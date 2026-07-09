Gyorsabb beavatkozást hozhat a kovásznai tűzoltó-alegység

Aláírták a kovásznai új tűzoltó-alegység tervezésére, megépítésére és felszerelésére vonatkozó szerződést. A beruházástól azt várják, hogy lerövidül a beavatkozási idő, hatékonyabbá válik a mentés, és javulnak az ügyeletesek munkakörülményei.

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A Kovászna Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség (ISU) tájékoztatása szerint aláírták a kovásznai új tűzoltó-alegység épületének tervezésére, megépítésére és felszerelésére vonatkozó szerződést.

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A sajtóirodától kapott közleményben úgy értékelik, hogy ez a beruházás fontos mérföldkő a vészhelyzetek kezelésében, hiszen

lerövidül a beavatkozási idő,

hatékonyabban tudnak menteni,

és jobb körülmények között dolgozhatnak az ügyeletesek.

A beruházás nemcsak Kovászna város lakóinak fontos, hanem a környékbeli településeken élőknek és a Kovásznára érkező turistáknak is.

A szerződés aláírása a projekt megvalósítási szakaszának kezdetét jelenti. A következő időszakban a szerződésben előírt tervezési és kivitelezési munkálatok kezdődnek meg.