Ősszel beüzemelnék a felcsíki gázhálózatot

Az engedélyezéstől függ a szolgáltatás elindítása
Fotó: Kozán István
Közel egy éve tart az öt felcsíki községet kiszolgáló gázhálózat beüzemeléséhez szükséges működési engedélyeztetési eljárás, amely várhatóan két hónapon belül befejeződik. Ha ez megtörténik, nem lesz akadálya a szolgáltatás elkezdésének.
Még tavaly nyáron indították el a működési engedély megszerzéséhez szükséges eljárást, miután Csíkdánfalván, Csíkmadarason, Csíkszenttamáson és Karcfalván kiépült az új gázhálózat, valamint a meglévő csíkszentdomokosi hálózat korszerűsítésére, bővítése is elkészült.
Arra akkor még senki nem számított, hogy ez a bürokratikus folyamat ennyire elhúzódik. Mint Bőjte Csongor Ernő csíkdánfalvi polgármester, a projekt felelőse kérdésünkre elmondta,
jogszabályváltozások történtek, topográfiai felméréseket kellett megismételni külön-külön a községek számára.
Most viszont úgy látják, hogy két hónapon belül a működési engedélyt kiadják, utána pedig következhet a szolgáltatói szerződések megkötése és a beüzemelés. Ezért arra számítanak, hogy ősszel már használhatják a földgázt az új fogyasztók is.
– összegzett.
Hozzátette, a lakosság jelentős része elvégeztette a belső hálózataik kiépítését, és várják a rácsatlakozást. A szolgáltató Csíkszentdomokos, Madaras és Dánfalva esetében a korábbi Hargazt felvásárló cég lesz, amely egy ideig Premier Energy néven működött, jelenleg NeoGas Grid a neve.
Szenttamás és Karcfalva szolgáltatójának kiválasztására koncessziós eljárást hirdettek, de Bőjte Csongor Ernő valószínűnek tartja, hogy ott is a NeoGas lesz ezzel megbízva.
Az öt község az Európai Beruházások és Projektek Minisztériuma által meghirdetett pályázati kiíráson társulva nyerte el a támogatást. Az intelligens gázhálózat
ebből 3 837 új rácsatlakozás. 86 kilométernyi vezetéket kellett építeni, és gázátadó állomást telepíteni Dánfalva és Madaras számára, Karcfalvát és Szenttamást a meglévő szentdomokosi átadó fogja kiszolgálni.
Az Európai Unió által biztosított 47,3 millió lej értékű támogatás mellett jelentős önrészre is szükség volt ahhoz, hogy a több mint 62 millió lej értékű beruházás költségeit biztosítsák, ezért a községek hitelhez folyamodtak, az áfát pedig a szaktárca fizette.
Több mint 50 millió lej értékű beruházást kell elvégezni Felcsík öt községében ahhoz, hogy a következő évek legjelentősebb Hargita megyei gázhálózat-építés elkészüljön. A pályázati támogatáshoz jelentős önrészt is kell biztosítaniuk a községeknek.
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