Megakasztotta a szakszervezet a bértörvény véglegesítési folyamatát

Hétfőn figyelmeztető sztrájkot tartott az egészségügyi rendszerben a Sanitas szakszervezet, és pénteken eldől, hogy kirobbantják-e a munkabeszüntetéssel járó általános sztrájkot jövő héten
Fotó: Gecse Noémi
Felfüggesztette a Bukaresti Ítélőtábla az egységes bértörvény-tervezet véglegesítési eljárását. A Sanitas szakszervezet kérésére meghozott határozatot az érdekvédelmi tömörülés részleges sikerként értékeli, de a tiltakozást nem állítják le.
A Sanitas szakszervezet kedden fordult a Bukaresti Ítélőtáblához azzal a kéréssel, hogy függesszék fel a kormány által július 17-én közzétett bértörvény-tervezet véglegesítési folyamatát. Az ítélőtábla még aznap jóvá is hagyta ezt: a határozat értelmében a szakszervezet múlt hónapban benyújtott beadványának végleges elbírálásáig
Az említett beadványban – amelyet az érdekvédelmi tömörülés június 12-én nyújtott be a bíróságon – a Sanitas azt kifogásolta, hogy a kormány nem egyeztetett a szakszervezetekkel a tervezet tartalmáról.
A bukaresti ítélőtábla kedden helyt adott a Sanitas egészségügyi szakszervezeti szövetség kérelmének, és a vonatkozó per jogerős lezárásáig felfüggesztette a közalkalmazotti bértörvény tervezetével kapcsolatos eljárást.
A Sanitas vezetőtanácsa csak részleges sikernek tekinti az ítélőtábla keddi határozatát. „Fontos tisztán látni a dolgokat. Ez nem jelenti azt, hogy a veszély elmúlt. Ha a hatalmon lévő pártok vagy képviselőik úgy döntenek, hogy parlamenti kezdeményezés keretében terjesztenek elő egy törvénytervezetet, az a parlament elé kerülhet, ahol folytatódik a munkavállalók jogainak védelméért folytatott küzdelem.
– osztotta meg Facebook-oldalán a szakszervezet, az ígérve, hogy folytatják a küzdelmet egy tisztességes törvényért és az alkalmazottak jogainak a tiszteletben tartásáért.
Fotó: Hargita Megyei Sanitas
Ez azt is jelenti, hogy egyelőre nem áll el a szakszervezet a július 28-ra tervezett általános sztrájk kirobbantási szándékától – tudtuk meg Nyulas Emmától, a Sanitas Hargita megyei szervezetének vezetőjétől.
lényegében most kezdődött el a társadalmi párbeszéd, amit mindeddig hiányolt a szakszervezet. Az ítélőtábla határozata öt napig megfellebbezhető, de nem tudni, hogy ezt megteszi-e a szakminisztérium, lévén, hogy már elkezdődtek a megbeszélések is a törvénytervezetről – mondta a szakszervezet képviselője.
Pénteken dől el, hogy megtartják-e a munkabeszüntetéssel járó általános sztrájkot, és ugyan felpörögtek az események, de sürgető ez a döntés is, mert az egészségügyben dolgozók is egyre gyakrabban érdeklődnek már a szakszervezetnél, hogy sor kerül-e a tiltakozásra – közölte kérdésünkre Nyulas Emma.
Fotó: Hargita Megyei Sanitas
Az általános sztrájk támogatottságáról nincsenek pontos adatai a szakszervezetnek, ugyanis a munkabeszüntetéssel járó tiltakozás megszervezéséhez már nem elegendő a szakszervezeti tagok több, mint felének az aláírása, hanem
Azt viszont elmondta a szakszervezet megyei vezetője, hogy az ágazatban dolgozók abban reménykednek, hogy nem lesz szükség az általános sztrájk megtartására. Ha mégis sor kerül a tiltakozó akcióra, akkor az az utóbbi évtized legnagyobb munkakonfliktusa lesz az egészségügyi rendszerben, ugyanis legutóbb 2016-ban tartottak általános sztrájkot az ágazatban.
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