Szinte minden nyolcadikos bekerült valamelyik középiskolába

Képünk illusztráció
Fotó: Csató Andrea
Közzétette szerdán az oktatási minisztérium az országos képességfelmérőn részt vett nyolcadikosok középiskolai számítógépes elosztásának eredményeit.
A tárca közlése szerint az első szakaszban a választási opciókat megjelölő 119 610 tanuló közül 119 484 (99,89 százalék) került be számítógépes eljárással valamelyik középiskolába.
az összes diák 0,11 százaléka. A tanulók összesen 2 857 558 opciót (átlagosan 23,89-et) jelöltek meg.
A számítógépes elosztáson kívül 13 523 diákot vettek fel tehetséggondozói szakokra, 816-ot katonai vokacionális szakokra, 2854-et a romáknak fenntartott helyekre, 2852-t pedig a sajátos nevelési igényű tanulóknak fenntartott helyekre.
azokba az iskolákba, ahová felvételt nyertek. A második szakaszban részt vevő tanulók elosztását augusztus 17-én és 18-án végzik el a megyei, illetve a bukaresti felvételi bizottságok.
Az országos képességfelmérőn benyújtott óvások elbírálása után az 5-ös vagy annál nagyobb átlagot elérő tanulók aránya 79,1 százalék volt – írja az Agerpres.
Az alaptörvény 17. módosításával Magyarországon politikai önkényuralmi rendszer jött létre, és a Fidesz, mint ellenzéki párt ezzel szemben határozza meg magát – jelentette ki Orbán Viktor szerdán Budapesten.
Cáfolta szerdán a Facebook-oldalán Radu Miruță ügyvivő védelmi miniszter azokat a nyilvánosságban terjedő információkat, miszerint „Romániának azért megy rosszul, mert támogatja Ukrajnát”, illetve „a SAFE-hitelek külföldi vállalatokhoz kerülnek”.
A forma ugyan a megszokott, a hivatalban lévő magyarországi miniszterek és államtitkárok száma azonban közelít a nullához a 35. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor területén. Idén zuhogó esőben zajlott hivatalos megnyitó a Lőrincz Csaba-sátorban.
A hétvégén is nőttek az üzemanyag-árak, a gázolaj ára pedig literenként 5 banival emelkedett keddtől – számol be az economica.net gazdasági hírportál. Szerdán ismét emelkedett az üzemanyagok ára.
Több mint 8,45 millió utast szolgált ki 2026 első hat hónapjában a bukaresti Henri Coandă és Aurel Vlaicu (Băneasa) nemzetközi repülőtér. Ez 5,08 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, és új forgalmi rekordnak számít.
Az MTVA nem hosszabbította meg a Hazajáró honismereti-turisztikai magazinműsor szerződését – jelentették be a műsor készítői közösségi oldalukon. A közlemény szerint ugyanilyen döntés született a Kárpát-medence című műsor esetében is.
Huszonhét szervezett túra, közösségi programok és mintegy ezerötszáz résztvevő várható az Erdélyi Kárpát-Egyesület idei vándortáborában. Az augusztus 4–9. között sorra kerülő eseményre még szerda estig fogadják az előzetes regisztrációkat.
Bóka Jánost választotta vezetőjének a Fidesz parlamenti frakciója keddi ülésén.
A bukaresti ítélőtábla kedden helyt adott a Sanitas egészségügyi szakszervezeti szövetség kérelmének, és a vonatkozó per jogerős lezárásáig felfüggesztette a közalkalmazotti bértörvény tervezetével kapcsolatos eljárást.
A Segesvári Középkori Fesztivál Románia legnagyobb ilyen rendezvénye. Idén július 24-26. közt várják a több mint 25 ezer látogatót az óváros falai közé, ahol először lép fel a Debreceni Történelmi Korok Hagyományőrző Egyesület is harci bemutatókkal.
szóljon hozzá!