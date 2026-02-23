Georgescu párhuzamot vont az alkotmánybíróság és a diktatúra működése között

Călin Georgescu hétfőn ismét kérte, hogy oldják fel a Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) 2024 december elején tartott ülésének titkosítását, arra hivatkozva, hogy az alapozta meg az elnökválasztás második fordulójának érvénytelenítését.

A volt elnökjelölt a bukaresti ítélőtáblán jelent meg annak az ügyének az előkészítő tárgyalásán, amelyben Horațiu Potra zsoldoscsoportjának tagjaival együtt az alkotmányos rend megdöntésére irányuló kísérlettel vádolják.

A tárgyalás után Georgescu a sajtónak elmondta, hogy az ellene indított eljárások kitalált ügyek, és azt állította, hogy a jelenlegi politikai osztály fél a néptől és a demokráciától – számol be az Agerpres.