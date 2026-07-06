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Több játékterem már be is zárt Sepsiszentgyörgyön

Az intézkedés célja, hogy a mindennapi útvonalakról eltűnjenek a szerencsejáték-termek, amelyek könnyen kísértésbe vihetik az arra járókat • Fotó: Sepsiszentgyörgy önkormányzata/Facebook

Az intézkedés célja, hogy a mindennapi útvonalakról eltűnjenek a szerencsejáték-termek, amelyek könnyen kísértésbe vihetik az arra járókat

Fotó: Sepsiszentgyörgy önkormányzata/Facebook

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Játékermek zártak be Sepsiszentgyörgyön, miután tavasszal életbe lépett az a helyi önkormányzati döntés, amely kitiltja ezeket a lakóövezetekből.

Székelyhon

2026. július 06., 12:252026. július 06., 12:25

A sepsiszentgyörgyi önkormányzat áprilisban fogadta el azt a rendeletet, amely megtiltja a szerencsejáték-termek működését a város lakóövezeteiben.

A városvezetés közlése szerint az intézkedés első eredményei már láthatók:

eddig hat játékterem zárt be.

A tilalom fokozatosan lép érvénybe, ahogy a jelenlegi működési engedélyek lejárnak. A folyamat várhatóan 2027 januárjáig fejeződik be, ezt követően szerencsejáték-termek kizárólag a város Brassó felőli kijáratánál található ipari övezetben működhetnek.

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A városvezetés szerint az intézkedés célja a lakosság, különösen a gyermekek védelme, valamint az, hogy a mindennapi útvonalakról eltűnjenek a szerencsejáték-termek, amelyek könnyen kísértésbe vihetik az arra járókat.

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Háromszék Sepsiszentgyörgy
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