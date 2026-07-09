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Így épül a mélygarázs Marosvásárhelyen

A stabilizáló cölöpök már a helyükre kerültek • Fotó: Soós Zoltán közösségi oldala

A stabilizáló cölöpök már a helyükre kerültek

Fotó: Soós Zoltán közösségi oldala

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Naponta több mint ötven teherautónyi földet szállítanak el Marosvásárhelyen a leendő mélygarázs építőtelepéről. A munkálatok látványosak.

Simon Virág

2026. július 09., 19:392026. július 09., 19:39

A mélygarázs építési munkálatairól számolt be közösségi oldalán Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere. Mint írta, a Park Szálloda előtti munkatelepről naponta több mint ötven kamionnyi földet szállítanak el.

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„A szakemberek heti hat napon dolgoznak, jelenleg a föld kitermelése zajlik – ez a mélygarázs egyik legfontosabb szakasza, hiszen

Idézet
most alakítják ki azt a teret, ahol később a parkolószintek épülnek.

A legnehezebb alapozási munkákon már túl vannak: elkészültek a résfalak, és beépítették mind a 45 stabilizáló cölöpöt. Ezek közel 35 méter mélyre nyúlnak a földbe, és azt a biztonságos alapot adják, amelyre a következő munkafázisok épülhetnek.”

Több munkagép dolgozik a mélygarázson • Fotó: Soós Zoltán közösségi oldala Galéria

Több munkagép dolgozik a mélygarázson

Fotó: Soós Zoltán közösségi oldala

Mint korábban beszámoltunk róla, a 290 férőhelyes mélygarázsnak jövő tavaszra kell elkészülnie, és csaknem negyvenmillió lejbe kerül.

• Fotó: Soós Zoltán közösségi oldala Galéria

Fotó: Soós Zoltán közösségi oldala

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Csaknem háromszáz autó parkolhat majd a mélygarázsban • Fotó: Soós Zoltán közösségi oldala Galéria

Csaknem háromszáz autó parkolhat majd a mélygarázsban

Fotó: Soós Zoltán közösségi oldala

Marosszék Marosvásárhely
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