Íme az új irány: a Nagy Laji dombján terjeszkedhet Csíkszereda

Lehetőséget teremtettek lakóházak, tömbházak építésére Csíkszereda délkeleti övezetében, a Nagy Laji dombja 1-es terület övezeti rendezési terve (PUZ) alapján. Ugyanezen dokumentáció révén a kórházhoz vezető alternatív útvonalat is meghatározták.

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Elfogadták a csíkszeredai Nagy Laji dombja 1-es terület övezeti rendezési tervét (PUZ) az önkormányzati képviselők pénteki soron kívüli ülésén. Ez az övezet gyakorlatilag a Tudor lakótelep és Zsögöd városrész közötti rész a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház keleti oldalán.

korábban írtuk Elvágnák a gordiuszi csomót: egyszerűbbé válhat az építkezés Csíkszeredában Több olyan övezeti rendezési tervet fogadnak el nemsokára Csíkszeredában, amelyek kiterjedt övezetekben, a város több peremvidékén egyszerűsítik, könnyítik majd az építkezést, beépíthető területeket biztosítva.

Albert Sándor, a csíkszeredai városháza főépítésze az ülésen elmondta, 33 hektáros területet érint a szabályozás, és tíz évre vetíti előre a fejlesztési lehetőségeket. „Már a 2012-es általános városrendezési terv (PUG) is előrevetítette, hogy itt lakóövezeti fejlesztések történjenek, lakótelepi funkciókkal, sőt kivételes módon a társasházas beépítést is lehetővé tette ” – magyarázta a főépítész. Hozzátette,