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Az ablakból dobálták ki a drogot, amikor betörték az ajtót a rendőrök – videóval

• Fotó: Brassó megyei rendőrség

Fotó: Brassó megyei rendőrség

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Kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatban végeztek házkutatást Brassóban a rendőrök, amikor a gyanúsítottak az ablakon kidobálva próbáltak megszabadulni a terhelő bizonyítékoktól.

Székelyhon

2026. július 04., 15:262026. július 04., 15:26

Különösen veszélyes kábítószerek kereskedelme miatt folytatnak nyomozást Brassóban a hatóságok egy 28 éves nő és egy 31 éves férfi ellen. Az eddigi bizonyítékok alapján a rendőrök arra a következtetésre jutottak, hogy a gyanúsítottak Brassóban idén február és június között különösen veszélyes kábítószereket és átitatott növényi anyag formájában forgalmazott pszichoaktív termékeket szereztek be, birtokoltak és értékesítettek – tájékoztatott a Brassó megyei rendőrség.

A nyomozás szerint 2026 februárjában ilyen anyagokat adtak el két 23 éves fiatalnak, akik

fogyasztás után orvosi ellátásra szorultak.

Az ügyben végzett házkutatások során a hatóságok több adag kábítószert, anyagmaradványokat tartalmazó tárgyakat, iratokat, készpénzt, valamint egyéb bizonyítékokat találtak és foglaltak le.

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Az akció alatt a gyanúsítottak – a rendőrség közlése szerint – annak érdekében, hogy a kábítószereket ne találják meg, több fóliát is kidobtak a konyha ablakán. A hatóságok végül elrendelték csütörtökön a két gyanúsított őrizetbe vételét, majd a brassói törvényszék pénteken az előzetes letartóztatás mellett döntött.

Bűnügy Rendőrség Brassó
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