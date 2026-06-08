Hétfőn startolt az érettségi: a román szóbelivel kezdtek a végzősök

Fotó: Haáz Vince
Elkezdődtek hétfőn az érettségi szóbeli vizsgái a román nyelv és kommunikációs készségek felmérésével. Bár nincs akkora tétje, nem kapnak rá jegyet, de teljesíteni kell a vizsgát a végzősnek, aki ezzel saját maga előtt is bizonyíthatja nyelvtudását.
Tavaly januárban szóbeliztek a végzősök, idén azonban
Országszerte több mint 130 000 jelölt vesz részt az első vizsgaidőszakban – van, aki minden tárgyból vizsgázik, van, aki csak azokból, amelyeket korábban nem teljesített. Ha
A katolikus iskolában zöld színű ünnepi nyakkendőjükben és fehér ingben léptek be a vizsgaterembe a végzősök
Fotó: Haáz Vince
Az első szóbelin azt bizonyítják a diákok, hogy átlagosan, haladó szinten vagy tapasztalt szinten beszélik-e az ország nyelvét, de ez nem befolyásolja az írásbeli eredményét.
Az értékelést két tanár végzi egymástól függetlenül, az egyik a saját tanáruk. Ha mindkettő ugyanolyan szintet ad, az lesz a végleges eredmény. Ha eltér a véleményük, egy meghatározott szabály szerint döntik el a végső szintet.
A kihúzott tételt nem lehet becserélni – ez szabályzatban rögzített.
A fogyatékossággal élő tanulók kérésre 10 perccel több időt kapnak a felkészülésre és a válasz előadására, valamint külön tételsort húznak.
A ballagási lufik is jelzik: itt épp a végzösök bizonyítanak
Fotó: Haáz Vince
A vizsgaterembe tilos bevinni mobiltelefont, fülhallgatót, internetre csatlakozó eszközt vagy bármilyen elektronikus kommunikációs eszközt. Aki megsérti ezt a szabályt, kizárják a vizsgából – függetlenül attól, hogy ténylegesen használta-e az eszközt. A vizsgákat hang- és videofelvétellel rögzítik – áll a vizsgaszabályzatban.
A marosvásárhelyi Római Katolikus Líceumban idén 76 diák érettségizik, ott jártunkkor csupán két-három diák várakozott a folyóson, hogy sorra kerüljenek, hiszen egy előre meghatározott időbeosztás szerint vizsgáznak.
A tizenkettedikes Anett megkönnyebbült arccal jött ki a vizsgateremből hétfőn délelőtt, neki
Arról is el kellett mondania a véleményét, hogy fontos-e, hogy egy diák ismerje a törvényeket. A Székelyhonnak bevallotta, bár tudja, hogy nincs tétje a szóbeli eredményének, de ő bizonyítani szeretne, ezért nagyon izgult a vizsgán. A mostani tizenegyedikeseknek azt ajánlotta, tanuljanak, és
bár ez számára is gondot okozott, hiszen neki is kevés román ismerőse van.
Fotó: Haáz Vince
Az írásbeli vizsgák közül nem a romántól tart a legjobban, hanem a történelemvizsgától, hiszen rengeteg évszámot kell megjegyezni – vallotta be katolikus iskolás Anett a Székelyhonnak.
A kisebbségi diákok esetében
június 10–11. között az anyanyelvi kommunikációs készségek felmérésével folytatódik a szóbeli,
majd június 11–12. között idegen nyelvből mérik fel a diákok kompetenciáit,
június 15–17. között pedig a digitális kompetenciák felmérése következik.
Az érettségi írásbeli része június 29-én kezdődik a román nyelv és irodalom írásbelivel, június 30-án a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból vizsgáznak, július 2-án a szaknak megfelelő választható tantárgy vizsgája következik, július 3-án anyanyelv és irodalom írásbelin bizonyítanak a kisebbségi diákok.
Az első eredményeket július 7-én, az óvás utániakat július 13-án teszik közzé.
Elkezdődött a beiratkozás a nyolcadik osztályosok képességvizsgájára hétfőn.
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