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Megakasztotta a szakszervezet a bértörvény véglegesítési folyamatát

Hétfőn figyelmeztető sztrájkot tartott az egészségügyi rendszerben a Sanitas szakszervezet, és pénteken eldől, hogy kirobbantják-e a munkabeszüntetéssel járó általános sztrájkot jövő héten

Hétfőn figyelmeztető sztrájkot tartott az egészségügyi rendszerben a Sanitas szakszervezet, és pénteken eldől, hogy kirobbantják-e a munkabeszüntetéssel járó általános sztrájkot jövő héten

Fotó: Gecse Noémi

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Felfüggesztette a Bukaresti Ítélőtábla az egységes bértörvény-tervezet véglegesítési eljárását. A Sanitas szakszervezet kérésére meghozott határozatot az érdekvédelmi tömörülés részleges sikerként értékeli, de a tiltakozást nem állítják le.

Széchely István

2026. július 22., 21:192026. július 22., 21:19

A Sanitas szakszervezet kedden fordult a Bukaresti Ítélőtáblához azzal a kéréssel, hogy függesszék fel a kormány által július 17-én közzétett bértörvény-tervezet véglegesítési folyamatát. Az ítélőtábla még aznap jóvá is hagyta ezt: a határozat értelmében a szakszervezet múlt hónapban benyújtott beadványának végleges elbírálásáig

leállítják a bértörvény-tervezet jogi folyamatát.

Az említett beadványban – amelyet az érdekvédelmi tömörülés június 12-én nyújtott be a bíróságon – a Sanitas azt kifogásolta, hogy a kormány nem egyeztetett a szakszervezetekkel a tervezet tartalmáról.

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A bukaresti ítélőtábla kedden helyt adott a Sanitas egészségügyi szakszervezeti szövetség kérelmének, és a vonatkozó per jogerős lezárásáig felfüggesztette a közalkalmazotti bértörvény tervezetével kapcsolatos eljárást.

A Sanitas vezetőtanácsa csak részleges sikernek tekinti az ítélőtábla keddi határozatát. „Fontos tisztán látni a dolgokat. Ez nem jelenti azt, hogy a veszély elmúlt. Ha a hatalmon lévő pártok vagy képviselőik úgy döntenek, hogy parlamenti kezdeményezés keretében terjesztenek elő egy törvénytervezetet, az a parlament elé kerülhet, ahol folytatódik a munkavállalók jogainak védelméért folytatott küzdelem.

Idézet
A mai győzelem nem végleges, de bizonyítja, hogy amikor a munkavállalók egy erős szakszervezetben egyesülnek, meg tudják állítani a visszaéléseket, és rá tudják kényszeríteni a hatóságokat a törvények és a társadalmi párbeszéd tiszteletben tartására”

– osztotta meg Facebook-oldalán a szakszervezet, az ígérve, hogy folytatják a küzdelmet egy tisztességes törvényért és az alkalmazottak jogainak a tiszteletben tartásáért.

• Fotó: Hargita Megyei Sanitas Galéria

Fotó: Hargita Megyei Sanitas

Nyulas Emma: lényegében most kezdődött el a társadalmi párbeszéd

Ez azt is jelenti, hogy egyelőre nem áll el a szakszervezet a július 28-ra tervezett általános sztrájk kirobbantási szándékától – tudtuk meg Nyulas Emmától, a Sanitas Hargita megyei szervezetének vezetőjétől.

Elkezdődtek a megbeszélések a bértörvény-tervezetről,

lényegében most kezdődött el a társadalmi párbeszéd, amit mindeddig hiányolt a szakszervezet. Az ítélőtábla határozata öt napig megfellebbezhető, de nem tudni, hogy ezt megteszi-e a szakminisztérium, lévén, hogy már elkezdődtek a megbeszélések is a törvénytervezetről – mondta a szakszervezet képviselője.

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Pénteken dől el, hogy megtartják-e a munkabeszüntetéssel járó általános sztrájkot, és ugyan felpörögtek az események, de sürgető ez a döntés is, mert az egészségügyben dolgozók is egyre gyakrabban érdeklődnek már a szakszervezetnél, hogy sor kerül-e a tiltakozásra – közölte kérdésünkre Nyulas Emma.

• Fotó: Hargita Megyei Sanitas Galéria

Fotó: Hargita Megyei Sanitas

Az alkalmazottak abban bíznak, hogy nem lesz szükség a sztrájk megtartására

Az általános sztrájk támogatottságáról nincsenek pontos adatai a szakszervezetnek, ugyanis a munkabeszüntetéssel járó tiltakozás megszervezéséhez már nem elegendő a szakszervezeti tagok több, mint felének az aláírása, hanem

a résztvevők a sztrájk idejére be kell adják felmondásukat is.

Azt viszont elmondta a szakszervezet megyei vezetője, hogy az ágazatban dolgozók abban reménykednek, hogy nem lesz szükség az általános sztrájk megtartására. Ha mégis sor kerül a tiltakozó akcióra, akkor az az utóbbi évtized legnagyobb munkakonfliktusa lesz az egészségügyi rendszerben, ugyanis legutóbb 2016-ban tartottak általános sztrájkot az ágazatban.

Csíkszék Udvarhelyszék Gyergyószék Egészségügy
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