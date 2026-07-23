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Tánczos Barna: fokozatosan újra kell indítani a romániai juhpiacot

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

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Tánczos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter a Várhelyi Olivér egészségügyért és állatjólétért felelős uniós biztossal folytatott megbeszélésen nagyobb rugalmasságot kért az Európai Bizottság (EB) részéről a juhkivitel feltételeinek alkalmazásában, hogy Románia fokozatosan visszatérhessen a piacra.

Székelyhon

2026. július 23., 09:512026. július 23., 09:51

Facebook-oldalán szerda este közzétett bejegyzése és videóüzenete szerint az ügyvivő tárcavezető másodszor egyeztetett Várhelyivel a romániai juhexportra vonatkozó korlátozások feloldásáról. Elmondása szerint az Európai Bizottság nagyon szigorú feltételeket szab Romániának, amely

az EU legnagyobb élőállat-exportőre, és jelentős juh- és kecskeállománnyal rendelkezik.

Tánczos szerint a korlátozások oka, hogy az Európai Bizottság elveszítette bizalmát a romániai állategészségügyi rendszerben. Ezért az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak (ANSVSA) most konkrét, hiteles és végrehajtható tervet kell kidolgoznia a juhokat és kecskéket érintő betegségek megfékezésére.

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A rendszernek konkrét bizonyítékokkal kell igazolnia a fertőzött és egészséges állatok elkülönítését, biztosítania kell az egyértelmű nyomon követhetőséget, és bizonyítani kell, hogy az érintett térségek mentesek a fertőző betegségek kockázatától – idézi az Agerpres.

Beszámolója szerint

a miniszter kártérítést is kért a korlátozások által érintett gazdáknak,

beleértve a bevételkieséseket, az elmaradt nyereség megtérítését, valamint az ellenőrzések finanszírozását és az állományok újratelepítésének támogatását.

„Erről fogunk a következő hetekben ismét tárgyalni. Most a hatóságtól várjuk ezt az akciótervet, amellyel el tudunk indulni egy teljesen új irányba és újra tudja építeni a hatóság azt a bizalmat, amelyet sajnos az elmúlt két évben elveszített” – fogalmazott videóüzenetében Tánczos.

Belföld Gazdaság
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