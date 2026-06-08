Hétfőn startolt az érettségi: a román szóbelivel kezdtek a végzősök

Elkezdődtek hétfőn az érettségi szóbeli vizsgái a román nyelv és kommunikációs készségek felmérésével. Bár nincs akkora tétje, nem kapnak rá jegyet, de teljesíteni kell a vizsgát a végzősnek, aki ezzel saját maga előtt is bizonyíthatja nyelvtudását.

Hajnal Csilla 2026. június 08., 14:072026. június 08., 14:07

Tavaly januárban szóbeliztek a végzősök, idén azonban

június 8–10. között kezdődik a román nyelvi szóbeli kommunikációs készségek értékelésével.

Hirdetés Országszerte több mint 130 000 jelölt vesz részt az első vizsgaidőszakban – van, aki minden tárgyból vizsgázik, van, aki csak azokból, amelyeket korábban nem teljesített. Ha

a végzősök nem jelennek meg a szóbeli készségfelmérőkön, akkor nem tudnak a nyári írásbelin sem részt venni, de nem elég megjelenniük, azért meg is kell szólalni a vizsgákon.

A katolikus iskolában zöld színű ünnepi nyakkendőjükben és fehér ingben léptek be a vizsgaterembe a végzősök Fotó: Haáz Vince

Aki hallgat, úgy veszik, meg sem jelent Az első szóbelin azt bizonyítják a diákok, hogy átlagosan, haladó szinten vagy tapasztalt szinten beszélik-e az ország nyelvét, de ez nem befolyásolja az írásbeli eredményét.

A szövegértés részénél például ahhoz, hogy valaki a közepes szintet megkapja, helyesen és folyamatosan kell felolvasnia.

Az értékelést két tanár végzi egymástól függetlenül, az egyik a saját tanáruk. Ha mindkettő ugyanolyan szintet ad, az lesz a végleges eredmény. Ha eltér a véleményük, egy meghatározott szabály szerint döntik el a végső szintet. A kihúzott tételt nem lehet becserélni – ez szabályzatban rögzített.

Ha a jelölt megtagadja a válaszadást, úgy tekintik, mintha meg sem jelent volna a vizsgán.

A fogyatékossággal élő tanulók kérésre 10 perccel több időt kapnak a felkészülésre és a válasz előadására, valamint külön tételsort húznak.

A ballagási lufik is jelzik: itt épp a végzösök bizonyítanak Fotó: Haáz Vince

A vizsgaterembe tilos bevinni mobiltelefont, fülhallgatót, internetre csatlakozó eszközt vagy bármilyen elektronikus kommunikációs eszközt. Aki megsérti ezt a szabályt, kizárják a vizsgából – függetlenül attól, hogy ténylegesen használta-e az eszközt. A vizsgákat hang- és videofelvétellel rögzítik – áll a vizsgaszabályzatban. Jegyet nem kapnak, de saját maguknak bizonyítanak A marosvásárhelyi Római Katolikus Líceumban idén 76 diák érettségizik, ott jártunkkor csupán két-három diák várakozott a folyóson, hogy sorra kerüljenek, hiszen egy előre meghatározott időbeosztás szerint vizsgáznak. A tizenkettedikes Anett megkönnyebbült arccal jött ki a vizsgateremből hétfőn délelőtt, neki

egy munkatörvény kapcsán megfogalmazott szöveget kellett elolvasnia, illetve a törvényhozóval és a törvények befogadóival kapcsolatos kérdésekre kellett válaszolnia.

Arról is el kellett mondania a véleményét, hogy fontos-e, hogy egy diák ismerje a törvényeket. A Székelyhonnak bevallotta, bár tudja, hogy nincs tétje a szóbeli eredményének, de ő bizonyítani szeretne, ezért nagyon izgult a vizsgán. A mostani tizenegyedikeseknek azt ajánlotta, tanuljanak, és

próbáljanak meg beszélgetni román nyelven az iskolán kívül is,

bár ez számára is gondot okozott, hiszen neki is kevés román ismerőse van.

Fotó: Haáz Vince