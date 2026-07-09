Így épül a mélygarázs Marosvásárhelyen

Naponta több mint ötven teherautónyi földet szállítanak el Marosvásárhelyen a leendő mélygarázs építőtelepéről. A munkálatok látványosak.

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A mélygarázs építési munkálatairól számolt be közösségi oldalán Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere. Mint írta, a Park Szálloda előtti munkatelepről naponta több mint ötven kamionnyi földet szállítanak el.

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„A szakemberek heti hat napon dolgoznak, jelenleg a föld kitermelése zajlik – ez a mélygarázs egyik legfontosabb szakasza, hiszen