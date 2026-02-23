Rovatok
PSD: Nincs költségvetési támogatás szolidaritási csomag nélkül

• Fotó: Orbán Orsolya

Fotó: Orbán Orsolya

A Szociáldemokrata Párt nem támogatja az idei költségvetést a szociáldemokraták által javasolt szolidaritási csomag nélkül – közölte hétfőn a Facebook-oldalán Mihai Fifor képviselő.

Székelyhon

2026. február 23., 17:352026. február 23., 17:35

Bejegyzésében a politikus bírálta a kormány megszorító politikáját. Szerinte a nem kellően megalapozott intézkedések társadalmi elégedetlenséget okoztak, és

gazdasági-szociális válságba sodorták az országot.

A képviselő bejegyzése szerint, melyet az Agerpres tekintett át, a költségvetési egyensúly helyreállítása nem valósítható meg brutális kiadáscsökkentésekkel, elbocsátásokkal és jövedelemlevágásokkal, mert ezek aláássák a társadalmi kohéziót és az intézményekbe vetett bizalmat. Állítása szerint

a megszorítások következtében nőtt a társadalomra nehezedő nyomás,

emelkedtek a számlák, csökkentek a jövedelmek, és általánossá vált a bizonytalanság. Fifor szerint a kormány egy költségvetési problémát gazdasági és társadalmi válsággá mélyített, ami növeli Románia gazdasági és politikai kockázatait.

Figyelmeztetett: a felgyülemlett feszültségek társadalmi robbanáshoz vezethetnek, ami veszélyeztetheti a deficitcsökkentésben elért eddigi eredményeket is.

Idézet
Szolidaritás nélkül nincs stabilitás, stabilitás nélkül pedig nincs fenntartható reform. Társadalmi kohézió nélkül az állam sérülékennyé válik.

Nehéz ezt megérteni, Bolojan úr? Rajzoljam le?”– írta bejegyzésében a politikus.

Belföld Politika Gazdaság
