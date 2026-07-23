Ennyi kellett a bejutáshoz: közzétették a kilencedik osztályos felvételi eredményeit

A marosvásárhelyi Bolyai iskola természettudományok osztályaiba volt a legnagyobb kihívás bejutni magyar tagozaton

A természettudományok és a matematika-informatika szakokra volt a legnehezebb idén bejutni a nyolcadik osztályt végzetteknek Székelyföldön. A magyar tagozaton 8,80 volt a legmagasabb utolsó bejutási átlag az egyik székelyföldi líceumban.

Hajnal Csilla 2026. július 23., 18:002026. július 23., 18:00

A kilencedik osztályba való felvételi számítógépes elosztásának eredményeit a hivatalos honlapon tették közzé, ahol a diákok az országos felmérésen kapott egyéni kódjuk segítségével ellenőrizhetik, melyik középiskolába kerültek be. A Bolyai iskola vezeti a rangsort Székelyföldön Maros megyében a legmagasabb felvételi átlag, amellyel utolsónak bejutottak 9,17 volt, a marosvásárhelyi George Emil Palade Elméleti Líceum természettudományok szakán, itt csak román tagozat működik. Székelyföld magyar tannyelvű kilencedik osztályai közül

a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum természettudományok szakának három osztályába volt a legnagyobb kihívás bejutni:

a 72 meghirdetett helyre utolsóként 8,80-as médiával jutott be a rangsor utolsó diákja. A Marosvásárhelyi Református Kollégium Természettudományok osztályába 8,50-es átlaggal jutottak be utolsóként, a Marosvásárhelyi Római Katolikus Líceum természettudományok osztályába pedig 8,15 volt az utolsóként bejutott diák átlaga.



A hivatalosan közzétett sorrend szerint Maros megye első tíz szakiránya: Természettudományok – George Emil Palade Líceum, Marosvásárhely, utolsó bejutási átlag 9,17 Matematika-Informatika – George Emil Palade Líceum, Marosvásárhely: utolsó bejutási átlag 9,02 Természettudományok – Bolyai Farkas Elméleti Líceum: utolsó bejutási átlag 8,80 Matematika-Informatika – Bolyai Farkas Elméleti Líceum: utolsó bejutási átlag: 8,61 Matematika-Informatika – Unirea Főgimnázium, Marosvásárhely: utolsó bejutási átlag 8,57 Természettudományok – Marosvásárhelyi Református Kollégium: utolsó bejutási átlag 8,50 Társadalomtudományok – Bolyai Farkas Elméleti Líceum: utolsó bejutási átlag 8,48 Társadalomtudományok – Marosvásárhelyi Református Kollégium: utolsó bejutási átlag 8,31 Természettudományok – Unirea Főgimnázium: utolsó bejutási átlag 8,25 Matematika-Informatika – Alexandru Papiu Ilarian Főgimnázium, Marosvásárhely: utolsó bejutási átlag 8,22

Fotó: Haáz Vince

Ezzel szemben a hivatalos táblázatban a megyében öt szakirányon egyetlen helyet sem töltöttek be: textilipari technikus szakon (Constantin Brâncuși Technológiai Líceum, Dicsőszentmárton),

építőipari és -szerelési rajztechnikus/ács-asztalos-parkettázó szakon (Constantin Brâncuși Technológiai Líceum, Marosvásárhely),

karbantartó és javító gépésztechnikus/ipari gépek és berendezések szerelője szakon (Avram Iancu Technológiai Líceum, Marosvásárhely),

agroturisztikai technikus/ökológiai gazdálkodás szakon (Ioan Bojor Technológiai Líceum, Szászrégen),

gépjármű-villanyszerelő technikus/autóvillamossági szerelő szakon (Traian Vuia Technológiai Líceum, Marosvásárhely). Háromszéken a Mikes vezeti a rangsort Az utolsó legmagasabb médiával bejutott osztályok rangsora Kovászna megyében: Természettudományok szakirány, Mikes Kelemen Elméleti Líceum, Sepsiszentgyörgy – utolsó átlag: 8,68 Természettudományok szakirány, Mircea Eliade Elméleti Líceum, román tannyelven, Bodzaforduló – utolsó átlag: 8,32 Matematika-Informatika szakirány, Mikes Kelemen Elméleti Líceum – utolsó átlag: 8,08 Társadalomtudományok, Mikes Kelemen Elméleti Líceum – utolsó átlag: 7,78 Természettudományok, Nagy Mózes Főgimnázium, Kézdivásárhely – utolsó átlag: 7,71 Természettudományok, Dr. Csiha Kálmán Református Teológiai Líceum, Kézdivásárhely – utolsó átlag: 7,66 Természettudományok, Sepsiszentgyörgyi Református Teológiai Líceum – utolsó átlag: 7,65 Matematika-Informatika, Nagy Mózes Főgimnázium, Kézdivásárhely – utolsó átlag: 7,53 Természettudományok, Székely Mikó Főgimnázium, Sepsiszentgyörgy – utolsó átlag: 7,43 Társadalomtudományok, Székely Mikó Főgimnázium, Sepsiszentgyörgy – utolsó átlag: 7,36

Fotó: Veres Nándor

Háromszéken a legtöbb szabadon maradt hely a Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum és a sepsiszentgyörgyi Puskás Tivadar Technológiai Líceum faipari technikus/asztalos szakán maradt,

mindkét helyen még 24 betöltetlen hely van

– derül ki a hivatalos táblázatból. Hargita megyében a matek-infó vezeti a listát Míg Maros és Kovászna megyében a természettudományok szakra volt a legnagyobb kihívás bejutni, addig

Hargita megyében a matematika-informatika szak a legerősebb az utolsó bejutási átlag szerint.

Hargita megyei iskolák rangsora: Matematika-informatika – Tamási Áron Elméleti Líceum, Székelyudvarhely – utolsó átlag: 8,61 Természettudományok – Kemény János Elméleti Líceum, Maroshévíz – utolsó átlag: 8,50 Természettudományok – Márton Áron Főgimnázium, Csíkszereda – utolsó átlag: 8,43 Természettudományok – Tamási Áron Elméleti Líceum, Székelyudvarhely – utolsó átlag: 8,36 Társadalomtudományok – Márton Áron Főgimnázium, Csíkszereda – utolsó átlag: 8,28 Természettudományok – Benedek Elek Pedagógiai Líceum, Székelyudvarhely – utolsó átlag: 8,20 Természettudományok – Segítő Mária Római Katolikus Teológiai Líceum, Csíkszereda – utolsó átlag: 8,18 Matematika-Informatika – Márton Áron Főgimnázium, Csíkszereda – utolsó átlag: 8,16 Természettudományok – Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium, Székelyudvarhely – utolsó átlag: 8,15 Természettudományok – Salamon Ernő Elméleti Líceum, Gyergyószentmiklós – utolsó átlag: 8,13

A hivatalos honlapon tették közzé a felvételi eredményeit és az iskolák rangsorát Fotó: Pexels