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Szekerekkel járnak a készülő bicikliúton az Olt-folyó mentén

• Fotó: Csíki közlekedési infó/Facebook

Fotó: Csíki közlekedési infó/Facebook

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Még el sem készült teljesen a kerékpárút az Olt-folyó mentén, máris lovas szekérrel vagy autóval közlekednek rajta egyesek. A bicikliutat több mint 45 kilométeren keresztül építik ki, a munkálatokkal a befejezéshez közelednek.

Barabás Hajnal

2026. július 10., 15:572026. július 10., 15:57

2026. július 10., 16:182026. július 10., 16:18

Tavaly fogtak hozzá a kerékpárutak kiépítéséhez az Olt-folyó mentén Madéfalva és Tusnád község között, több mint 45 kilométeres szakaszon. A bicikliút még nem készült el teljesen, az alapozást azonban többnyire már elvégezték, sőt több szakaszon már a kőburkolat is fent van. Ezt kihasználva

egyes szakaszokon lovas szekerekkel és személygépkocsival is felhajtottak a kerékpárútra.

Legutóbb a Csíki közlekedési infó Facebook-csoportban tettek közzé hasonló eseteket, amint Csíkszereda zsögödi részén a még be nem fejezett bicikliúton közlekedtek szabálytalanul.

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Mint korábban írtuk, a kerékpárút szerkezetét úgy képzelték el, hogy 2,40 méter széles lesz, a két oldalán 30–30 centiméter padkával. Az alapba egyfajta rács és ballaszt kerül, amelyre két centiméter homokot szórnak, erre fog rájönni egy újabb háló, ami összefogja a felső réteg töltését, a kőréteget, így egyfajta kőszőnyeget hoznak létre. A beruházást a Országos Helyreállítási Terv (PNRR) finanszírozza.

Csíkszék Közlekedés
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