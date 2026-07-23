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Megvan a rangsor, a belügyminiszter szerint soha nem állt ilyen jól a román útlevél

A román és a magyar útlevél „erőssége” a Henley Passport Index júliusi adatai szerint • Fotó: Henleyglobal.com

A román és a magyar útlevél „erőssége” a Henley Passport Index júliusi adatai szerint

Fotó: Henleyglobal.com

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A Henley Passport Index júliusi adatai szerint a román útlevél a 11. helyen áll a világon, ami Románia eddigi legjobb helyezése ebben a rangsorban – közölte csütörtökön a Facebook-oldalán Cătălin Predoiu ügyvivő belügyminiszter.

Székelyhon

2026. július 23., 17:272026. július 23., 17:27

Bejegyzése szerint a román állampolgárok jelenleg

178 országba utazhatnak vízummentesen.

Predoiu úgy vélekedett, hogy a kormány erőfeszítései, az európai integráció, a nemzetközi partnerségek fejlesztése és az állami intézmények megerősítése együttesen járultak hozzá ehhez az előrelépéshez – írja az Agerpres hírügynökség az ügyvivő belügyminiszter bejegyzésére hivatkozva.

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A politikus szerint a belügyminisztériumnak közvetlen szerepe volt ebben az útlevelek biztonságának garantálásával, a határok schengeni szabványok szerinti igazgatásával, az illegális migráció és a határokon átnyúló bűnözés elleni fellépéssel, valamint a folyamatos nemzetközi rendőrségi együttműködéssel.

A magyar útlevél ugyanezen a listán a hatodik, 184 országgal.

Belföld Turizmus
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