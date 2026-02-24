A gazdák többsége megkapta a tavaly igényelt mezőgazdasági támogatásokat

Jövő hónapban kezdődik az idei igénylési időszak. Képünk illusztráció
Fotó: Veres Nándor
Több mint 23 ezer Hargita megyei gazda kapta meg mostanig a tavaly igényelt egységes mezőgazdasági alaptámogatásokat. Kovászna megyében is 90 százalék fölötti ez az arány. Az agrár-környezetgazdálkodási támogatásokat még várja a jogosultak egy része.
Összesen 79 különböző mezőgazdasági juttatást igényelhettek a gazdák a múlt évi egységes mezőgazdasági támogatások kérelmezési időszakában, és ezeknek a jó részét már meg is kapták a jogosultak. Vannak viszont még olyan gazdák, akiknek a bankszámlájára nem érkeztek meg a pénzek.
Hargita megyében 2025-ben 24 152 támogatási kérelmet nyújtottak be a gazdák, összesen 175 771 hektár területre. Közülük mindeddig 23 500 esetében hagyták jóvá a kifizetést, ami 97,3 százalékos arányt jelent – mondta el Haschi András, a Hargita Megyei Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség (APIA) igazgatója, aki a Hargita Megyei Prefektusi Hivatal hétfői ülésén ismertette a helyzetet.
Az APIA-nak 652 Hargita megyei gazdának kell még utalnia a mezőgazdasági alaptámogatások összegét:
a hátrányos természeti adottságú hegyvidéki területekre járó támogatást (DR 09),
a fenntarthatóságot elősegítő újraelosztási kiegészítő jövedelemtámogatást (PD 02),
a fenntarthatóságot elősegítő alapszintű jövedelemtámogatást (PD 01),
valamint az állattenyésztésre biztosított kompenzációs támogatásokat.
Ezeknek a kifizetését legkésőbb idén június 30-ig kell elvégezni – közölte Haschi András.
Hargita megyében 3700 olyan gazda van, akik még nem kapták meg egyes agrár-környezetgazdálkodási támogatások összegét:
az agrár-környezetvédelem és éghajlatvédelem az állandó gyepterületeken nevű, DR 01 rövidítéssel jelölt juttatást,
az ökológiai gazdálkodásra biztosított DR 04 és DR 05 támogatást,
valamint a növénytermesztési és állattenyésztési ágazatok számára biztosított átmeneti támogatást (ANT).
Noha a kifizetésekkel nem állnak olyan jól, mint a korábbi években,
hangsúlyozta a megyei APIA igazgatója, emlékeztetve, hogy az alaptámogatásokkal ellentétben az agrár-környezetgazdálkodási támogatásoknak nincs is meghatározott kifizetési határideje.
A Hargita megyei gazdák számára mindeddig összesen 21,8 millió euró értékű támogatás kifizetésére adtak jóváhagyást, ennek a nagy részét, 19,8 millió eurót előlegként kapták meg a jogosultak. A támogatások kifizetése ugyanis elméletileg december 1-jén kezdődik, de az Európai Unió 70–85 százalékos előlegfizetést engedélyez az október 15-től november 30-ig tartó időszakban.
A támogatások igénylői (24 152 gazda) közül a múlt évben 253-nál végeztek helyszíni ellenőrizést a megyei mezőgazdasági intervenciós és kifizetési ügynökség munkatársai.
Emellett, az országos program részeként a támogatásigénylési dossziékban feltüntetett összes területet műholdas megfigyelőrendszerrel is ellenőrizték, amely valós idejű információkat nyújt az adott parcellák állapotáról, és arról, hogy az milyen növényfajtával van beültetve.
Az APIA-nál már elkezdődött az idei támogatásigénylési időszakra való felkészülés. Azt már lehet tudni, hogy
mondta Haschi András. Jelenleg videókonferenciákon zajlik az APIA munkatársainak a tájékoztatása, és ezzel egyidejűleg folyamatban van a kérelmek begyűjtésében idén részt vevő összes személy felkészítése – mint ismert, Hargita megyében minden községben és városban segítséget kapnak a gazdák a kérelmek kitöltésében, emlékeztetett a megyei ügynökség vezetője.
Fotó: Veres Nándor
Haschi András elmondta, a gazdák tájékoztatása is elkezdődött már. Azt már tudják, hogy a támogatásigénylési időszak kezdetén csak olyan gazdálkodóktól fogadják majd el a kérelmeket, akik tíz hektárnál kisebb területen gazdálkodnak, és nem igényelnek állattenyésztési, agrár-környezetgazdálkodási és éghajlatvédelmi, valamint ökogazdálkodási támogatásokat. Ezt követően jöhet a nagygazdálkodók, valamint az összes többi gazdálkodó kérelmének az iktatása.
Egyébként az EU-s mezőgazdasági támogatási időszak elején, azaz a 2007–2014-es időszakban még csak ötféle juttatást igényelhettek a gazdák. Ezeknek a száma mára 79-re nőtt, azaz idén is 79 különböző mezőgazdasági támogatást igényelhetnek majd a gazdák.
György Ervin, a Kovászna megyei APIA vezérigazgató-helyettese kérdésünkre elmondta: a nyilvántartás alapján a gazdák több mint 90 százaléka megkapta a támogatást, ugyanakkor
„Elméletileg rendben zajlottak a kifizetések. Csak néhány kivételes esetben lehet fennakadás, ahol ilyen-olyan problémák, büntetések miatt elakadt a folyamat” – mutatott rá.
Kovászna megyében több mint 11 ezer gazda nyújtott be támogatásigénylési dossziét az APIA-hoz 2025-ben. Az igénylők száma kétszázzal kevesebb, mint egy évvel korábban, viszont a kérelmekben feltüntetett összterület növekedése meghaladja a kétezer hektárt.
György Ervin szerint ez a tendencia évről évre megfigyelhető, a magyarázat többnyire az, hogy a kisgazdák területeit felvásárolják a nagyobbak.
