Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Georgescu párhuzamot vont az alkotmánybíróság és a diktatúra működése között

• Fotó: Călin Georgescu/Facebook

Fotó: Călin Georgescu/Facebook

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Călin Georgescu hétfőn ismét kérte, hogy oldják fel a Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) 2024 december elején tartott ülésének titkosítását, arra hivatkozva, hogy az alapozta meg az elnökválasztás második fordulójának érvénytelenítését.

Székelyhon

2026. február 23., 20:222026. február 23., 20:22

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A volt elnökjelölt a bukaresti ítélőtáblán jelent meg annak az ügyének az előkészítő tárgyalásán, amelyben Horațiu Potra zsoldoscsoportjának tagjaival együtt az alkotmányos rend megdöntésére irányuló kísérlettel vádolják.

A tárgyalás után Georgescu a sajtónak elmondta, hogy az ellene indított eljárások kitalált ügyek, és azt állította, hogy a jelenlegi politikai osztály fél a néptől és a demokráciától – számol be az Agerpres.

Szerinte az állami intézményeket arra használja a hatalom, hogy elhallgattassa a politikai ellenfeleit.

A volt államfőjelölt a „négymillió szavazójának nevében” ismét sürgette elnökválasztás érvénytelenítését megelőző CSAT-ülés és informális alkotmánybírósági ülés titkosításának feloldását, mert a választások érvénytelenítésének körülményeit tisztázni kell.

Hirdetés

Hozzátette: ha Nicolae Ceaușescu rendelkezett volna alkotmánybírósággal, „ma valószínűleg demokratikusan megválasztott elnök lenne”.

A bukaresti ítélőtábla március 9-én dönt a védelem által benyújtott kifogásokról és kérelmekről.

Georgescu ügyvédei azt kérik, hogy a vádiratot utalják vissza a legfőbb ügyészséghez. Az ügyészek szerint Horațiu Potra és zsoldoscsapata a múlt év végi elnökválasztás érvénytelenítése után megpróbált beszivárogni az utcai tüntetésekbe, hogy káoszt teremtsen. A tervet Călin Georgescu és közeli ismerősei dolgozták ki közvetlenül az elnökválasztás érvénytelenítése után a ciolpani-i farmon szervezett titkos találkozón – állítja a vádhatóság.

Belföld Politika
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
1 hozzászólás Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. február 23., hétfő

Emésztőgödörbe zuhant pónit mentettek

Emésztőgödörbe esett pónilovat mentettek ki vasárnap a székelykeresztúri Villám-Fulger Önkéntes Tűzoltóegyesület tagjai Alsóboldogfalván.

Emésztőgödörbe zuhant pónit mentettek
Emésztőgödörbe zuhant pónit mentettek
2026. február 23., hétfő

Emésztőgödörbe zuhant pónit mentettek
Hirdetés
2026. február 23., hétfő

Lakóház gyulladt ki Vidrátszegen

Lakóházban csaptak fel a lángok hétfőn este Vidrátszeg főutcáján, a tűzoltók már elkezdték az oltást – közli a Maros megyei katasztrófavédelem.

Lakóház gyulladt ki Vidrátszegen
Lakóház gyulladt ki Vidrátszegen
2026. február 23., hétfő

Lakóház gyulladt ki Vidrátszegen
2026. február 23., hétfő

Adókedvezményekről állapodott meg a kormánykoalíció

Egyhangúlag fogadta hétfőn a kormánykoalíció az államigazgatást érintő reformcsomagot, valamint a tervezett gazdaságélénkítő intézkedéseket. Az ülésen több adókedvezményről is döntöttek – adta hírül a Nemzeti Liberális Párt sajtóosztálya.

Adókedvezményekről állapodott meg a kormánykoalíció
Adókedvezményekről állapodott meg a kormánykoalíció
2026. február 23., hétfő

Adókedvezményekről állapodott meg a kormánykoalíció
2026. február 23., hétfő

PSD: Nincs költségvetési támogatás szolidaritási csomag nélkül

A Szociáldemokrata Párt nem támogatja az idei költségvetést a szociáldemokraták által javasolt szolidaritási csomag nélkül – közölte hétfőn a Facebook-oldalán Mihai Fifor képviselő.

PSD: Nincs költségvetési támogatás szolidaritási csomag nélkül
PSD: Nincs költségvetési támogatás szolidaritási csomag nélkül
2026. február 23., hétfő

PSD: Nincs költségvetési támogatás szolidaritási csomag nélkül
Hirdetés
2026. február 23., hétfő

Riasztó mértékű az oltásokról terjedő orvosi dezinformáció az egészségügyi miniszter szerint

Továbbra is problémás a romániai átoltottsági arány – hívta fel a figyelmet hétfőn Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter, hangsúlyozva, hogy a különféle kezdeményezések, köztük a gyógyszertári oltás kísérleti programja sem hozott érdemi javulást.

Riasztó mértékű az oltásokról terjedő orvosi dezinformáció az egészségügyi miniszter szerint
Riasztó mértékű az oltásokról terjedő orvosi dezinformáció az egészségügyi miniszter szerint
2026. február 23., hétfő

Riasztó mértékű az oltásokról terjedő orvosi dezinformáció az egészségügyi miniszter szerint
2026. február 23., hétfő

Ilie Bolojan: a minisztereket tisztségvesztés is fenyegetheti az elbukott uniós pénzek miatt

Politikai felelősségre vonás, akár tisztségből való felmentés is várhat azokra a miniszterekre és államtitkárokra, akiknek mulasztása miatt Románia uniós helyreállítási forrásokat veszít – jelenetette ki Ilie Bolojan miniszterelnök.

Ilie Bolojan: a minisztereket tisztségvesztés is fenyegetheti az elbukott uniós pénzek miatt
Ilie Bolojan: a minisztereket tisztségvesztés is fenyegetheti az elbukott uniós pénzek miatt
2026. február 23., hétfő

Ilie Bolojan: a minisztereket tisztségvesztés is fenyegetheti az elbukott uniós pénzek miatt
2026. február 23., hétfő

Összefogásból született otthon a gyergyószentmiklósi Erdő utcában

Habár még vannak hátra munkálatok, beköltözhet új, háromszobás házába az a négygyermekes gyergyószentmiklósi család, amelynek otthona egyetlen év alatt épült fel civilek, vállalkozók, a sajtó és az egyház szoros együttműködésének köszönhetően.

Összefogásból született otthon a gyergyószentmiklósi Erdő utcában
Összefogásból született otthon a gyergyószentmiklósi Erdő utcában
2026. február 23., hétfő

Összefogásból született otthon a gyergyószentmiklósi Erdő utcában
Hirdetés
2026. február 23., hétfő

A kéthetes időjárás-előrejelzés szerint is jöhet a tavasz, ha lejár február

A következő két hétben a hegyvidék kivételével az ország nagy részén többnyire fagypont fölötti nappali hőmérsékleti értékek várhatók, csapadékra február utolsó napjaiban és március elején van kilátás.

A kéthetes időjárás-előrejelzés szerint is jöhet a tavasz, ha lejár február
A kéthetes időjárás-előrejelzés szerint is jöhet a tavasz, ha lejár február
2026. február 23., hétfő

A kéthetes időjárás-előrejelzés szerint is jöhet a tavasz, ha lejár február
2026. február 23., hétfő

Már Székelyföldön is kitették a 8,2 lej fölötti gázolajárat – íme egy friss elemzés, hogy meddig mehet

A 8,2 lejt is meghaladta a gázolaj literenkénti ára egyes töltőállomásoknál – például Csíkszeredában is –, és a következő időszakban akár 8,3–8,5 lejre is emelkedhet – mutat rá elemzésében az Intelligens Energia Egyesület.

Már Székelyföldön is kitették a 8,2 lej fölötti gázolajárat – íme egy friss elemzés, hogy meddig mehet
Már Székelyföldön is kitették a 8,2 lej fölötti gázolajárat – íme egy friss elemzés, hogy meddig mehet
2026. február 23., hétfő

Már Székelyföldön is kitették a 8,2 lej fölötti gázolajárat – íme egy friss elemzés, hogy meddig mehet
2026. február 23., hétfő

Ukrán színekbe „öltözik” a román parlament

Február 24-én, kedden, az ukrajnai háború kezdetének negyedik évfordulóján az ukrán zászló színeivel világítják meg a parlament épületét.

Ukrán színekbe „öltözik” a román parlament
Ukrán színekbe „öltözik” a román parlament
2026. február 23., hétfő

Ukrán színekbe „öltözik” a román parlament
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!