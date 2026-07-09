Felállványozták a közigazgatási palotát, kezdődik a restaurálás

Restaurálják a marosvásárhelyi közigazgatási palota homlokzatát és a díszítőelemeket, felújítják a nyílászárókat, valamint szerkezeti javításokat végeznek – jelentette be Péter Ferenc, a Maros megyei tanács elnöke csütörtök délután.

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Marosvásárhely egyik legismertebb műemlék épülete a közigazgatási palota, a régi városháza, amelyben most a megyei tanács és a prefektusi hivatal működik.

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Péter Ferenc, a megyei tanács elnöke közösségi oldalán jelentette be csütörtökön, hogy elkezdődött az értékes épület felújítása. Mint írja, a három évig tartó munkálat alatt