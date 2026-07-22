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Szinte minden nyolcadikos bekerült valamelyik középiskolába

Képünk illusztráció • Fotó: Csató Andrea

Képünk illusztráció

Fotó: Csató Andrea

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Közzétette szerdán az oktatási minisztérium az országos képességfelmérőn részt vett nyolcadikosok középiskolai számítógépes elosztásának eredményeit.

Székelyhon

2026. július 22., 12:562026. július 22., 12:56

A tárca közlése szerint az első szakaszban a választási opciókat megjelölő 119 610 tanuló közül 119 484 (99,89 százalék) került be számítógépes eljárással valamelyik középiskolába.

Nem jutott be középiskolába 126 nyolcadikos,

az összes diák 0,11 százaléka. A tanulók összesen 2 857 558 opciót (átlagosan 23,89-et) jelöltek meg.

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A számítógépes elosztáson kívül 13 523 diákot vettek fel tehetséggondozói szakokra, 816-ot katonai vokacionális szakokra, 2854-et a romáknak fenntartott helyekre, 2852-t pedig a sajátos nevelési igényű tanulóknak fenntartott helyekre.

A diákok július 23. és 28. között iratkozhatnak be

azokba az iskolákba, ahová felvételt nyertek. A második szakaszban részt vevő tanulók elosztását augusztus 17-én és 18-án végzik el a megyei, illetve a bukaresti felvételi bizottságok.

Az országos képességfelmérőn benyújtott óvások elbírálása után az 5-ös vagy annál nagyobb átlagot elérő tanulók aránya 79,1 százalék volt – írja az Agerpres.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Belföld Oktatás
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