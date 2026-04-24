Csíkkozmásig vezetik a szépvízi tározó vizét

Ravasz Sándor, Bogáti Csaba, és Korodi Attila. Csíkkozmásig készül az új szállítóvezeték

A szépvízi víztározóból új szállítóvezetéken juttatják el az ivóvizet Csíkkozmásig, ugyanakkor több új víztartály is készül, kettőt pedig felújítanak. Mindez a Harvíz Rt. óriásprojektje részeként történik.

Kovács Attila 2026. április 24., 15:482026. április 24., 15:48 2026. április 24., 16:062026. április 24., 16:06

Újabb kivitelezési szerződést írtak alá pénteken a regionális víz- és csatornaszolgáltató vállalat európai uniós támogatású, a Hargita megyei víz- és csatornahálózatok építését, bővítését célzó óriásprojektje részeként. Ezúttal

több alcsíki község vízellátása érdekében készül új szállítóvezeték, ugyanakkor új víztartályok telepítését, és meglévők felújítását is elvégzik.

Térképeken követhetők a tervezett beruházások

Az áfa nélkül 48,6 millió lej értékű beruházás során 27 kilométer hosszúságú ellátóvezeték készül a szépvízi tározótól Csíkkozmásig, amely Csíkszentgyörgy és Csíkszentmárton számára is biztosítja az ivóvízellátást. Ugyanakkor öt új víztartály épül Szécsenyben, Csibában, Csíkszentkirályon, Csíkszentléleken, a Csíkszentgyörgyhöz tartozó Kotormányban,

valamint 2 víztartályt újítanak fel Csíkszentmártonban és Csíkkozmáson. Korodi Attila csíkszeredai polgármester, a Hargita Víz Egyesület elnöke szerint ezzel az alcsíki települések egy részének a vízellátása hosszú távon biztosítva lesz. Ezt stratégiai kérdésnek nevezte, mivel a felszíni víz felhasználása a mélyfúrásos ellátáshoz viszonyítva sokkal energiahatékonyabb, kiszámíthatóbb és minőségibb.

Bogáti Csaba, a Harvíz Rt. vezérigazgatója megköszönte Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes közbenjárását az óriásprojekt érdekében, emlékeztetve, hogy

Csíkszentmártonban a víz nitráttartalma jelenleg súrolja a megengedett határértéket, esetenként meg is haladva azt.

Csíkkozmáson pedig évek óta probléma a víz zavarossága, amelyet már nem ivóvízként, csak háztartási vízként szolgáltatnak, és ezért 30 százalékkal kevesebbet fizetnek a fogyasztók. Emiatt is fontos ez a beruházás, ráadásul

az új szállítóvezeték, akárcsak a korábbi, amely Szépvíztől Csíkszeredáig tart, öntvényből készül, amelynek a várható élettartama 150 év

– sorolta. Az óriásprojekt második szakaszában, amely várhatóan két év múlva kezdődhet el, ez a vezeték tovább fog haladni a Kászonokba, illetve a másik oldalon Csíkszentkirálytól egészen Tusnád községig.

A cég vezetője, Ravasz Sándor elmondta, a 6 hónapra szóló tervezési időszak és az engedélyek beszerzése után munkához látnak, és

a 2 éves kivitelezési határidőig befejezik a vezetéképítést és a víztartályok telepítését.