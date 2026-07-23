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Ennyi kellett a bejutáshoz: közzétették a kilencedik osztályos felvételi eredményeit

A marosvásárhelyi Bolyai iskola természettudományok osztályaiba volt a legnagyobb kihívás bejutni magyar tagozaton • Fotó: Haáz Vince

A marosvásárhelyi Bolyai iskola természettudományok osztályaiba volt a legnagyobb kihívás bejutni magyar tagozaton

Fotó: Haáz Vince

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A természettudományok és a matematika-informatika szakokra volt a legnehezebb idén bejutni a nyolcadik osztályt végzetteknek Székelyföldön. A magyar tagozaton 8,80 volt a legmagasabb utolsó bejutási átlag az egyik székelyföldi líceumban.

Hajnal Csilla

2026. július 23., 18:002026. július 23., 18:00

A kilencedik osztályba való felvételi számítógépes elosztásának eredményeit a hivatalos honlapon tették közzé, ahol a diákok az országos felmérésen kapott egyéni kódjuk segítségével ellenőrizhetik, melyik középiskolába kerültek be.

A Bolyai iskola vezeti a rangsort Székelyföldön

Maros megyében a legmagasabb felvételi átlag, amellyel utolsónak bejutottak 9,17 volt, a marosvásárhelyi George Emil Palade Elméleti Líceum természettudományok szakán, itt csak román tagozat működik. Székelyföld magyar tannyelvű kilencedik osztályai közül

a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum természettudományok szakának három osztályába volt a legnagyobb kihívás bejutni:

a 72 meghirdetett helyre utolsóként 8,80-as médiával jutott be a rangsor utolsó diákja. A Marosvásárhelyi Református Kollégium Természettudományok osztályába 8,50-es átlaggal jutottak be utolsóként, a Marosvásárhelyi Római Katolikus Líceum természettudományok osztályába pedig 8,15 volt az utolsóként bejutott diák átlaga.

A hivatalosan közzétett sorrend szerint Maros megye első tíz szakiránya:

  1. Természettudományok – George Emil Palade Líceum, Marosvásárhely, utolsó bejutási átlag 9,17

  2. Matematika-Informatika – George Emil Palade Líceum, Marosvásárhely: utolsó bejutási átlag 9,02

  3. Természettudományok – Bolyai Farkas Elméleti Líceum: utolsó bejutási átlag 8,80

  4. Matematika-Informatika – Bolyai Farkas Elméleti Líceum: utolsó bejutási átlag: 8,61

  5. Matematika-Informatika – Unirea Főgimnázium, Marosvásárhely: utolsó bejutási átlag 8,57

  6. Természettudományok – Marosvásárhelyi Református Kollégium: utolsó bejutási átlag 8,50

  7. Társadalomtudományok – Bolyai Farkas Elméleti Líceum: utolsó bejutási átlag 8,48

  8. Társadalomtudományok – Marosvásárhelyi Református Kollégium: utolsó bejutási átlag 8,31

  9. Természettudományok – Unirea Főgimnázium: utolsó bejutási átlag 8,25

  10. Matematika-Informatika – Alexandru Papiu Ilarian Főgimnázium, Marosvásárhely: utolsó bejutási átlag 8,22

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

Ezzel szemben a hivatalos táblázatban a megyében öt szakirányon egyetlen helyet sem töltöttek be:

  • textilipari technikus szakon (Constantin Brâncuși Technológiai Líceum, Dicsőszentmárton),

  • építőipari és -szerelési rajztechnikus/ács-asztalos-parkettázó szakon (Constantin Brâncuși Technológiai Líceum, Marosvásárhely),

  • karbantartó és javító gépésztechnikus/ipari gépek és berendezések szerelője szakon (Avram Iancu Technológiai Líceum, Marosvásárhely),

  • agroturisztikai technikus/ökológiai gazdálkodás szakon (Ioan Bojor Technológiai Líceum, Szászrégen),

  • gépjármű-villanyszerelő technikus/autóvillamossági szerelő szakon (Traian Vuia Technológiai Líceum, Marosvásárhely).

Háromszéken a Mikes vezeti a rangsort

Az utolsó legmagasabb médiával bejutott osztályok rangsora Kovászna megyében:

  1. Természettudományok szakirány, Mikes Kelemen Elméleti Líceum, Sepsiszentgyörgy – utolsó átlag: 8,68

  2. Természettudományok szakirány, Mircea Eliade Elméleti Líceum, román tannyelven, Bodzaforduló – utolsó átlag: 8,32

  3. Matematika-Informatika szakirány, Mikes Kelemen Elméleti Líceum – utolsó átlag: 8,08

  4. Társadalomtudományok, Mikes Kelemen Elméleti Líceum – utolsó átlag: 7,78

  5. Természettudományok, Nagy Mózes Főgimnázium, Kézdivásárhely – utolsó átlag: 7,71

  6. Természettudományok, Dr. Csiha Kálmán Református Teológiai Líceum, Kézdivásárhely – utolsó átlag: 7,66

  7. Természettudományok, Sepsiszentgyörgyi Református Teológiai Líceum – utolsó átlag: 7,65

  8. Matematika-Informatika, Nagy Mózes Főgimnázium, Kézdivásárhely – utolsó átlag: 7,53

  9. Természettudományok, Székely Mikó Főgimnázium, Sepsiszentgyörgy – utolsó átlag: 7,43

  10. Társadalomtudományok, Székely Mikó Főgimnázium, Sepsiszentgyörgy – utolsó átlag: 7,36

• Fotó: Veres Nándor Galéria

Fotó: Veres Nándor

Háromszéken a legtöbb szabadon maradt hely a Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum és a sepsiszentgyörgyi Puskás Tivadar Technológiai Líceum faipari technikus/asztalos szakán maradt,

mindkét helyen még 24 betöltetlen hely van

– derül ki a hivatalos táblázatból.

Hargita megyében a matek-infó vezeti a listát

Míg Maros és Kovászna megyében a természettudományok szakra volt a legnagyobb kihívás bejutni, addig

Hargita megyében a matematika-informatika szak a legerősebb az utolsó bejutási átlag szerint.

Hargita megyei iskolák rangsora:

  1. Matematika-informatika – Tamási Áron Elméleti Líceum, Székelyudvarhely – utolsó átlag: 8,61

  2. Természettudományok – Kemény János Elméleti Líceum, Maroshévíz – utolsó átlag: 8,50

  3. Természettudományok – Márton Áron Főgimnázium, Csíkszereda – utolsó átlag: 8,43

  4. Természettudományok – Tamási Áron Elméleti Líceum, Székelyudvarhely – utolsó átlag: 8,36

  5. Társadalomtudományok – Márton Áron Főgimnázium, Csíkszereda – utolsó átlag: 8,28

  6. Természettudományok – Benedek Elek Pedagógiai Líceum, Székelyudvarhely – utolsó átlag: 8,20

  7. Természettudományok – Segítő Mária Római Katolikus Teológiai Líceum, Csíkszereda – utolsó átlag: 8,18

  8. Matematika-Informatika – Márton Áron Főgimnázium, Csíkszereda – utolsó átlag: 8,16

  9. Természettudományok – Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium, Székelyudvarhely – utolsó átlag: 8,15

  10. Természettudományok – Salamon Ernő Elméleti Líceum, Gyergyószentmiklós – utolsó átlag: 8,13

A hivatalos honlapon tették közzé a felvételi eredményeit és az iskolák rangsorát • Fotó: Pexels Galéria

A hivatalos honlapon tették közzé a felvételi eredményeit és az iskolák rangsorát

Fotó: Pexels

Hargita megyében is van néhány olyan szakirány, ahol több mint húsz szabadon maradt hely van, ilyen például

  • Székelyudvarhelyen a Bányai János Technológiai Líceum számvezérlésű szerszámgép megmunkálási technikus / maró-gyalus-vésőgépkezelő szak,

  • Maroshévízen a Mihai Eminescu Nemzeti Kollégium karbantartó és javító gépésztechnikus / karbantartó lakatos szak,

  • Borszéken a Zimmethausen Technológiai Líceum vendéglátóipari technikus / felszolgáló, vendéglátóipari eladó szakiránya.

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Az oktatási minisztérium által jóváhagyott ütemterv szerint a beiratkozási dossziékat július 23–28. között kell leadni azoknál a középiskoláknál, ahová a jelentkezőket beosztották.

Július 28-án összesítik a be nem iratkozott, de felvett diákok miatt szabadon maradt helyek helyzetét, a különleges eseteket pedig július 29–31. között rendezik.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék
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