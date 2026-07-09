Így épül a mélygarázs Marosvásárhelyen

A stabilizáló cölöpök már a helyükre kerültek
Fotó: Soós Zoltán közösségi oldala
Naponta több mint ötven teherautónyi földet szállítanak el Marosvásárhelyen a leendő mélygarázs építőtelepéről. A munkálatok látványosak.
A mélygarázs építési munkálatairól számolt be közösségi oldalán Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere. Mint írta, a Park Szálloda előtti munkatelepről naponta több mint ötven kamionnyi földet szállítanak el.
„A szakemberek heti hat napon dolgoznak, jelenleg a föld kitermelése zajlik – ez a mélygarázs egyik legfontosabb szakasza, hiszen
A legnehezebb alapozási munkákon már túl vannak: elkészültek a résfalak, és beépítették mind a 45 stabilizáló cölöpöt. Ezek közel 35 méter mélyre nyúlnak a földbe, és azt a biztonságos alapot adják, amelyre a következő munkafázisok épülhetnek.”
Több munkagép dolgozik a mélygarázson
Fotó: Soós Zoltán közösségi oldala
Mint korábban beszámoltunk róla, a 290 férőhelyes mélygarázsnak jövő tavaszra kell elkészülnie, és csaknem negyvenmillió lejbe kerül.
Fotó: Soós Zoltán közösségi oldala
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Csaknem háromszáz autó parkolhat majd a mélygarázsban
Fotó: Soós Zoltán közösségi oldala
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