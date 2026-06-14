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Az életmentés nehéz, de gyönyörű hivatás | Mesterségem címere

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Vannak helyzetek, amikor minden másodperc, minden szó számít. Bartos Mónika csak 23 éves, de a rohammentő-szolgálatnál végzett sok ezer önkéntesóra során megtanulta: az életmentésben a gyorsaság, a csapatmunka és szakmai tudás kulcsfontosságú.

Farkas Orsolya

2026. június 14., 15:032026. június 14., 15:03

2026. június 14., 15:482026. június 14., 15:48

A nyujtódi származású egészségügyi asszisztens számára a legtöbb hétvége egyáltalán nem a pihenésről szól. Ezt az időt inkább mások segítésére fordítja: dolgozik a tűzoltóságnál, magán mentőszolgálatnál, több egyesületnél. Azzal, hogy elsősegélyt nyújt, közvetlenül hozzájárul életek megmentéséhez, ugyanakkor jelen van az elmúlás pillanatában is, amikor betegeken, áldozatokon már nem lehet segíteni.

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Bartos Mónika négy éve dolgozik a Kovászna megyei katasztrófavédelmi felügyelőség SMURD rohammentő-szolgálatának önkénteseként.

Nincs két egyforma műszak, azonban a tanulás, felkészülés mindennapos feladat.

A különböző esetekre kihívásként tekint, de a történetek mögött mindig az embert nézi: nagyszülőt, gyermeket, testvért, aki bajba jutott, magára maradt egy ijesztő helyzetben. Úgy véli, a mentős szakma rendkívül megterhelő, de egyben az egyik legizgalmasabb, legnemesebb hivatás.

Sorozatunk további részeit itt tekintheti meg.

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