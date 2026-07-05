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Salvamont összesítés: két haláleset is történt szombaton a hegyekben

Képünk illusztráció • Fotó: Olti Angyalka

Képünk illusztráció

Fotó: Olti Angyalka

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Az elmúlt 24 órában 15 riasztás érkezett a hegyimentő szolgálathoz, amelynek munkatársai 17 személynek nyújtottak segítséget; két személy életét már nem tudták megmenteni – tájékoztatott vasárnap a Facebook-oldalán a Salvamont.

Székelyhon

2026. július 05., 11:522026. július 05., 11:52

2026. július 05., 12:122026. július 05., 12:12

A bejegyzés szerint hét személyt szállítottak kórházba, négyet közülük mentőhelikopterrel.

Két kiránduló életét vesztette a hegyekben. Holttestüket az igazságügyi orvostani intézetbe szállították.

Az elmúlt 24 órában a bákói hegyimentők kapták a legtöbb riasztást, hatot, a Prahova megyei hegyimentőkhöz két segélykérés érkezett.

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Ugyanakkor 29 betelefonáló a turistaútvonalak állapotáról kért információkat és tanácsokat.

A bejegyzésben a Salvamont arra kérte a turistákat és a természetjárókat, hogy a hegyekben óvatosan és felelősségteljesen túrázzanak.

Belföld
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