Az életmentés nehéz, de gyönyörű hivatás | Mesterségem címere

Vannak helyzetek, amikor minden másodperc, minden szó számít. Bartos Mónika csak 23 éves, de a rohammentő-szolgálatnál végzett sok ezer önkéntesóra során megtanulta: az életmentésben a gyorsaság, a csapatmunka és szakmai tudás kulcsfontosságú.

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A nyujtódi származású egészségügyi asszisztens számára a legtöbb hétvége egyáltalán nem a pihenésről szól. Ezt az időt inkább mások segítésére fordítja: dolgozik a tűzoltóságnál, magán mentőszolgálatnál, több egyesületnél. Azzal, hogy elsősegélyt nyújt, közvetlenül hozzájárul életek megmentéséhez, ugyanakkor jelen van az elmúlás pillanatában is, amikor betegeken, áldozatokon már nem lehet segíteni.

Nincs két egyforma műszak, azonban a tanulás, felkészülés mindennapos feladat.

A különböző esetekre kihívásként tekint, de a történetek mögött mindig az embert nézi: nagyszülőt, gyermeket, testvért, aki bajba jutott, magára maradt egy ijesztő helyzetben. Úgy véli, a mentős szakma rendkívül megterhelő, de egyben az egyik legizgalmasabb, legnemesebb hivatás.

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