Több játékterem már be is zárt Sepsiszentgyörgyön

Az intézkedés célja, hogy a mindennapi útvonalakról eltűnjenek a szerencsejáték-termek, amelyek könnyen kísértésbe vihetik az arra járókat
Fotó: Sepsiszentgyörgy önkormányzata/Facebook
Játékermek zártak be Sepsiszentgyörgyön, miután tavasszal életbe lépett az a helyi önkormányzati döntés, amely kitiltja ezeket a lakóövezetekből.
A sepsiszentgyörgyi önkormányzat áprilisban fogadta el azt a rendeletet, amely megtiltja a szerencsejáték-termek működését a város lakóövezeteiben.
A városvezetés közlése szerint az intézkedés első eredményei már láthatók:
A tilalom fokozatosan lép érvénybe, ahogy a jelenlegi működési engedélyek lejárnak. A folyamat várhatóan 2027 januárjáig fejeződik be, ezt követően szerencsejáték-termek kizárólag a város Brassó felőli kijáratánál található ipari övezetben működhetnek.
A városvezetés szerint az intézkedés célja a lakosság, különösen a gyermekek védelme, valamint az, hogy a mindennapi útvonalakról eltűnjenek a szerencsejáték-termek, amelyek könnyen kísértésbe vihetik az arra járókat.
Sok megválaszolatlan kérdés van még a kormány önkormányzatok érintő megszorításaival kapcsolatban, de arról alig esik szó, hogy a tervezett intézkedéscsomag pozitívumokat is tartalmaz: például ki lehet majd tiltani a játéktermeket a településekről.
Nem tiltja be teljesen a játéktermek működését a sepsiszentgyörgyi önkormányzat, de a város egy eldugott ipari övezetébe száműzi őket. Erről a pénteki rendkívüli tanácsülésen született döntés.
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