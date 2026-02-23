PSD: Nincs költségvetési támogatás szolidaritási csomag nélkül

A Szociáldemokrata Párt nem támogatja az idei költségvetést a szociáldemokraták által javasolt szolidaritási csomag nélkül – közölte hétfőn a Facebook-oldalán Mihai Fifor képviselő.

Bejegyzésében a politikus bírálta a kormány megszorító politikáját. Szerinte a nem kellően megalapozott intézkedések társadalmi elégedetlenséget okoztak, és

A képviselő bejegyzése szerint, melyet az Agerpres tekintett át, a költségvetési egyensúly helyreállítása nem valósítható meg brutális kiadáscsökkentésekkel, elbocsátásokkal és jövedelemlevágásokkal, mert ezek aláássák a társadalmi kohéziót és az intézményekbe vetett bizalmat. Állítása szerint

emelkedtek a számlák, csökkentek a jövedelmek, és általánossá vált a bizonytalanság. Fifor szerint a kormány egy költségvetési problémát gazdasági és társadalmi válsággá mélyített, ami növeli Románia gazdasági és politikai kockázatait.

Hirdetés

Figyelmeztetett: a felgyülemlett feszültségek társadalmi robbanáshoz vezethetnek, ami veszélyeztetheti a deficitcsökkentésben elért eddigi eredményeket is.