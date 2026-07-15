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Nemzetközi kutatásokba kapcsolódik be a csíkszeredai kórház nőgyógyászati osztálya

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

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Jelentős szakmai elismerésben részesült a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház: a nőgyógyászati osztály hivatalos kutatóhelyként csatlakozott a Közép- és Kelet-európai Nőgyógyászati Onkológiai Csoport (CEEGOG) nemzetközi hálózatához.

Székelyhon

2026. július 15., 11:342026. július 15., 11:34

A CEEGOG olyan nemzetközi szakmai szervezet, amely a közép- és kelet-európai országok vezető nőgyógyászati onkológiai szakembereit fogja össze.

Romániából eddig a bukaresti, kolozsvári, marosvásárhelyi, temesvári és jászvásári klinikák vettek részt a hálózat munkájában, mostantól pedig

a csíkszeredai intézmény is hivatalos kutatóhelyként kapcsolódik be

a kórház tájékoztatása szerint.

A tagságnak köszönhetően a csíkszeredai szakemberek közvetlenül részt vehetnek az európai klinikai kutatásokat koordináló ENGOT-hálózat nemzetközi vizsgálataiban, emellett az Európai Nőgyógyászati Onkológiai Társaság (ESGO) legújabb szakmai és műtéti irányelvei is közvetlenül beépülhetnek a mindennapi betegellátásba.

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A közlemény szerint az együttműködés elsődleges célja, hogy a térség nőgyógyászati daganatos betegei

helyben is a legkorszerűbb, európai szintű ellátásban részesülhessenek.

A CEEGOG legutóbbi tanácskozásán a csíkszeredai kórházat dr. Hompoth György és dr. Kraft Hunor szülész-nőgyógyász főorvosok képviselték.

Csíkszék Csíkszereda
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