Ősszel beüzemelnék a felcsíki gázhálózatot

Közel egy éve tart az öt felcsíki községet kiszolgáló gázhálózat beüzemeléséhez szükséges működési engedélyeztetési eljárás, amely várhatóan két hónapon belül befejeződik. Ha ez megtörténik, nem lesz akadálya a szolgáltatás elkezdésének.

Kovács Attila 2026. július 06., 10:022026. július 06., 10:02

Még tavaly nyáron indították el a működési engedély megszerzéséhez szükséges eljárást, miután Csíkdánfalván, Csíkmadarason, Csíkszenttamáson és Karcfalván kiépült az új gázhálózat, valamint a meglévő csíkszentdomokosi hálózat korszerűsítésére, bővítése is elkészült. Arra akkor még senki nem számított, hogy ez a bürokratikus folyamat ennyire elhúzódik. Mint Bőjte Csongor Ernő csíkdánfalvi polgármester, a projekt felelőse kérdésünkre elmondta,

számos kiegészítésre, módosításra volt szükség a dokumentációban,

jogszabályváltozások történtek, topográfiai felméréseket kellett megismételni külön-külön a községek számára. Most viszont úgy látják, hogy két hónapon belül a működési engedélyt kiadják, utána pedig következhet a szolgáltatói szerződések megkötése és a beüzemelés. Ezért arra számítanak, hogy ősszel már használhatják a földgázt az új fogyasztók is.

„Finanszírozási akadály nincs, az elvégzett munkálatokat kifizettük”

– összegzett. Hozzátette, a lakosság jelentős része elvégeztette a belső hálózataik kiépítését, és várják a rácsatlakozást. A szolgáltató Csíkszentdomokos, Madaras és Dánfalva esetében a korábbi Hargazt felvásárló cég lesz, amely egy ideig Premier Energy néven működött, jelenleg NeoGas Grid a neve. Hirdetés Szenttamás és Karcfalva szolgáltatójának kiválasztására koncessziós eljárást hirdettek, de Bőjte Csongor Ernő valószínűnek tartja, hogy ott is a NeoGas lesz ezzel megbízva. Az öt község az Európai Beruházások és Projektek Minisztériuma által meghirdetett pályázati kiíráson társulva nyerte el a támogatást. Az intelligens gázhálózat

összesen 5 036 fogyasztó számára biztosítja a szolgáltatás elérését,