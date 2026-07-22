Ismét megy felfele az üzemanyagok ára

A hétvégén is nőttek az üzemanyag-árak, a gázolaj ára pedig literenként 5 banival emelkedett keddtől – számol be az economica.net gazdasági hírportál. Szerdán ismét emelkedett az üzemanyagok ára.

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Mint részletezik, az elmúlt napok és a keddi áremelések után a Rompetrolnál a benzin litere 8,78 lejbe, a gázolaj litere pedig 9,7 lejbe kerül.

szerdán is 8,78 lejbe került a Rompetrol és a MOL-kutaknál a benzin, a Petromnál pedig 8,87 lejbe kerül egy liter benzin, az OMV-nél pedig 8,93 ez az ár.

Legutóbb hétvégén emelkedett 9-10 banival az üzemanyagok literenkénti ára Romániában.

Az economica.net arról ír, hogy a mostani áremelésen túl további drágulás várható, mivel az olajárak, és különösen az üzemanyagárak továbbra is emelkednek a Perzsa-öböli konfliktus, továbbá az orosz-ukrán háború miatt.

A Brent nyersolaj ára hordónként 91 dollárra emelkedett, ami jóval nagyobb emelkedés, mint a fegyverszünet aláírását követő árcsökkenés. Csak az elmúlt napon a Brent olaj ára 2 százalékkal emelkedett.