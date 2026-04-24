Az ipari övezetbe „száműzik” a játégképeket Sepsiszentgyörgyön

Az a cél, hogy az emberek ne „botolhassanak bele" egy játékterembe, csak azok találják meg őket, akik direkt azért mennek oda, hogy játsszanak

Az a cél, hogy az emberek ne „botolhassanak bele” egy játékterembe, csak azok találják meg őket, akik direkt azért mennek oda, hogy játsszanak

Fotó: Borbély Fanni

Nem tiltja be teljesen a játéktermek működését a sepsiszentgyörgyi önkormányzat, de a város egy eldugott ipari övezetébe száműzi őket. Erről a pénteki rendkívüli tanácsülésen született döntés.

Bodor Tünde

2026. április 24., 17:562026. április 24., 17:56

Antal Árpád polgármester kezdeményezésére pénteki a tanácsosok jóváhagyták az a határozattervezetet, amely

kitiltja a város lakónegyedeiből és kereskedelmi övezeteiből, valamint a közösségi intézmények közeléből a szerencsejáték-termeket.

Ezek eddig számos esetben tömbházak földszintjén, iskolák közelében működtek.

Az intézkedés azt követően történik, hogy az eddigi gyakorlattal ellentétben, mely szerint csak a bukaresti hatóságok dönthették el, működhet-e valahol egy játékterem vagy sem,

a kormány most az önkormányzatok hatáskörébe utalta a döntést.

És mert a szerencsejátékok családokat tettek tönkre, fiatalokat tettek függővé és több öngyilkossághoz is vezettek az idők során – érvelt a polgármester – a városvezetés az első adandó alkalommal fellépett e tevékenység korlátozása érdekében.

A tiltás egyaránt vonatkozik

  • a nyerőgépes játéktermekre,

  • fogadóirodákra,

  • videólottózókra,

  • bingótermekre,

  • kaszinókra

  • és minden más típusú szerencsejátékra is.

Kivételt képeznek az Országos Lottótársaság egységei.

A határozat értelmében ezután kizárólag a város Brassó felőli kijáratánál található ipari övezetben (az Uzoni út, Păiuș David hadnagy utca és a város széle által határolt területen) lesznek engedélyezve a szerencsejátékok.

A tanács határozata szabályozza a szerencsejátékok reklámozását is: azt nagyon puritán módon, játékgépek, nyeremények stb. egyéb képek nélkül, szigorúan a játékterem épületének falán – de nem az utcafronton – engedélyezi,

gyakorlatilag csak az egység nevét és a tevékenységet lehet kiírni.

Ugyanakkor a játékterem által elfoglalt terület függvényében négyzetméterenként 2000 lej engedélyezési díjat vezet be a város.

A határozattervezethez a közvitára kijelölt idő alatt számtalan hozzászólás és javaslat érkezett, elsősorban a szerencsejátékokból élő vállalkozások tulajdonosaitól. Felhívták a figyelmet arra, hogy a város tiltása ahhoz vezethet, hogy

a szerencsejátékosok az online térbe, kevésbé ellenőrzött körülmények közé kényszerülnek és ilyenformán jogilag is védtelenebbek lesznek.

A tevékenységből származó haszon sem a városkasszát gazdagítja majd, hanem sok esetben a külföldi működtetőket – érveltek. A Zoom-felületén tartott online tanácsülésbe bejelentkezett bukaresti ügyvéd azt tette szóvá, hogy a kijelölt övezetben több szennyező ipari egység található, azoktól pedig nem lehet törvény által kijelölt távolságot betartani, ugyanakkor azt is kifogásolta, hogy a szerencsejátéktermekre differenciált tarifákat szabnak ki (itt vélhetően a lottózókra gondolt, amelyek csak 500 lejt fizetnek négyzetméterenként). Mindezek ellenére az önkormányzat kitartott az álláspontja mellett.

A tanácshatározatba foglalt korlátozások fokozatosan lépnek életbe. Mivel a jelenlegi játéktermek központilag kiadott engedélyek alapján működnek,

a helyi tiltás akkor válik alkalmazhatóvá, amikor az illető játéktermek jelenlegi működési engedélye lejár.

Sepsiszentgyörgyön jelenleg 150 nyerőgépre van érvényben engedély, az utolsó engedélyek 2027 januárjában járnak le.

Háromszék Sepsiszentgyörgy
A rovat további cikkei

2026. április 24., péntek

Tánczos Barna: az RMDSZ nem vesz részt olyan kormányban, amelyet az AUR támogat

Nem vesz részt olyan kormányban a Romániai Magyar Demokrata Szövetség, amelyet az ellenzéki Románok Egyesüléséért Szövetség támogat – jelentette be a párt miniszterelnök-helyettese pénteken.

2026. április 24., péntek

2026. április 24., péntek

Nem térne vissza kétfordulós önkormányzati választásokhoz a kormányfő

Ilie Bolojan kormányfő szerint a kétfordulós helyi választásokra való áttérés nem oldaná meg a helyi önkormányzatok problémáit, hangsúlyozva, hogy minden szavazási rendszernek vannak előnyei és hátrányai.

2026. április 24., péntek

Bolojan: az új közalkalmazotti egységes bértörvény nem fog jövedelemcsökkenést okozni

Ilie Bolojan kormányfő pénteken kijelentette, hogy az új közalkalmazotti egységes bértörvény nem fog jövedelemcsökkenést okozni, hanem egyes jövedelmek fokozatosan emelkedni fognak a méltányosság biztosítása érdekében.

2026. április 24., péntek

Lannert Judit lesz a Tisza-kormány gyermek- és oktatási minisztere

Lannert Juditot kérte fel gyermek- és oktatási miniszternek Magyar Péter.

2026. április 24., péntek

2026. április 24., péntek

Több mint egymilliárd italcsomagolást váltottak vissza az év első három hónapjában

Az idei első három hónapban több mint egymilliárd italcsomagolást váltott vissza a lakosság a betétdíjas visszaváltási rendszeren (SGR) keresztül.

2026. április 24., péntek

Csíkkozmásig vezetik a szépvízi tározó vizét

A szépvízi víztározóból új szállítóvezetéken juttatják el az ivóvizet Csíkkozmásig, ugyanakkor több új víztartály is készül, kettőt pedig felújítanak. Mindez a Harvíz Rt. óriásprojektje részeként történik.

2026. április 24., péntek

Vitézy Dávid lesz a Tisza-kormány közlekedési minisztere

Közlekedési és beruházási miniszternek Vitézy Dávidot, a Szociális és Családügyi Minisztérium vezetésére pedig Kátai-Németh Vilmost kérte fel Magyar Péter, a választáson győztes Tisza Párt elnöke, leendő kormányfő.

2026. április 24., péntek

2026. április 24., péntek

Közel tízmillió lej hitelt vesz fel a csíkszeredai önkormányzat a városháza épületének felújítására

A játéktermeknek csak Csíkszereda nyugati ipari részén adnak majd működési engedélyt, az agresszív kutyafajták keverékeivel is tilos lesz őriztetni a nyájakat, és közel tízmillió lej hitelt vesz fel a város – ezekről döntöttek a tanácsülésen.

2026. április 24., péntek

Tucatjával szüntetik meg az adóhatóság helyi kirendeltségeit

Az Országos Adó- és Pénzügyi Hivatal (ANAF) átszervezésének részeként több tucat városi és községi kirendeltséget számolnak fel. Alexandru Nazare pénzügyminiszter szerint az alkalmazottakat nem bocsátják el, hanem áthelyezik más területekre.

2026. április 24., péntek

Lezuhant a felüljáróról egy autó, sofőrje életét vesztette

Lezuhant a felüljáróról egy személyautó pénteken délelőtt Jászvásáron, miután összeütközött egy kamionnal. A mentőegységek még a helyszínen vannak, a román közszolgálati rádió jászvásári stúdiója szerint egy nő életét vesztette.

2026. április 24., péntek

