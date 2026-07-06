Több játékterem már be is zárt Sepsiszentgyörgyön

Játékermek zártak be Sepsiszentgyörgyön, miután tavasszal életbe lépett az a helyi önkormányzati döntés, amely kitiltja ezeket a lakóövezetekből.

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A sepsiszentgyörgyi önkormányzat áprilisban fogadta el azt a rendeletet, amely megtiltja a szerencsejáték-termek működését a város lakóövezeteiben.

A városvezetés közlése szerint az intézkedés első eredményei már láthatók: