Csíkkozmásig vezetik a szépvízi tározó vizét

Ravasz Sándor, Bogáti Csaba, és Korodi Attila. Csíkkozmásig készül az új szállítóvezeték
A szépvízi víztározóból új szállítóvezetéken juttatják el az ivóvizet Csíkkozmásig, ugyanakkor több új víztartály is készül, kettőt pedig felújítanak. Mindez a Harvíz Rt. óriásprojektje részeként történik.
2026. április 24., 15:482026. április 24., 15:48
Újabb kivitelezési szerződést írtak alá pénteken a regionális víz- és csatornaszolgáltató vállalat európai uniós támogatású, a Hargita megyei víz- és csatornahálózatok építését, bővítését célzó óriásprojektje részeként. Ezúttal
Térképeken követhetők a tervezett beruházások
Az áfa nélkül 48,6 millió lej értékű beruházás során 27 kilométer hosszúságú ellátóvezeték készül a szépvízi tározótól Csíkkozmásig, amely Csíkszentgyörgy és Csíkszentmárton számára is biztosítja az ivóvízellátást. Ugyanakkor
öt új víztartály épül Szécsenyben, Csibában, Csíkszentkirályon, Csíkszentléleken, a Csíkszentgyörgyhöz tartozó Kotormányban,
valamint 2 víztartályt újítanak fel Csíkszentmártonban és Csíkkozmáson.
Korodi Attila csíkszeredai polgármester, a Hargita Víz Egyesület elnöke szerint ezzel az alcsíki települések egy részének a vízellátása hosszú távon biztosítva lesz. Ezt stratégiai kérdésnek nevezte, mivel a felszíni víz felhasználása a mélyfúrásos ellátáshoz viszonyítva sokkal energiahatékonyabb, kiszámíthatóbb és minőségibb.
Bogáti Csaba, a Harvíz Rt. vezérigazgatója megköszönte Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes közbenjárását az óriásprojekt érdekében, emlékeztetve, hogy
Csíkkozmáson pedig évek óta probléma a víz zavarossága, amelyet már nem ivóvízként, csak háztartási vízként szolgáltatnak, és ezért 30 százalékkal kevesebbet fizetnek a fogyasztók. Emiatt is fontos ez a beruházás, ráadásul
– sorolta. Az óriásprojekt második szakaszában, amely várhatóan két év múlva kezdődhet el, ez a vezeték tovább fog haladni a Kászonokba, illetve a másik oldalon Csíkszentkirálytól egészen Tusnád községig.
Többéves előkészületek után nemsokára elkezdődhetnek az első munkálatok a Harvíz Rt. regionális víz- és csatornaszolgáltató tervezett közműfejlesztési óriásberuházása során. Tavaly kiderült, a projekt két részre oszlik a pénzügyi korlátok miatt.
A beruházás tervezésére és kivitelezésére a csíkszeredai székhelyű Hidrotran Kft. kapott megbízást, amely a korábbi időszakban, a 2010-es években végzett nagy hálózatfejlesztések során több hasonló munkálatot végzett el.
A cég vezetője, Ravasz Sándor elmondta, a 6 hónapra szóló tervezési időszak és az engedélyek beszerzése után munkához látnak, és
A Harvíz Rt. honlapján egyébként már minden, az óriásprojekthez kapcsolódó beruházás térképeken követhető, így bárki meg tudja nézni települések és utcák szerint is, hogy hol lesz munkavégzés, hálózatépítés.
