Felállványozták a közigazgatási palotát, kezdődik a restaurálás

Restaurálják, megerősítik a „cifra palotát”
Fotó: Péter Ferenc közösségi oldala
Restaurálják a marosvásárhelyi közigazgatási palota homlokzatát és a díszítőelemeket, felújítják a nyílászárókat, valamint szerkezeti javításokat végeznek – jelentette be Péter Ferenc, a Maros megyei tanács elnöke csütörtök délután.
Marosvásárhely egyik legismertebb műemlék épülete a közigazgatási palota, a régi városháza, amelyben most a megyei tanács és a prefektusi hivatal működik.
Péter Ferenc, a megyei tanács elnöke közösségi oldalán jelentette be csütörtökön, hogy elkezdődött az értékes épület felújítása. Mint írja, a három évig tartó munkálat alatt
Három évig tartanak a munkálatok
Fotó: Péter Ferenc közösségi oldala
A szecessziós épületet 1905 és 1907 között, Bernády György polgármestersége idején építették Komor Marcell és Jakab Dezső tervei alapján. A Kultúrpalota szomszédságában levő épület akkor még városházaként működött, és cifra palotának nevezték.
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