol szerint az A10-es, Szászsebes–Torda-sztráda 66+300-as kilométerénél
Elmondása szerint ezért döntöttek
az 1-es pálya (Sebes–Torda irány) ideiglenes lezárásáról
és a forgalom 1-es országútra való tereléséről, „egy olyan szakaszon, amely mindössze öt kilométerrel hosszabb a javasolt alternatívánál.
Pistol egy Facebookon közzétett bejegyzésében azt állítja, hogy a Pro Infrastruktúra Egyesület által felvetett megoldást – vagyis hogy a javítási munkálatok idejére mindkét irány forgalmát a sztráda másik pályájára tereljék – „a CNAIR szakemberei megvizsgálták, és biztonsági okokból elvetették”.
Óriási hasadás keletkezett az A10-es sztráda Szászsebes és Torda közötti szakaszán, a sofőröket óvatosságra intik.
„Nem fogom olyan helyzetbe hozni a járművezetőket, hogy ellenkező irányban közlekedjenek egy emelkedős szakaszon, néhány méterre egy aktív földcsuszamlástól, pusztán azért, hogy néhány percet megtakarítsanak. A biztonság nem képezi alku tárgyát” – magyarázta Pistol, hozzátéve, hogy a helyreállítási munkálatok teljes költségét a kivitelező viseli, nem az állam terhére.
A Hotnews hírportálnál ugyanakkor fontosnak tartják megjegyezni, hogy a CNAIR által javasolt megoldás, vagyis a forgalom 1-es országútra történő terelése „egy mindössze öt kilométerrel hosszabb szakaszon”,
míg a Pro Infrastruktúra Egyesület által javasolt megoldás
15 kilométernyi teljes értékű autópályát biztosított volna korlátozások nélkül,
és csupán 2 kilométeren kellett volna a forgalmat átterelni, illetve kétirányú közlekedést bevezetni.
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