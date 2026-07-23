Nem tudták igazolni több mint 23 köbméter faanyag eredetét, elkobozták a készletet

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Fotó: Tuchiluș Alex
Több mint 23 köbméter, eredetét igazoló okmányok nélküli faanyagot találtak a rendőrök egy Hargita megyei erdészeti vállalkozásnál végzett ellenőrzés során. Az érintett cégre 10 ezer lejes bírságot szabtak ki, a faanyagot pedig elkobozták.
A Hargita megyei rendőrség közrendvédelmi szolgálatának erdő- és halgazdálkodási alap védelméért felelős munkatársai a Hargita Megyei Erdészeti Őrség képviselőivel közösen tartottak ellenőrzést szerdán a faanyag tárolására és feldolgozására vonatkozó jogszabályok betartásának vizsgálatára.
Az egyik erdészeti tevékenységet folytató gazdasági társaságnál végzett ellenőrzés során a hatóságok 23,09 köbméter faanyagot – tűlevelű rönkfát és fenyőből származó fűrészárut – találtak, amelynek
A megállapított szabálytalanságok miatt a rendőrök
Az elkobzott fát az illetékes erdészeti hivatal gondjaira bízták.
A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint az elkövetkező időszakban is folytatják az ellenőrzéseket annak érdekében, hogy megelőzzék és visszaszorítsák az erdészeti ágazatban elkövetett jogsértéseket, valamint biztosítsák a faanyag szállítására, tárolására és forgalmazására vonatkozó előírások betartását.
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