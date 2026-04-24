Az a cél, hogy az emberek ne „botolhassanak bele” egy játékterembe, csak azok találják meg őket, akik direkt azért mennek oda, hogy játsszanak
Fotó: Borbély Fanni
Nem tiltja be teljesen a játéktermek működését a sepsiszentgyörgyi önkormányzat, de a város egy eldugott ipari övezetébe száműzi őket. Erről a pénteki rendkívüli tanácsülésen született döntés.
Antal Árpád polgármester kezdeményezésére pénteki a tanácsosok jóváhagyták az a határozattervezetet, amely
Ezek eddig számos esetben tömbházak földszintjén, iskolák közelében működtek.
Az intézkedés azt követően történik, hogy az eddigi gyakorlattal ellentétben, mely szerint csak a bukaresti hatóságok dönthették el, működhet-e valahol egy játékterem vagy sem,
És mert a szerencsejátékok családokat tettek tönkre, fiatalokat tettek függővé és több öngyilkossághoz is vezettek az idők során – érvelt a polgármester – a városvezetés az első adandó alkalommal fellépett e tevékenység korlátozása érdekében.
A tiltás egyaránt vonatkozik
a nyerőgépes játéktermekre,
fogadóirodákra,
videólottózókra,
bingótermekre,
kaszinókra
és minden más típusú szerencsejátékra is.
Kivételt képeznek az Országos Lottótársaság egységei.
A határozat értelmében ezután kizárólag a város Brassó felőli kijáratánál található ipari övezetben (az Uzoni út, Păiuș David hadnagy utca és a város széle által határolt területen) lesznek engedélyezve a szerencsejátékok.
A tanács határozata szabályozza a szerencsejátékok reklámozását is: azt nagyon puritán módon, játékgépek, nyeremények stb. egyéb képek nélkül, szigorúan a játékterem épületének falán – de nem az utcafronton – engedélyezi,
Ugyanakkor a játékterem által elfoglalt terület függvényében négyzetméterenként 2000 lej engedélyezési díjat vezet be a város.
A határozattervezethez a közvitára kijelölt idő alatt számtalan hozzászólás és javaslat érkezett, elsősorban a szerencsejátékokból élő vállalkozások tulajdonosaitól. Felhívták a figyelmet arra, hogy a város tiltása ahhoz vezethet, hogy
A tevékenységből származó haszon sem a városkasszát gazdagítja majd, hanem sok esetben a külföldi működtetőket – érveltek. A Zoom-felületén tartott online tanácsülésbe bejelentkezett bukaresti ügyvéd azt tette szóvá, hogy a kijelölt övezetben több szennyező ipari egység található, azoktól pedig nem lehet törvény által kijelölt távolságot betartani, ugyanakkor azt is kifogásolta, hogy a szerencsejátéktermekre differenciált tarifákat szabnak ki (itt vélhetően a lottózókra gondolt, amelyek csak 500 lejt fizetnek négyzetméterenként). Mindezek ellenére az önkormányzat kitartott az álláspontja mellett.
A tanácshatározatba foglalt korlátozások fokozatosan lépnek életbe. Mivel a jelenlegi játéktermek központilag kiadott engedélyek alapján működnek,
Sepsiszentgyörgyön jelenleg 150 nyerőgépre van érvényben engedély, az utolsó engedélyek 2027 januárjában járnak le.
szóljon hozzá!