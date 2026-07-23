A beltéri falfestés végeredményét, noha maga a feladat egyszerűnek tűnhet, számos apró részlet alakítja ki.

Támogatói tartalom 2026. július 23., 09:002026. július 23., 09:00

A beltéri falfestésről A belső tér tervezésekor az egyik legfontosabb a megfelelő és a tulajdonos személyiségéhez illő színek kiválasztása. Akár ugyanannak a színnek a különböző árnyalataival is eltérő hangulatokat hozhatunk létre – amelyek aztán éveken át meghatározzák a mindennapjainkat.

Fotó: Héra

De pontosan hány évig is? A festékek élettartama természetesen számos tényezőtől függ, mint az előkészítés, a használt termék és technológia, az épület tulajdonságai vagy a használat körülményei.

Általánosságban elmondhatjuk, hogy a beltéri falfestésnél és a nyílászárók mázolásánál egyaránt öt-öt évente javasolt tisztasági vagy karbantartó festést végezni.

Valamennyit „kitol” a felület élettartamán, ha azt mosható festékkel kezelik, noha a mosható falakat jellemzően nem teljes egészében, hanem egy-egy szennyeződéstől szokták megtisztítani. Ennél gyakrabban akkor érdemes festeni, ha valamiért sérül a fal vagy fontos szempont a gyakran változó divatszínek követése, megjelenése. Sokan visznek ilyenkor „új színt az életükbe”, azaz nem a korábban használt színre vagy árnyalatra festik, festetik újra falaikat.

Fotó: Héra

Ennek során figyelembe kell venni a burkolatok, a meglévő berendezési tárgyak, bútorok, kárpitok színét is, valamint a Nap mozgását. Előfordul ugyanis, hogy az üzletben kiválasztott szín egészen másként mutat az otthoni (más megvilágítású, sötétebb vagy naposabb) fényviszonyok közt. Új lakás vásárlásakor, teljes lakásfestés, színváltás esetén érdemes lakberendező tanácsát kérni, aki személyre és a berendezésekre szabott színharmóniát készít a rendelkezésre álló több ezer színből. Amennyiben erre nincs lehetőség, a kellőképp kreatív megrendelőnek vagy a festőnek is segítenek a festéküzletekben. Általában kül- és beltéri falfestékekből egyaránt lehetőség van csupán egy litert kikevertetni, és ezt egy kisebb felületre felfestve meggyőződni a jó választásról.

Fotó: Héra

A szaküzletekben lehet úgynevezett színkártya-csíkokat vásárolni, de honlapunkon lehetőséget biztosítunk előzetes színtervezésre is: előre beágyazott mintafalakon próbálgatható a színezés. Többnyire azonban nem pontosan adja vissza a valódi színt monitorunk vagy esetleg a kinyomtatott színezett minta, ezért mindig a színkártya és a próbafestés legyen a végső választás alapja, ha bizonytalanok vagyunk.

Fontos még, hogy mérjük fel a helység rendeltetését is, és mindig a funkciónak megfelelő terméket válasszunk.

Nyílászárókra mosható festéket, gyerekszobában nyugtató hatású pasztellszíneket, fürdőszobában mosható falfestéket kell alkalmazni, gyakran csempe helyett. Penésszel szennyeződött falra penészlemosót majd penészgátló falfestéket használjunk!

Fotó: Héra

Végezetül szóljunk néhány szót a megvalósításról is! Beltéri falfestéshez legjobb választás a tavasztól őszig tartó időszak, mert gyorsabb a száradás és a kellemetlen illatok hamarabb távoznak a helyiségből. A felület előkészítése ideális esetben mindig a festendő felület tisztításával kezdődik. Ez nagyon fontos fázis a festékek tartós és esztétikus bevonatának kialakításában. A beltéri glettek eltűntetik a falhibákat és sima felületet biztosítanak (erős nedvszívó képességük mindenképp szükségessé teszik a Héra mélyalapozók használatát).

Fotó: Héra

Végül a megfelelő felület előkészítés után következhet a felület védelmét és annak esztétikáját biztosító festékréteg felhordása. A több mint 100 éves múltra visszatekintő Trilak az amerikai tulajdonú PPG cégcsoport tagjaként Európa második legnagyobb festékipari konszernjének fejlesztéseire támaszkodik. Ennek köszönhetően

olyan megbízható márkákat kínálunk, amelyek a fogyasztók számára divatot és stílust teremtenek, a szakembereknek pedig hatékony megoldásokat nyújtanak.

Fotó: Héra

A legnépszerűbb beltéri falfesték márkánk a Héra, mely márka az évek során bebizonyította, hogy használója nemcsak a megbízható minőségben lehet biztos, hanem a kreativitás szabadságával is megajándékozza. Nem véletlen, hogy a Héra termékcsalád szlogenje: egyszerűen csak szép! Hiszen a kiváló fehérségű, esztétikus megjelenést biztosító Héra Gold-al kezdődően a több ezer színben kapható kiváló fedőképességű, mosható, súrolható és foltálló Héra Ceramic termékcsaládon át, egészen a homlokzatokra fejlesztett Héra kültéri falfestékekkel és díszvakolatokkal bezárólag biztosan megtalálja az ízlésének megfelelő színválasztékot, melyek használatával otthona egyszerűen csak széppé változik!

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