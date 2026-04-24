Az a cél, hogy az emberek ne „botolhassanak bele” egy játékterembe, csak azok találják meg őket, akik direkt azért mennek oda, hogy játsszanak

Nem tiltja be teljesen a játéktermek működését a sepsiszentgyörgyi önkormányzat, de a város egy eldugott ipari övezetébe száműzi őket. Erről a pénteki rendkívüli tanácsülésen született döntés.

Bodor Tünde 2026. április 24., 17:562026. április 24., 17:56

Antal Árpád polgármester kezdeményezésére pénteki a tanácsosok jóváhagyták az a határozattervezetet, amely

kitiltja a város lakónegyedeiből és kereskedelmi övezeteiből, valamint a közösségi intézmények közeléből a szerencsejáték-termeket.

Ezek eddig számos esetben tömbházak földszintjén, iskolák közelében működtek. Az intézkedés azt követően történik, hogy az eddigi gyakorlattal ellentétben, mely szerint csak a bukaresti hatóságok dönthették el, működhet-e valahol egy játékterem vagy sem,

a kormány most az önkormányzatok hatáskörébe utalta a döntést.

És mert a szerencsejátékok családokat tettek tönkre, fiatalokat tettek függővé és több öngyilkossághoz is vezettek az idők során – érvelt a polgármester – a városvezetés az első adandó alkalommal fellépett e tevékenység korlátozása érdekében. A tiltás egyaránt vonatkozik a nyerőgépes játéktermekre,

fogadóirodákra,

videólottózókra,

bingótermekre,

kaszinókra

és minden más típusú szerencsejátékra is. Kivételt képeznek az Országos Lottótársaság egységei. A határozat értelmében ezután kizárólag a város Brassó felőli kijáratánál található ipari övezetben (az Uzoni út, Păiuș David hadnagy utca és a város széle által határolt területen) lesznek engedélyezve a szerencsejátékok. A tanács határozata szabályozza a szerencsejátékok reklámozását is: azt nagyon puritán módon, játékgépek, nyeremények stb. egyéb képek nélkül, szigorúan a játékterem épületének falán – de nem az utcafronton – engedélyezi,

gyakorlatilag csak az egység nevét és a tevékenységet lehet kiírni.

Ugyanakkor a játékterem által elfoglalt terület függvényében négyzetméterenként 2000 lej engedélyezési díjat vezet be a város. A határozattervezethez a közvitára kijelölt idő alatt számtalan hozzászólás és javaslat érkezett, elsősorban a szerencsejátékokból élő vállalkozások tulajdonosaitól. Felhívták a figyelmet arra, hogy a város tiltása ahhoz vezethet, hogy

a szerencsejátékosok az online térbe, kevésbé ellenőrzött körülmények közé kényszerülnek és ilyenformán jogilag is védtelenebbek lesznek.

A tevékenységből származó haszon sem a városkasszát gazdagítja majd, hanem sok esetben a külföldi működtetőket – érveltek. A Zoom-felületén tartott online tanácsülésbe bejelentkezett bukaresti ügyvéd azt tette szóvá, hogy a kijelölt övezetben több szennyező ipari egység található, azoktól pedig nem lehet törvény által kijelölt távolságot betartani, ugyanakkor azt is kifogásolta, hogy a szerencsejátéktermekre differenciált tarifákat szabnak ki (itt vélhetően a lottózókra gondolt, amelyek csak 500 lejt fizetnek négyzetméterenként). Mindezek ellenére az önkormányzat kitartott az álláspontja mellett. A tanácshatározatba foglalt korlátozások fokozatosan lépnek életbe. Mivel a jelenlegi játéktermek központilag kiadott engedélyek alapján működnek,

a helyi tiltás akkor válik alkalmazhatóvá, amikor az illető játéktermek jelenlegi működési engedélye lejár.