A gazdák többsége megkapta a tavaly igényelt mezőgazdasági támogatásokat

Több mint 23 ezer Hargita megyei gazda kapta meg mostanig a tavaly igényelt egységes mezőgazdasági alaptámogatásokat. Kovászna megyében is 90 százalék fölötti ez az arány. Az agrár-környezetgazdálkodási támogatásokat még várja a jogosultak egy része.

Összesen 79 különböző mezőgazdasági juttatást igényelhettek a gazdák a múlt évi egységes mezőgazdasági támogatások kérelmezési időszakában, és ezeknek a jó részét már meg is kapták a jogosultak. Vannak viszont még olyan gazdák, akiknek a bankszámlájára nem érkeztek meg a pénzek. Hargita megyében 2025-ben 24 152 támogatási kérelmet nyújtottak be a gazdák, összesen 175 771 hektár területre. Közülük mindeddig 23 500 esetében hagyták jóvá a kifizetést, ami 97,3 százalékos arányt jelent – mondta el Haschi András, a Hargita Megyei Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség (APIA) igazgatója, aki a Hargita Megyei Prefektusi Hivatal hétfői ülésén ismertette a helyzetet. Az APIA-nak 652 Hargita megyei gazdának kell még utalnia a mezőgazdasági alaptámogatások összegét: a hátrányos természeti adottságú hegyvidéki területekre járó támogatást (DR 09),

a fenntarthatóságot elősegítő újraelosztási kiegészítő jövedelemtámogatást (PD 02),

a fenntarthatóságot elősegítő alapszintű jövedelemtámogatást (PD 01),

valamint az állattenyésztésre biztosított kompenzációs támogatásokat. Ezeknek a kifizetését legkésőbb idén június 30-ig kell elvégezni – közölte Haschi András. Támogatások, amiket még várnak a gazdák Hargita megyében 3700 olyan gazda van, akik még nem kapták meg egyes agrár-környezetgazdálkodási támogatások összegét: az agrár-környezetvédelem és éghajlatvédelem az állandó gyepterületeken nevű, DR 01 rövidítéssel jelölt juttatást,

az ökológiai gazdálkodásra biztosított DR 04 és DR 05 támogatást,

valamint a növénytermesztési és állattenyésztési ágazatok számára biztosított átmeneti támogatást (ANT). Noha a kifizetésekkel nem állnak olyan jól, mint a korábbi években,

még nem lépték túl a határidőket,

még nem lépték túl a határidőket, hangsúlyozta a megyei APIA igazgatója, emlékeztetve, hogy az alaptámogatásokkal ellentétben az agrár-környezetgazdálkodási támogatásoknak nincs is meghatározott kifizetési határideje. A Hargita megyei gazdák számára mindeddig összesen 21,8 millió euró értékű támogatás kifizetésére adtak jóváhagyást, ennek a nagy részét, 19,8 millió eurót előlegként kapták meg a jogosultak. A támogatások kifizetése ugyanis elméletileg december 1-jén kezdődik, de az Európai Unió 70–85 százalékos előlegfizetést engedélyez az október 15-től november 30-ig tartó időszakban. A támogatások igénylői (24 152 gazda) közül a múlt évben 253-nál végeztek helyszíni ellenőrizést a megyei mezőgazdasági intervenciós és kifizetési ügynökség munkatársai. Emellett, az országos program részeként a támogatásigénylési dossziékban feltüntetett összes területet műholdas megfigyelőrendszerrel is ellenőrizték, amely valós idejű információkat nyújt az adott parcellák állapotáról, és arról, hogy az milyen növényfajtával van beültetve. Közeleg az idei támogatásigénylési időszak rajtja Az APIA-nál már elkezdődött az idei támogatásigénylési időszakra való felkészülés. Azt már lehet tudni, hogy

a kérelmek benyújtási időszaka jövő hónap közepén, azaz március 16-án kezdődik és június 10-ig tart,

mondta Haschi András. Jelenleg videókonferenciákon zajlik az APIA munkatársainak a tájékoztatása, és ezzel egyidejűleg folyamatban van a kérelmek begyűjtésében idén részt vevő összes személy felkészítése – mint ismert, Hargita megyében minden községben és városban segítséget kapnak a gazdák a kérelmek kitöltésében, emlékeztetett a megyei ügynökség vezetője.

Haschi András elmondta, a gazdák tájékoztatása is elkezdődött már. Azt már tudják, hogy a támogatásigénylési időszak kezdetén csak olyan gazdálkodóktól fogadják majd el a kérelmeket, akik tíz hektárnál kisebb területen gazdálkodnak, és nem igényelnek állattenyésztési, agrár-környezetgazdálkodási és éghajlatvédelmi, valamint ökogazdálkodási támogatásokat. Ezt követően jöhet a nagygazdálkodók, valamint az összes többi gazdálkodó kérelmének az iktatása. Egyébként az EU-s mezőgazdasági támogatási időszak elején, azaz a 2007–2014-es időszakban még csak ötféle juttatást igényelhettek a gazdák. Ezeknek a száma mára 79-re nőtt, azaz idén is 79 különböző mezőgazdasági támogatást igényelhetnek majd a gazdák. Kovászna megye: 90 százalék fölött György Ervin, a Kovászna megyei APIA vezérigazgató-helyettese kérdésünkre elmondta: a nyilvántartás alapján a gazdák több mint 90 százaléka megkapta a támogatást, ugyanakkor

az igazgatóságnak nincs rálátása arra, hogy a bankszámlákra valóban megérkezett-e a pénz.