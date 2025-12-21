szekelyhon szekelyhon

Élet+mód
Ünnepre hangolódva: otthon készült karácsonyfadíszek

Ünnepre hangolódva: otthon készült karácsonyfadíszek

Még pár nap, és itt a karácsony. Amikor már nincs idő tökéletesre, előkerülnek a legegyszerűbb eszközök: filc, fonal, linóleum. Kézzel készített díszek, amelyek nemcsak a fát, hanem az ünnepet is felöltöztetik.

A tengerész katona az ablakban – Hetven éve ugyanaz a gyűrű csillog Kézdikőváron

Márika néni története nem mese, mégis olyan, mintha az volna. Egy tengerész katona, egy fonóban szövődő szerelem és egy hetvenéves gyűrű, amely ma is őrzi két ember egyetértését – mert ahogy ő mondja: „Ha nincs egyetértés, semmi sincs.”

A tengerész katona az ablakban – Hetven éve ugyanaz a gyűrű csillog Kézdikőváron
A tengerész katona az ablakban – Hetven éve ugyanaz a gyűrű csillog Kézdikőváron
2025. november 08., szombat

A tengerész katona az ablakban – Hetven éve ugyanaz a gyűrű csillog Kézdikőváron

2025. október 11., szombat

A hűbérurak árnyékában – Márika néni meséje Katicáról és a Sólyomokról

A régi világ emlékei Márika néni szavaiban nem múltak el, csak elcsendesedtek. A hűbérurak, a szolgálók, de Katica kisasszony tragikus szerelmének története is mind ott él a meséiben.

A hűbérurak árnyékában – Márika néni meséje Katicáról és a Sólyomokról
A hűbérurak árnyékában – Márika néni meséje Katicáról és a Sólyomokról
2025. október 11., szombat

A hűbérurak árnyékában – Márika néni meséje Katicáról és a Sólyomokról

2025. október 01., szerda

A zene a lélek nyelve

Október 1-jén ünnepeljük a zene világnapját. Ez a nap a dallamok erejét hirdeti: képes összekötni embereket, áthidalni időt és teret, gyógyítani, felemelni, és mindenki számára elérhetővé tenni a lélek nyelvét.

A zene a lélek nyelve
A zene a lélek nyelve
2025. október 01., szerda

A zene a lélek nyelve

2025. szeptember 30., kedd

A mesékben ott a világ – Benedek Elek öröksége és a mesék ma is érvényes üzenete

Kisbaconban, Benedek Elek emlékházában nemcsak bútorok és relikviák őrzik a múltat, hanem a mesék szelleme is. A magyar népmese napja emlékeztet: a történetek nem poros relikviák, hanem élő kincsek, amelyek eligazítanak ma is.

A mesékben ott a világ – Benedek Elek öröksége és a mesék ma is érvényes üzenete
A mesékben ott a világ – Benedek Elek öröksége és a mesék ma is érvényes üzenete
2025. szeptember 30., kedd

A mesékben ott a világ – Benedek Elek öröksége és a mesék ma is érvényes üzenete

2025. szeptember 29., hétfő

Amikor a harangok az új évet hirdették – Márika néni 90 éve

Márika néni, Fábián Mária 1934 szilveszterén született Kézdikőváron, amikor a harangok az ó- és újévet összekötötték. Azóta kilenc évtized telt el. De mindvégig őrizte a hitet, a szeretetet, és a múlt emlékeit ma is szívesen meséli tovább.

Amikor a harangok az új évet hirdették – Márika néni 90 éve
Amikor a harangok az új évet hirdették – Márika néni 90 éve
2025. szeptember 29., hétfő

Amikor a harangok az új évet hirdették – Márika néni 90 éve

2025. szeptember 23., kedd

A lélekért, közérthetően – közeleg a Pszichószereda

A Pszichószereda idén is a lélek finom hangjaira hangol: előadások, workshopok és művészeti programok várják a közönséget, hogy közérthetően, mégis tudományos alapokon közelítsenek a mentális egészséghez – tabuk nélkül, nyitottan, emberközelből.

A lélekért, közérthetően – közeleg a Pszichószereda
A lélekért, közérthetően – közeleg a Pszichószereda
2025. szeptember 23., kedd

A lélekért, közérthetően – közeleg a Pszichószereda

2025. szeptember 01., hétfő

Hámor Park: közösségi tér és lovas hagyományok otthona Csíkmadarason

Ünnepélyes megnyitóval várja a közönséget a csíkmadarasi Hámor Park Lovasturisztikai- és Lógyógyászati Központ. Fotókiállítás, lovasbemutatók, mozgó kovácsműhely és zenés programok teszik teljessé az eseményt, amely ingyenesen látogatható.

Hámor Park: közösségi tér és lovas hagyományok otthona Csíkmadarason
Hámor Park: közösségi tér és lovas hagyományok otthona Csíkmadarason
2025. szeptember 01., hétfő

Hámor Park: közösségi tér és lovas hagyományok otthona Csíkmadarason

2025. augusztus 30., szombat

Amikor a nyár emlékké válik

Lassan őszbe hajlanak a napok, mi pedig négyen visszanézünk: Dömös esőáztatta romjai, Cornwall kőkerítései, Hajdúszoboszló medencéi és Mexikó határa mind olyan pillanatokat nyújtottak, amelyek tovább élnek bennünk a nyár után is.

Amikor a nyár emlékké válik
Amikor a nyár emlékké válik
2025. augusztus 30., szombat

Amikor a nyár emlékké válik

2025. augusztus 26., kedd

Erdély Szépe: a szépség nemcsak külsőség, hanem belső erő

Murzán Mónika, akit idén Erdély Szépének választottak, nemcsak szépségével, hanem belső tartásával is kitűnt a versenyen. Interjúnkban mesélt önismeretről, félelmekről, a felkészülésről, és arról, hogy a valódi szépség a lelki harmóniában rejlik.

Erdély Szépe: a szépség nemcsak külsőség, hanem belső erő
Erdély Szépe: a szépség nemcsak külsőség, hanem belső erő
2025. augusztus 26., kedd

Erdély Szépe: a szépség nemcsak külsőség, hanem belső erő

2025. augusztus 22., péntek

Beats in the Park: a város szabadlevegős ritmusa

A Beats in the Park szombat délutánonként tölti meg fesztiválhangulattal Csíkszereda parkját: helyi DJ-k zenélnek, kültéri játékok várják a látogatókat, és minden korosztály kikapcsolódhat ebben a barátságos közösségi térben.

Beats in the Park: a város szabadlevegős ritmusa
Beats in the Park: a város szabadlevegős ritmusa
2025. augusztus 22., péntek

Beats in the Park: a város szabadlevegős ritmusa

2025. augusztus 10., vasárnap

Mit csinál a versvándor nyáron?

Noha nyáron kevesebb előadása van, és ilyenkor igyekszik minél több időt a családjával tölteni, lassacskán készülődik az újabb (vers)vándorútjaira. A Szia, hogy vagy? sorozatunkban Tóth Péter Lóránttal beszélgettünk.

Mit csinál a versvándor nyáron?
Mit csinál a versvándor nyáron?
2025. augusztus 10., vasárnap

Mit csinál a versvándor nyáron?

2025. augusztus 04., hétfő

Városnapi mozzanatok

A Csíkszeredai Városnapok jött és ment, egy eseménydús hétvége emlékét hagyva maga mögött. Idén valami új hangulat született: emberközeli, sokszínű programok töltötték meg a várost, ahol bőven kijutott mindenkinek a szórakozásból.

Városnapi mozzanatok
Városnapi mozzanatok
2025. augusztus 04., hétfő

Városnapi mozzanatok

2025. július 14., hétfő

Földtől az égig – két gyógynövényes örökség kopjafája mellett

Két gyógynövényes örökségnek, két életműnek állítottak kopjafát a Székelyföldi GyógynövényNap jubileumán. Szabó György és Macalik Ernő emléke a kertben él tovább – ott, ahol a remény, az áldás és a közösség minden évben újraéled.

Földtől az égig – két gyógynövényes örökség kopjafája mellett
Földtől az égig – két gyógynövényes örökség kopjafája mellett
2025. július 14., hétfő

Földtől az égig – két gyógynövényes örökség kopjafája mellett

2025. július 09., szerda

„Eltáncolt negyedszázad”: néptáncmozgalom a Kászoni-medencében

Van egy eldugott község Hargita megyében, ahol a néptánc több évtizede formálja és építi a közösséget, ahol a néptáncmozgalom nemcsak egy kulturális program, hanem hagyomány. Ez a hely Kászon.

„Eltáncolt negyedszázad”: néptáncmozgalom a Kászoni-medencében
„Eltáncolt negyedszázad”: néptáncmozgalom a Kászoni-medencében
2025. július 09., szerda

„Eltáncolt negyedszázad”: néptáncmozgalom a Kászoni-medencében

2025. július 08., kedd

Zene, játék, közösség – ilyen volt a Hámor Park kétnapos nyári programja

Július első hétvégéjén a csíkmadarasi Hámor Park igazi közösségi térré változott: két nap alatt több mint kétszáz látogató fordult meg a fesztiválhangulatú ZeneHámoron, ahol a zene, a játék és a kikapcsolódás volt főszerepben.

Zene, játék, közösség – ilyen volt a Hámor Park kétnapos nyári programja
Zene, játék, közösség – ilyen volt a Hámor Park kétnapos nyári programja
2025. július 08., kedd

Zene, játék, közösség – ilyen volt a Hámor Park kétnapos nyári programja

2025. július 01., kedd

Otthonos hangulat, örömzene és tábortűz – ZeneHámor Fesztivál

Egy baráti zenélésből nőtt valódi fesztivállá a ZeneHámor: idén először bárki bekapcsolódhat a korábban zártkörű családbarát eseménybe, amely a természet közepén, sátrazós, tábortüzes hangulattal várja az érdeklődőket Csíkmadarason.

Otthonos hangulat, örömzene és tábortűz – ZeneHámor Fesztivál
Otthonos hangulat, örömzene és tábortűz – ZeneHámor Fesztivál
2025. július 01., kedd

Otthonos hangulat, örömzene és tábortűz – ZeneHámor Fesztivál

2025. június 17., kedd

A muzsika hangja Háromszékért

A Csíki Játékszín jótékonysági előadással segíti a háromszéki árvízkárosultakat: június 19-én A muzsika hangja teljes bevétele a rászorulókhoz kerül. Egy színházjegy most reményt és összefogást jelent.

A muzsika hangja Háromszékért
A muzsika hangja Háromszékért
2025. június 17., kedd

A muzsika hangja Háromszékért

