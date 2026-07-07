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Listába lehetne foglalni a harmincéves férfi törvényszegéseit

Képünk illusztráció • Fotó: Olti Angyalka

Képünk illusztráció

Fotó: Olti Angyalka

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A rendőrség 24 órára őrizetbe vett egy 30 éves, gelencei férfit, akit fenyegetéssel, rongálással, ittas, illetve jogosítvány nélküli járművezetéssel, valamint forgalomba be nem jegyzett jármű közúti használatával gyanúsítanak.

Gergely Imre

2026. július 07., 17:282026. július 07., 17:28

Durván megfenyegettek egy gelencei lakost – erről érkezett a bejelentés a rendőrségre vasárnap este. A nyomozás eddigi adatai szerint a konfliktus előzménye egy korábbi járműcsere volt: a felek egy kvadot és egy krosszmotort cseréltek el egymás közöt, és az ebből fakadó nézeteltérés pedig telefonos fenyegetésekhez vezetett. A gyanúsított ezt követően kvadjával a sértett otthonához hajtott, ahol szándékosan nekiment a kapujának. Az ütközés következtében megrongálódott a kapu, valamint az udvaron parkoló személygépkocsi is.

A rendőrök rövid időn belül azonosították a 30 éves férfit. Elfogásakor alkoholszondás vizsgálatnak vetették alá, amely 0,94 mg/l alkoholt mutatott ki a kilélegzett levegőben.

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A Kovászna megyei rendőrség tájékoztatása szerint a vizsgálat során az is kiderült, hogy a gyanúsított által vezetett kvad nem volt beírva forgalomba, és a férfi jogosítvánnyal sem rendelkezik.

A nyomozás során összegyűjtött bizonyítékok alapján a férfit 24 órára őrizetbe vették. A büntetőeljárás fenyegetés, rongálás, jogosítvány nélküli járművezetés, forgalomba nem helyezett jármű vezetése, valamint ittas járművezetés gyanúja miatt folytatódik.

Háromszék Bűnügy
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