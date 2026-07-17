Áramszünet lesz Balánbányán és Csíkszeredában

Tervezett áramszünetekre kell számítani július 22-én és 23-án Balánbányán, valamint Csíkszeredában – tájékoztatott a szolgáltató.

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Karbantartási munkálatok miatt ideiglenesen szünetel az áramszolgáltatás július 22-én, szerdán 9 és 17 óra között Balánbányán a December 1. utca 21–33. és 32–36., a Mogyorós utca 1–10A, a Követelés utca 1–8., a Kis utca: 1–9., és a Szeder utca: 1–5. számok között.

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Ugyanezen a napon 9 és 14 óra között Csíkszeredában a Tanorok utcában is áramszünet lesz.

Július 23-án, csütörtökön 9 és 14 óra között a csíkszeredai Aratástető utcában szünetel az áramszolgáltatás.