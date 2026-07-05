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Viszlát lemezek! – teljesen digitálissá válhat a jövőben a videójáték-ipar 2028-tól már nem ad ki lemezes videójátékokat a Playstationt birtokló Sony. Ez már hivatalos, az ehhez kapcsolódó iparági pletyka pedig, hogy a soron következő konzolok teljesen digitálisak lesznek és nagyon sokba fognak kerülni. Képbehozó. Tamás Attila 2026. július 05., 11:362026. július 05., 11:36 2026. július 05., 12:242026. július 05., 12:24

Fotó: Borbély Fanni

2028-tól már nem ad ki lemezes videójátékokat a Playstationt birtokló Sony. Ez már hivatalos, az ehhez kapcsolódó iparági pletyka pedig, hogy a soron következő konzolok teljesen digitálisak lesznek és nagyon sokba fognak kerülni. Képbehozó.

Tamás Attila 2026. július 05., 11:362026. július 05., 11:36 2026. július 05., 12:242026. július 05., 12:24

Július elsején jelentette be a Playstation, hogy 2028-tól kezdődően nem jelennek meg többé lemezen a játékaik. Mindezt a megváltozott fogyasztói szokásokkal és a digitális kiadások térnyerésével magyarázzák, amit a számok tényleg alátámasztanak: ma már a játékosok többsége, elemzések szerint mintegy 80-20 százalék arányban vásárolják a fizetés után azonnal letölthetővé váló digitális kiadásokat,

míg a lemezes változatok száma jóval kisebb arányban fogy, mint évekkel ezelőtt.

Ahhoz, hogy a lemezes kiadás eljusson a vásárlóhoz, gyártási és szállítási költségekkel kell számolni, továbbá a forgalmazók is ráteszik a maguk „sápját”, szemben a digitális kiadással, amit közvetítők nélkül, rögtön a digitális áruházból lehet letölteni. Utóbbit azonban nem lehet feltenni a polcra, nem lehet továbbadni, nem lehet a használt piacon értékesíteni, hiszen csak egy digitális könyvtár része, aminek eléréséhez internet-csatlakozáshoz van szükség, és minden egyes telepítéskor a teljes játékcsomag letöltésére van szükség. Hirdetés

Fotó: Borbély Fanni

A lemezes játékok is átalakultak az utóbbi időben: többségükben már nem található meg a teljes játék az adathordozón, csupán a licensz és a játék első napos verziója. Amikor betesszük a lemezt a meghajtóba, nem csak felmásolja róla az adatokat, hanem frissítések, vagyis a játék későbbi változatainak letöltése szükséges,

ha pedig már korábban játszottunk a játék frissített verziójával, akkor a mentésünk csak azzal lesz kompatibilis.

Ez így megy már évek óta, a korábbi konzolgenerációknál már magunk mögött hagytuk azt az alapvetést, hogy betesszük a lemezt a lejátszóba és már indulhat is a játék. Sok cím esetében már nem opcionális, hanem alapkövetelmény az állandó online jelenlét, a letötéshez pedig a megbízható internet-kapcsolat, így ha konzolunkkal elvonulnánk mondjuk egy internet nélküli helyre, akkor jó ha előre naprakészre frissítjük az egyjátékos, internetkapcsolat nélkül is játszható játékainkat. Az, hogy a Blu-ray lemezen megvásárolható játékok mennyire kezdtek visszaszorulni, és hogy a Sony mostani döntésének volt már előjele, azt mi sem bizonyítja jobban mint a Playstation 5 Pro megjelenése 2024 november 7-én, amit már

nemes egyszerűséggel lemezmeghajtó nélkül dobtak piacra.

A lemezmeghajtó nélküli konzol esetében ugyanakkor adott az opció, hogy külön kapható meghajtót vásároljunk hozzá, de ez még dobott az amúgy is borsos, azóta pedig az újabb drágítás után már luxuscikké avanzsált prémium konzol esetében.

Fotó: Borbély Fanni

A legutóbbi konzolgeneráció-váltáskor az Xbox úgy adott választási lehetőséget a játékosoknak, hogy a prémium, lemezmeghajtóval rendelkező Xbox Series X mellett a piacra dobtak egy lemezmeghajtó nélküli, szerényebb teljesítményű konzolt is, amelyet így olcsóbbra tudtak beárazni, a játékosok pedig dönthettek, hogy több pénzért választják a csúcsteljesítményt lemezmeghajtóval, vagy kevesebbért a kompromisszumos, csak digitális elérhetőséggel rendelkező változatot. korábban írtuk Xbox Series S: a legjobb ár-érték arányú konzol, amit kapni (is) lehet Sokan nem tudják, de két különböző konzolt is piacra dobott az új generációban a Microsoft. A teljes értékű Xbox Series X mellett van egy visszafogottabb teljesítményű, jóval olcsóbb játékkonzol is, aminél a gyártó nem küszködik készlethiánnyal. A játékosok tehát dönthettek, a döntési lehetőségek azonban várhatóan egyre jobban beszűkülnek a jövőben: a Playstation: Play has no limits szlogen nem biztos hogy érvényes lesz pár év múlva. A csak digitálisan elérhető játékok esetében ugyanis felmerül az aggály, hogy azokat nem birtokolja a játékos teljes egészében, ugyanis számos esetleges változónak van kitéve: mi van ha a játék kiadója pár év múlva lekapcsolja a szervert és a játék elérhetetlenné válik?

mi van, ha a kiadó úgy dönt, hogy már nem birtokoljuk a játék licenszét?

mi történik ha egy idő után nem lesz elérhető a Playstation vagy az Xbox virtuális áruháza, esetleg internetkapcsolat híján nem férhetünk hozzá, ezáltal pedig a már megvásárolt játékainkhoz sem? Erre nemrég történt aggasztó precedens, ugyanis a Sony több filmet is törölt a licensz-jogok változása miatt az online boltjából, így azok, akik korábban megvásárolták azokat a filmeket, gyakorlatilag a semmivel maradtak, holott kifizették a pénzt azért, hogy az adott filmet digitiálisan birtokolják.

Fotó: Borbély Fanni

Ide kapcsolódik a Stop Killing Games kezdeményezés is, amelyet Ross Scott indított a Ubisoft The Crew autóversenyzős játékának megszüntetése miatt, mivel a kiadó úgy döntött, hogy

lekapcsolja az állandó online jelenlétet kérő játékának szervereit, hogy az újabb részre csoportosíthassa át az erőforrásait.

A Stop Killing Games egy európai polgári kezdeményezést is indított, amelyhez 1,3 millió aláírást sikerült összegyűjteni, továbbá az Európai Bizottság is tárgyalta, de nem hozott kézzelfogható eredményt, ugyanis nem tudják kötelezni a kiadókat arra, hogy egyjátékos módot is készítsenek a játékaikhoz, egy esetleges jövőbeni szerverleállítás esetére. A Ubisoft azóta kiadta a The Crew: Motorfest nevet viselő új epizódot az autóversenyzős franchise-jából, ami szintén live-service (élő szolgáltatású) cím lett és állandó internetkapcsolatot igényel. Állítólag a folyamatosan érkező új tartalmak kifutása után megkapja az egyjátékos módot is a Motorfest, erre azonban semmi garancia nincs, és

nem kizárt, hogy egy évtized múlva ez a játék is játszhatatlan lesz, hiába fizették ki a teljes vagy a kedvezményes árat érte a játékosok.

Fotó: Borbély Fanni

Nem mellékes az a kiadói szempont sem, hogy a virtuális áruházban a Playstation szabhatja meg a játékai árát a viszonteladókkal szemben, akik szintén leakciózhatják, ha pedig nagy a kereslet az adott produktum után, fel is vihetik az árát. A Playstation rengeteg tematikus és szezonális leárazással győzte meg az ökoszisztémájában levő játékosok millióit, hogy digitálisan vásároljanak játékokat, hiszen

egy-egy népszerűbb darabot, időnként hatalmas kedvezményekkel kínáltak szemben a lemezes verzióval ami akkor épp teljes áron volt kapható a boltokban.

Amiért még problémás a játékok lemezes kiadásának gyártásának megszüntetése, az hosszútávon a másodlagos piac felszámolását is jelenti. Ezt pedig pont az a Sony lépi meg, amely a Playstation 4-érában még büszkén úgy promózta a lemezes játékokat, hogy a játékosok cserélgethetik egymás közt, eladhatják, vagy ha úgy döntenek életük végéig megtarthatják, birtokolva a rajta levő virtuális terméket.

Fotó: Borbély Fanni

A világ azonban változik, és ehhez igazodni kell, hiszen aki nem követi a piaci trendeket, az könnyen elveszítheti a vásárlói többségét. A Playstation és az Xbox is jelen állás szerint a saját maguk által ásott gödörben vannak, hiszen nem jöttek be a számításaik a live-service címek és az előfizetés-alapú Gamepass esetében,

a játékok fejlesztésének költségei megugrottak,

a fejlesztőcsapatok fenntartása költséges. Az már kiderült, hogy a konzolgyártás nem nyereséges, ezt pedig a játékeladásokkal és az előfizetéses rendszerekkel próbálják kompenzálni, ami a jövőben méginkább hangsúlyos lesz, hiszen a memória és a különböző komponensek drágulása miatt a konzolokat is drágábbra fogják árazni, ami sok vásárlót tántoríthat el azok beszerzésétől. korábban írtuk Már az előrendeléssel alaposan felkavarta a videójáték-ipar állóvizét a GTA 6 A november 19-én megjelenő Grand Theft Auto VI már az előrendelési periódusban nagy hullámokat ver a kiadó megkérdőjelezhető, de egyébként a nagy várakozás miatt érthető döntései miatt. Képbehozó. A Grand Theft Auto VI már meglépte a digitális kiadást, hiszen bár lesz „lemezes változat” a játékból, az mindössze egy letöltőkódot fog tartalmazni, így a játékosok, akik nem ragaszkodnak a megfogható és a polcra feltehető, lemezt nem tartalmazó műanyag tokhoz, azok számára jóval kézenfekvőbb a digitális változat beszerzése, ezt azonban nem lehet mutogatni az évek alatt összegyűjtött kollekció részeként, nem lehet kivenni belőle a lemezt az olyan megfogható extrákat, mint a játék kinyomtatott térképe vagy egy artwork-füzetecske. Ezeket el is felejthetjük nem csak a GTA 6 de többnyire az összes, ezután megjelenő játék esetben, amennyiben nem egy drágább, gyűjtői kiadás beszerzése mellett döntünk.

Fotó: Borbély Fanni

A játékpiac tehát a szemünk előtt alakul át, a jelenlegi irányok pedig nem a játékosok kedveznek, hiszen joggal érezhetik azt, hogy egyre több pénzért egyre kevesebbet kapnak, és most egy újabb választási lehetőséggel lesznek szegényebbek. A Sony lépése azonban nem jelenti azt, hogy 2028-tól nem lesznek lemezes játékok és lemezmeghajtós konzolok a piacon csak épp

a 2028-tól megjelenő játékoknak nem lesz már lemezes kiadása ami tényleg szomorú ha például a Witcher 4 vagy az új God of War játékok nem jelennek meg fizikai kiadásban is.

Gondolni kell a jövőben ugyanakkor a már meglevő játékos-közösségre is, ahogy a generációváltásnál is gondolni kellett a hatalmas hányadot kitevő Playstation 4-tulajdonosokra is. A visszafele kompatibilitás (a korábbi konzolgeneráció játékai is futottak az újgenerációs konzolokon) eddig adott volt, és várhatóan megoldják hogy továbbra is így legyen, az viszont még kérdéses, hogy miként „hasznosíthatják” jelenlegi lemezes játékaikat a gamerek a jövőben.

Fotó: Borbély Fanni

A Microsoftnál állítólag egy olyan szabadalmon dolgoznak, ami lehetővé tenné a fizikai kiadások „beváltását” digitális verzióra, vagyis

ha valaki rendelkezik egy adott játék lemezes kiadásával, az majd a digitális kiadást is megkaphatja amennyiben a soron következő konzol már nem fog rendelkezni lemezmeghajtóval.

Sok még a kérdőjel a jövőt illetően, az viszont biztos, hogy ez a hobbi az AI térnyerése és az amiatt kilövő hardware-árak növekedése miatt még költségesebb lesz, a gyártók és a kiadók pedig ott spórolnak ahol tudnak, hogy minél kevésbé legyen veszteségesebb a konzolgyártás és a játékfejlesztés. És ha ez a lemezmeghajtó elhagyásával jár, akkor így jártak a játékosok, elég csak azt látni, hogy

az elmúlt évtizedben teljesen maga mögött hagyta a CD-ket, DVD-ket és a BluRay lemezeket a mindennapi számítástechnika, ami SSD-re és felhős tárhelyre cserélte ezt a technológiát.

Fotó: Borbély Fanni

A videójátékok lemezes változatainak megszüntetésével igazából csak a gyűjtők és a fizikai kiadások mellett elkötelezett játékosok veszítenek, ők pedig a számok tükrében nem a többség, tehát

nem az ő igényeikhez kell igazodniuk a játékkiadóknak.

Az is megtörténhet, hogy az áthidaló megoldás a lemez nélküli gyűjtői kiadások piacra dobása lesz 2028 után is, ami a Grand Theft Auto VI fizikai kiadásához hasonlóan egy letöltőkódot fog tartalmazni, és tulajdonképpen egy borítóval ellátott üres lemeztok lesz, vagy éppen annak valamelyik csicsásabb, „gazdagabb” verziója

olyan extrákkal megspékelve, mint például a játék artbookja és még pár kézzel fogható csecsebecse, ez azonban várhatóan limitált példányszámban lesz kapható.

Aki tehát a jövőben is valami kézzel foghatóra költené a pénzét, annak várhatóan mélyebben kell a zsebébe nyúlnia, de nagy valószínűséggel ezt a lehetőség sem lesz adott pár év múlva.