Tánczos Barna: fokozatosan újra kell indítani a romániai juhpiacot

Fotó: Tuchiluș Alex
Tánczos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter a Várhelyi Olivér egészségügyért és állatjólétért felelős uniós biztossal folytatott megbeszélésen nagyobb rugalmasságot kért az Európai Bizottság (EB) részéről a juhkivitel feltételeinek alkalmazásában, hogy Románia fokozatosan visszatérhessen a piacra.
Facebook-oldalán szerda este közzétett bejegyzése és videóüzenete szerint az ügyvivő tárcavezető másodszor egyeztetett Várhelyivel a romániai juhexportra vonatkozó korlátozások feloldásáról. Elmondása szerint az Európai Bizottság nagyon szigorú feltételeket szab Romániának, amely
Tánczos szerint a korlátozások oka, hogy az Európai Bizottság elveszítette bizalmát a romániai állategészségügyi rendszerben. Ezért az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak (ANSVSA) most konkrét, hiteles és végrehajtható tervet kell kidolgoznia a juhokat és kecskéket érintő betegségek megfékezésére.
A rendszernek konkrét bizonyítékokkal kell igazolnia a fertőzött és egészséges állatok elkülönítését, biztosítania kell az egyértelmű nyomon követhetőséget, és bizonyítani kell, hogy az érintett térségek mentesek a fertőző betegségek kockázatától – idézi az Agerpres.
Beszámolója szerint
beleértve a bevételkieséseket, az elmaradt nyereség megtérítését, valamint az ellenőrzések finanszírozását és az állományok újratelepítésének támogatását.
„Erről fogunk a következő hetekben ismét tárgyalni. Most a hatóságtól várjuk ezt az akciótervet, amellyel el tudunk indulni egy teljesen új irányba és újra tudja építeni a hatóság azt a bizalmat, amelyet sajnos az elmúlt két évben elveszített” – fogalmazott videóüzenetében Tánczos.
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