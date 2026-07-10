Szekerekkel járnak a készülő bicikliúton az Olt-folyó mentén

Fotó: Csíki közlekedési infó/Facebook
Még el sem készült teljesen a kerékpárút az Olt-folyó mentén, máris lovas szekérrel vagy autóval közlekednek rajta egyesek. A bicikliutat több mint 45 kilométeren keresztül építik ki, a munkálatokkal a befejezéshez közelednek.
2026. július 10., 15:572026. július 10., 15:57
2026. július 10., 16:182026. július 10., 16:18
Tavaly fogtak hozzá a kerékpárutak kiépítéséhez az Olt-folyó mentén Madéfalva és Tusnád község között, több mint 45 kilométeres szakaszon. A bicikliút még nem készült el teljesen, az alapozást azonban többnyire már elvégezték, sőt több szakaszon már a kőburkolat is fent van. Ezt kihasználva
Legutóbb a Csíki közlekedési infó Facebook-csoportban tettek közzé hasonló eseteket, amint Csíkszereda zsögödi részén a még be nem fejezett bicikliúton közlekedtek szabálytalanul.
Mint korábban írtuk, a kerékpárút szerkezetét úgy képzelték el, hogy 2,40 méter széles lesz, a két oldalán 30–30 centiméter padkával. Az alapba egyfajta rács és ballaszt kerül, amelyre két centiméter homokot szórnak, erre fog rájönni egy újabb háló, ami összefogja a felső réteg töltését, a kőréteget, így egyfajta kőszőnyeget hoznak létre. A beruházást a Országos Helyreállítási Terv (PNRR) finanszírozza.
Lehetőséget teremtettek lakóházak, tömbházak építésére Csíkszereda délkeleti övezetében, a Nagy Laji dombja 1-es terület övezeti rendezési terve (PUZ) alapján. Ugyanezen dokumentáció révén a kórházhoz vezető alternatív útvonalat is meghatározták.
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Egy ember megsérült szerda este Csíkszeredában, a Hargita utcában, miután egy lovas szekér és egy autó összeütközött. A szekér hajtója alkoholt fogyasztott a baleset előtt.
Évtizedek óta visszatérő gondot okoz a nagyobb esőzések után felgyűlő víz Csíkszereda több pontján. A teljes esővíz-elvezető hálózatot nemrég átvevő Harvíz Rt. vízszolgáltató most átfogó felmérésbe kezd, hogy feltárja a rendszer hiányosságait.
Noha a tavaly országszerte beszerzett elektromos iskolabuszok elsősorban az árkülönbségek miatt eredményeztek vitákat, az eltelt egy év után a tapasztalatok azt bizonyítják, ezek a járművek beváltak, a települések vezetői elégedettek velük.
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A magyar kormány képviselőinek jelenlététől teszi függővé az idei Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor (Tusványos) panelbeszélgetésein való részvételt több külhoni magyar egyetem vezetősége.
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Lezárták a tavaly augusztusban Csobotfalva közelében elhunyt pásztor ügyében indított nyomozást. Bár a hatóságok szerint a férfi halálát állattámadás okozta, a vizsgálat végül nem tudta egyértelműen megállapítani, hogy milyen állat végzett vele.
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