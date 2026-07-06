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Ősszel beüzemelnék a felcsíki gázhálózatot

Az engedélyezéstől függ a szolgáltatás elindítása • Fotó: Kozán István

Az engedélyezéstől függ a szolgáltatás elindítása

Fotó: Kozán István

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Közel egy éve tart az öt felcsíki községet kiszolgáló gázhálózat beüzemeléséhez szükséges működési engedélyeztetési eljárás, amely várhatóan két hónapon belül befejeződik. Ha ez megtörténik, nem lesz akadálya a szolgáltatás elkezdésének.

Kovács Attila

2026. július 06., 10:022026. július 06., 10:02

Még tavaly nyáron indították el a működési engedély megszerzéséhez szükséges eljárást, miután Csíkdánfalván, Csíkmadarason, Csíkszenttamáson és Karcfalván kiépült az új gázhálózat, valamint a meglévő csíkszentdomokosi hálózat korszerűsítésére, bővítése is elkészült.

Arra akkor még senki nem számított, hogy ez a bürokratikus folyamat ennyire elhúzódik. Mint Bőjte Csongor Ernő csíkdánfalvi polgármester, a projekt felelőse kérdésünkre elmondta,

számos kiegészítésre, módosításra volt szükség a dokumentációban,

jogszabályváltozások történtek, topográfiai felméréseket kellett megismételni külön-külön a községek számára.

Most viszont úgy látják, hogy két hónapon belül a működési engedélyt kiadják, utána pedig következhet a szolgáltatói szerződések megkötése és a beüzemelés. Ezért arra számítanak, hogy ősszel már használhatják a földgázt az új fogyasztók is.

Idézet
„Finanszírozási akadály nincs, az elvégzett munkálatokat kifizettük”

– összegzett.

Hozzátette, a lakosság jelentős része elvégeztette a belső hálózataik kiépítését, és várják a rácsatlakozást. A szolgáltató Csíkszentdomokos, Madaras és Dánfalva esetében a korábbi Hargazt felvásárló cég lesz, amely egy ideig Premier Energy néven működött, jelenleg NeoGas Grid a neve.

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Szenttamás és Karcfalva szolgáltatójának kiválasztására koncessziós eljárást hirdettek, de Bőjte Csongor Ernő valószínűnek tartja, hogy ott is a NeoGas lesz ezzel megbízva.

Az öt község az Európai Beruházások és Projektek Minisztériuma által meghirdetett pályázati kiíráson társulva nyerte el a támogatást. Az intelligens gázhálózat

összesen 5 036 fogyasztó számára biztosítja a szolgáltatás elérését,

ebből 3 837 új rácsatlakozás. 86 kilométernyi vezetéket kellett építeni, és gázátadó állomást telepíteni Dánfalva és Madaras számára, Karcfalvát és Szenttamást a meglévő szentdomokosi átadó fogja kiszolgálni.

Az Európai Unió által biztosított 47,3 millió lej értékű támogatás mellett jelentős önrészre is szükség volt ahhoz, hogy a több mint 62 millió lej értékű beruházás költségeit biztosítsák, ezért a községek hitelhez folyamodtak, az áfát pedig a szaktárca fizette.

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Több mint 50 millió lej értékű beruházást kell elvégezni Felcsík öt községében ahhoz, hogy a következő évek legjelentősebb Hargita megyei gázhálózat-építés elkészüljön. A pályázati támogatáshoz jelentős önrészt is kell biztosítaniuk a községeknek.

Csíkszék
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