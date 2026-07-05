Salvamont összesítés: két haláleset is történt szombaton a hegyekben

Az elmúlt 24 órában 15 riasztás érkezett a hegyimentő szolgálathoz, amelynek munkatársai 17 személynek nyújtottak segítséget; két személy életét már nem tudták megmenteni – tájékoztatott vasárnap a Facebook-oldalán a Salvamont.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

A bejegyzés szerint hét személyt szállítottak kórházba, négyet közülük mentőhelikopterrel.

Két kiránduló életét vesztette a hegyekben. Holttestüket az igazságügyi orvostani intézetbe szállították.

Az elmúlt 24 órában a bákói hegyimentők kapták a legtöbb riasztást, hatot, a Prahova megyei hegyimentőkhöz két segélykérés érkezett.

Hirdetés

Ugyanakkor 29 betelefonáló a turistaútvonalak állapotáról kért információkat és tanácsokat.

A bejegyzésben a Salvamont arra kérte a turistákat és a természetjárókat, hogy a hegyekben óvatosan és felelősségteljesen túrázzanak.