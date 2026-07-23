Nem tudták igazolni több mint 23 köbméter faanyag eredetét, elkobozták a készletet

Több mint 23 köbméter, eredetét igazoló okmányok nélküli faanyagot találtak a rendőrök egy Hargita megyei erdészeti vállalkozásnál végzett ellenőrzés során. Az érintett cégre 10 ezer lejes bírságot szabtak ki, a faanyagot pedig elkobozták.

Székelyhon 2026. július 23., 15:222026. július 23., 15:22

A Hargita megyei rendőrség közrendvédelmi szolgálatának erdő- és halgazdálkodási alap védelméért felelős munkatársai a Hargita Megyei Erdészeti Őrség képviselőivel közösen tartottak ellenőrzést szerdán a faanyag tárolására és feldolgozására vonatkozó jogszabályok betartásának vizsgálatára. Az egyik erdészeti tevékenységet folytató gazdasági társaságnál végzett ellenőrzés során a hatóságok 23,09 köbméter faanyagot – tűlevelű rönkfát és fenyőből származó fűrészárut – találtak, amelynek

jogszerű eredetét az üzemeltető nem tudta igazoló dokumentumokkal alátámasztani.

A megállapított szabálytalanságok miatt a rendőrök

10 ezer lej értékű bírságot szabtak ki, emellett elrendelték a teljes faanyagkészlet elkobzását is.