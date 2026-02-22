Nem altatókkal kell szabályozni a belső óránkat

Mit tegyünk, ha nem tudunk elaludni, ha éjszaka ébren agyalunk? Mikor kell orvoshoz fordulni és mit ajánlanak az altatók helyett a szakemberek? – ezekre a kérdésekre is keresték a választ a belső óránkról, a cirkadián ritmusról tartott konferencián.

A lakosság egyharmada álmatlanságtól szenved, a vényköteles vagy recept nélkül kapható altatók vásárlása évről évre nő. Az insomnia általában az idősebb korosztályt és a nőket érinti, de egyre több fiatal és középkorú is küzd vele. Az álmatlanul átforgolódott éjszaka negatív hatással van az egyéni, családi, életre, munkaképességre is. A marosvásárhelyi Szent Balázs Alapítvány a hétvégén az Alváshorizont-Cirkadián egyensúly a XXI. században címmel szervezett konferenciát Marosvásárhelyen, amely elsősorban a szakembereknek, egyetemistáknak szólt, de nyitott volt mindenki számára.

Kiállítás is volt, az álmokról Fotó: Szent Balázs Alapítvány

A belső óránk A cirkadián ritmus a 24 órás belső óránk, ami irányítja szervezetünk különböző biológiai folyamatait: alvás-ébredés, anyagcsere, hormontermelés. A belső órát legjobban a fény befolyásolja, ezért fontos, hogy reggel ébredés után, ha tehetjük pár percet tartózkodjunk a levegőn, fényben, hogy szervezetünk „felébredjen”. Este pedig,

lefekvés előtt már ne tévézzünk, telefonozzunk, hanem elcsendesedéssel engedjük meg szervezetünknek, hogy melatonint termeljen és készüljön a pihenésre.

Bár vannak általánosan megfogalmazható szabályok, jó tudni, hogy mindenki belső órája egyéni, van, akinek nincs szüksége a napi 6-7 órás alvásra és olyan is, akik 8-9 órát kell aludjon ahhoz, hogy kipihenje magát. Vannak az úgynevezett pacsirták, akik reggel aktívak és kora este már lefekvésre készek, ugyanakkor az éjjeli baglyok, akik este, éjszaka tudnak jobban teljesíteni munkában is. Mikor érdemes lefeküdünk az éjszakai műszak után? A konferencián egy szombat esti panelbeszélgetésen Purebl György, Bódizs Róbert és Lázár Alpár professzorok Szatmári Szabolcs professzor moderálásával az alvásról és álmatlanságról értekeztek. Többek között szó esett arról, hogy az éjszakai ügyeletben nagy segítség lehet a fél órás alvás, de gyakorlati tanácsként elhangzott, hogy

aki az éjszakát átdolgozza, az reggel, délelőtt ne feküdjön le, hanem bírja ki legalább kora délutánig

és akkor is csak egy rövidet aludjon, éjszaka pótolja be a kimaradt alvást.

Fotó: Szent Balázs Alapítvány

Több kérdés merült fel az altatók felírása, használata kapcsán. A hallgatóság arra volt kíváncsi, hogy mit tanácsolnak a szakemberek a családorvosoknak, akikhez csak bekukkantanak a páciensek és azt mondják: „Nincs semmi bajom, csak egy receptet kérek az altatómra." A szakemberek szerint, ha lehetőség adódik, akkor mindenképp ki kell vizsgálni, gyermeknél, fiatalnál, felnőttnél és idősnél is azt, hogy az álmatlanság hátterében van-e valami fizikai betegség. Ugyanakkor

rá kell vezetni a pácienst arra, hogy átgondolja, történt-e olyasmi az életében, ami az álmatlanságot okozza.

Első körben mindenképpen az életmódváltást kell ajánlani, többek között azt, hogy mindig ugyanabban az időben feküdjön és keljen, biztosítson megfelelő körülményeket, hőmérsékletet és sötétséget az alváshoz.

A legfrissebb tanulmányok a krónikus álmatlanságra nem az altatók felírását, hanem előtte a rövidtávú kognitív terápiát ajánlják,

amely során az ember megtanulja csökkenteni az alvással kapcsolatos szorongásait, a negatív gondolatait, olyan légzési és relaxációs gyakorlatokat tanul meg, amelyek segítenek elaludni, visszaaludni. Ami a vényköteles altatókat illeti, a legújabb szakemberi ajánlás szerint

legtöbb egy hónapig, hetente háromszor lehet használni őket és azután el kell kezdeni az elhagyásukat