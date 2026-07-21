Találkozások, közös élmények, emlékezetes pillanatok Tusványoson

Rajongók tömege előtt koncertezett a 35. Tusványos nyitónapján, kedd este az Ismerős Arcok és az Edda Művek.
Fotó: Pinti Attila
Rajongók tömege előtt koncertezett a 35. Tusványos nyitónapján, kedd este az Ismerős Arcok és az Edda Művek.
Már a fellépések előtt hosszú sorokban érkeztek Tusnádfürdőre az emberek – a közönség soraiban az idősebb generáció tagjai mellett szép számban akadtak fiatalok és családok is, akik együtt énekelték a dalokat. Az Ismerős Arcok koncertjén különösen megható pillanatokat hozott az utolsó dal, a Nélküled, amely alatt ezrek kapcsolódtak össze egy hatalmas kórussá.
Fotó: Pinti Attila
A hangulatot az Edda Művek fokozta tovább: a legendás zenekar slágerei és rockhimnuszai újabb tömegeket vonzottak a nagyszínpad elé. A refréneket ezúttal is ezrek énekelték együtt a zenekarral, bizonyítva, hogy ezek a dalok generációkon átívelően képesek megszólítani a közönséget.
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Sár, hangpróba, lézengő fiatalok és az első elszánt rajongók a színpad előtt: egyelőre még nyugodt arcát mutatja a 35. Tusványos, de délutánról estére látványosan kezd megtelni élettel a tábor.
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