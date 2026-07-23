Ennyi kellett a bejutáshoz: közzétették a kilencedik osztályos felvételi eredményeit

A marosvásárhelyi Bolyai iskola természettudományok osztályaiba volt a legnagyobb kihívás bejutni magyar tagozaton
Fotó: Haáz Vince
A természettudományok és a matematika-informatika szakokra volt a legnehezebb idén bejutni a nyolcadik osztályt végzetteknek Székelyföldön. A magyar tagozaton 8,80 volt a legmagasabb utolsó bejutási átlag az egyik székelyföldi líceumban.
A kilencedik osztályba való felvételi számítógépes elosztásának eredményeit a hivatalos honlapon tették közzé, ahol a diákok az országos felmérésen kapott egyéni kódjuk segítségével ellenőrizhetik, melyik középiskolába kerültek be.
A Bolyai iskola vezeti a rangsort Székelyföldön
Maros megyében a legmagasabb felvételi átlag, amellyel utolsónak bejutottak 9,17 volt, a marosvásárhelyi George Emil Palade Elméleti Líceum természettudományok szakán, itt csak román tagozat működik. Székelyföld magyar tannyelvű kilencedik osztályai közül
a 72 meghirdetett helyre utolsóként 8,80-as médiával jutott be a rangsor utolsó diákja. A Marosvásárhelyi Református Kollégium Természettudományok osztályába 8,50-es átlaggal jutottak be utolsóként, a Marosvásárhelyi Római Katolikus Líceum természettudományok osztályába pedig 8,15 volt az utolsóként bejutott diák átlaga.
A hivatalosan közzétett sorrend szerint Maros megye első tíz szakiránya:
Természettudományok – George Emil Palade Líceum, Marosvásárhely, utolsó bejutási átlag 9,17
Matematika-Informatika – George Emil Palade Líceum, Marosvásárhely: utolsó bejutási átlag 9,02
Természettudományok – Bolyai Farkas Elméleti Líceum: utolsó bejutási átlag 8,80
Matematika-Informatika – Bolyai Farkas Elméleti Líceum: utolsó bejutási átlag: 8,61
Matematika-Informatika – Unirea Főgimnázium, Marosvásárhely: utolsó bejutási átlag 8,57
Természettudományok – Marosvásárhelyi Református Kollégium: utolsó bejutási átlag 8,50
Társadalomtudományok – Bolyai Farkas Elméleti Líceum: utolsó bejutási átlag 8,48
Társadalomtudományok – Marosvásárhelyi Református Kollégium: utolsó bejutási átlag 8,31
Természettudományok – Unirea Főgimnázium: utolsó bejutási átlag 8,25
Matematika-Informatika – Alexandru Papiu Ilarian Főgimnázium, Marosvásárhely: utolsó bejutási átlag 8,22
Fotó: Haáz Vince
Ezzel szemben a hivatalos táblázatban a megyében öt szakirányon egyetlen helyet sem töltöttek be:
textilipari technikus szakon (Constantin Brâncuși Technológiai Líceum, Dicsőszentmárton),
építőipari és -szerelési rajztechnikus/ács-asztalos-parkettázó szakon (Constantin Brâncuși Technológiai Líceum, Marosvásárhely),
karbantartó és javító gépésztechnikus/ipari gépek és berendezések szerelője szakon (Avram Iancu Technológiai Líceum, Marosvásárhely),
agroturisztikai technikus/ökológiai gazdálkodás szakon (Ioan Bojor Technológiai Líceum, Szászrégen),
gépjármű-villanyszerelő technikus/autóvillamossági szerelő szakon (Traian Vuia Technológiai Líceum, Marosvásárhely).
Az utolsó legmagasabb médiával bejutott osztályok rangsora Kovászna megyében:
Természettudományok szakirány, Mikes Kelemen Elméleti Líceum, Sepsiszentgyörgy – utolsó átlag: 8,68
Természettudományok szakirány, Mircea Eliade Elméleti Líceum, román tannyelven, Bodzaforduló – utolsó átlag: 8,32
Matematika-Informatika szakirány, Mikes Kelemen Elméleti Líceum – utolsó átlag: 8,08
Társadalomtudományok, Mikes Kelemen Elméleti Líceum – utolsó átlag: 7,78
Természettudományok, Nagy Mózes Főgimnázium, Kézdivásárhely – utolsó átlag: 7,71
Természettudományok, Dr. Csiha Kálmán Református Teológiai Líceum, Kézdivásárhely – utolsó átlag: 7,66
Természettudományok, Sepsiszentgyörgyi Református Teológiai Líceum – utolsó átlag: 7,65
Matematika-Informatika, Nagy Mózes Főgimnázium, Kézdivásárhely – utolsó átlag: 7,53
Természettudományok, Székely Mikó Főgimnázium, Sepsiszentgyörgy – utolsó átlag: 7,43
Társadalomtudományok, Székely Mikó Főgimnázium, Sepsiszentgyörgy – utolsó átlag: 7,36
Fotó: Veres Nándor
Háromszéken a legtöbb szabadon maradt hely a Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum és a sepsiszentgyörgyi Puskás Tivadar Technológiai Líceum faipari technikus/asztalos szakán maradt,
– derül ki a hivatalos táblázatból.
Míg Maros és Kovászna megyében a természettudományok szakra volt a legnagyobb kihívás bejutni, addig
Hargita megyei iskolák rangsora:
Matematika-informatika – Tamási Áron Elméleti Líceum, Székelyudvarhely – utolsó átlag: 8,61
Természettudományok – Kemény János Elméleti Líceum, Maroshévíz – utolsó átlag: 8,50
Természettudományok – Márton Áron Főgimnázium, Csíkszereda – utolsó átlag: 8,43
Természettudományok – Tamási Áron Elméleti Líceum, Székelyudvarhely – utolsó átlag: 8,36
Társadalomtudományok – Márton Áron Főgimnázium, Csíkszereda – utolsó átlag: 8,28
Természettudományok – Benedek Elek Pedagógiai Líceum, Székelyudvarhely – utolsó átlag: 8,20
Természettudományok – Segítő Mária Római Katolikus Teológiai Líceum, Csíkszereda – utolsó átlag: 8,18
Matematika-Informatika – Márton Áron Főgimnázium, Csíkszereda – utolsó átlag: 8,16
Természettudományok – Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium, Székelyudvarhely – utolsó átlag: 8,15
Természettudományok – Salamon Ernő Elméleti Líceum, Gyergyószentmiklós – utolsó átlag: 8,13
A hivatalos honlapon tették közzé a felvételi eredményeit és az iskolák rangsorát
Fotó: Pexels
Hargita megyében is van néhány olyan szakirány, ahol több mint húsz szabadon maradt hely van, ilyen például
Székelyudvarhelyen a Bányai János Technológiai Líceum számvezérlésű szerszámgép megmunkálási technikus / maró-gyalus-vésőgépkezelő szak,
Maroshévízen a Mihai Eminescu Nemzeti Kollégium karbantartó és javító gépésztechnikus / karbantartó lakatos szak,
Borszéken a Zimmethausen Technológiai Líceum vendéglátóipari technikus / felszolgáló, vendéglátóipari eladó szakiránya.
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