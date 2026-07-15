Nemzetközi kutatásokba kapcsolódik be a csíkszeredai kórház nőgyógyászati osztálya

Jelentős szakmai elismerésben részesült a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház: a nőgyógyászati osztály hivatalos kutatóhelyként csatlakozott a Közép- és Kelet-európai Nőgyógyászati Onkológiai Csoport (CEEGOG) nemzetközi hálózatához.

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A CEEGOG olyan nemzetközi szakmai szervezet, amely a közép- és kelet-európai országok vezető nőgyógyászati onkológiai szakembereit fogja össze.

Romániából eddig a bukaresti, kolozsvári, marosvásárhelyi, temesvári és jászvásári klinikák vettek részt a hálózat munkájában, mostantól pedig