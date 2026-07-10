Íme az új irány: a Nagy Laji dombján terjeszkedhet Csíkszereda

A lakófunkciók mellett a közösséget kiszolgáló részek is helyet kapnak a nagy kiterjedésű területen
Fotó: Pinti Attila
Lehetőséget teremtettek lakóházak, tömbházak építésére Csíkszereda délkeleti övezetében, a Nagy Laji dombja 1-es terület övezeti rendezési terve (PUZ) alapján. Ugyanezen dokumentáció révén a kórházhoz vezető alternatív útvonalat is meghatározták.
2026. július 10., 12:222026. július 10., 12:22
2026. július 10., 13:112026. július 10., 13:11
Elfogadták a csíkszeredai Nagy Laji dombja 1-es terület övezeti rendezési tervét (PUZ) az önkormányzati képviselők pénteki soron kívüli ülésén. Ez az övezet gyakorlatilag a Tudor lakótelep és Zsögöd városrész közötti rész a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház keleti oldalán.
Több olyan övezeti rendezési tervet fogadnak el nemsokára Csíkszeredában, amelyek kiterjedt övezetekben, a város több peremvidékén egyszerűsítik, könnyítik majd az építkezést, beépíthető területeket biztosítva.
Albert Sándor, a csíkszeredai városháza főépítésze az ülésen elmondta, 33 hektáros területet érint a szabályozás, és tíz évre vetíti előre a fejlesztési lehetőségeket. „Már a 2012-es általános városrendezési terv (PUG) is előrevetítette, hogy itt lakóövezeti fejlesztések történjenek, lakótelepi funkciókkal, sőt kivételes módon a társasházas beépítést is lehetővé tette ” – magyarázta a főépítész. Hozzátette,
A PUZ a lakóövezeti szabályozás mellett meghatározza még, hogy hol halad majd a keleti körgyűrű útvonala, amely a keleti és északi lakóövezetek városi bekötését oldja meg.
A PUZ lehetővé teszi a csíkszeredai kórház második alternatív megközelítését is.
Fotó: Pinti Attila
Ugyanakkor egy másik nagyon fontos döntés, hogy
Ezt követően kezdődhetnek el az említett útvonal megvalósításához szükséges eljárások, tervezések előkészítései.
Bors Béla alpolgármester a téma kapcsán arról beszélt, hogy az övezeti rendezési terv elkészítése 2022 májusában indult, és négy évre rá, 2026 júliusában jutott el a jóváhagyásig, tehát
Hozzátette, a terv nemcsak lakhatási szempontból fontos, hanem azért is, mert hozzájárul a város fejlődéséhez. A tervrajz a városháza honlapján tekinthető meg.
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