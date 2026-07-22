Szinte minden nyolcadikos bekerült valamelyik középiskolába

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A tárca közlése szerint az első szakaszban a választási opciókat megjelölő 119 610 tanuló közül 119 484 (99,89 százalék) került be számítógépes eljárással valamelyik középiskolába.

A számítógépes elosztáson kívül 13 523 diákot vettek fel tehetséggondozói szakokra, 816-ot katonai vokacionális szakokra, 2854-et a romáknak fenntartott helyekre, 2852-t pedig a sajátos nevelési igényű tanulóknak fenntartott helyekre.

az összes diák 0,11 százaléka. A tanulók összesen 2 857 558 opciót (átlagosan 23,89-et) jelöltek meg.

A diákok július 23. és 28. között iratkozhatnak be

azokba az iskolákba, ahová felvételt nyertek. A második szakaszban részt vevő tanulók elosztását augusztus 17-én és 18-án végzik el a megyei, illetve a bukaresti felvételi bizottságok.

Az országos képességfelmérőn benyújtott óvások elbírálása után az 5-ös vagy annál nagyobb átlagot elérő tanulók aránya 79,1 százalék volt – írja az Agerpres.