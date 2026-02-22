Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Nem altatókkal kell szabályozni a belső óránkat

Az alvásról és álmatlanságról tarrtotak konferenciát Marosvásárhelyen, a Kultúrpalotában • Fotó: Szent Balázs Alapítvány

Az alvásról és álmatlanságról tarrtotak konferenciát Marosvásárhelyen, a Kultúrpalotában

Fotó: Szent Balázs Alapítvány

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Mit tegyünk, ha nem tudunk elaludni, ha éjszaka ébren agyalunk? Mikor kell orvoshoz fordulni és mit ajánlanak az altatók helyett a szakemberek? – ezekre a kérdésekre is keresték a választ a belső óránkról, a cirkadián ritmusról tartott konferencián.

Simon Virág

2026. február 22., 11:492026. február 22., 11:49

2026. február 22., 12:042026. február 22., 12:04

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A lakosság egyharmada álmatlanságtól szenved, a vényköteles vagy recept nélkül kapható altatók vásárlása évről évre nő. Az insomnia általában az idősebb korosztályt és a nőket érinti, de egyre több fiatal és középkorú is küzd vele. Az álmatlanul átforgolódott éjszaka negatív hatással van az egyéni, családi, életre, munkaképességre is. A marosvásárhelyi Szent Balázs Alapítvány a hétvégén az Alváshorizont-Cirkadián egyensúly a XXI. században címmel szervezett konferenciát Marosvásárhelyen, amely elsősorban a szakembereknek, egyetemistáknak szólt, de nyitott volt mindenki számára.

Kiállítás is volt, az álmokról • Fotó: Szent Balázs Alapítvány Galéria

Kiállítás is volt, az álmokról

Fotó: Szent Balázs Alapítvány

A belső óránk

A cirkadián ritmus a 24 órás belső óránk, ami irányítja szervezetünk különböző biológiai folyamatait: alvás-ébredés, anyagcsere, hormontermelés. A belső órát legjobban a fény befolyásolja, ezért fontos, hogy reggel ébredés után, ha tehetjük pár percet tartózkodjunk a levegőn, fényben, hogy szervezetünk „felébredjen”. Este pedig,

lefekvés előtt már ne tévézzünk, telefonozzunk, hanem elcsendesedéssel engedjük meg szervezetünknek, hogy melatonint termeljen és készüljön a pihenésre.

Bár vannak általánosan megfogalmazható szabályok, jó tudni, hogy mindenki belső órája egyéni, van, akinek nincs szüksége a napi 6-7 órás alvásra és olyan is, akik 8-9 órát kell aludjon ahhoz, hogy kipihenje magát. Vannak az úgynevezett pacsirták, akik reggel aktívak és kora este már lefekvésre készek, ugyanakkor az éjjeli baglyok, akik este, éjszaka tudnak jobban teljesíteni munkában is.

Mikor érdemes lefeküdünk az éjszakai műszak után?

A konferencián egy szombat esti panelbeszélgetésen Purebl György, Bódizs Róbert és Lázár Alpár professzorok Szatmári Szabolcs professzor moderálásával az alvásról és álmatlanságról értekeztek. Többek között szó esett arról, hogy az éjszakai ügyeletben nagy segítség lehet a fél órás alvás, de gyakorlati tanácsként elhangzott, hogy

aki az éjszakát átdolgozza, az reggel, délelőtt ne feküdjön le, hanem bírja ki legalább kora délutánig

és akkor is csak egy rövidet aludjon, éjszaka pótolja be a kimaradt alvást.

• Fotó: Szent Balázs Alapítvány Galéria

Fotó: Szent Balázs Alapítvány

Szó került arról, hogy a tanulmányok nem támasztják alá azt az elméletet, hogy a párna alá betett tankönyv anyaga éjszaka rögzül, sem azt, hogy az éjszaka, alvás közben hallgatott idegen nyelvlecke nyomán reggelre többet tudunk. Mi több, a kutatások kimutatták, hogy ha valaki nyugtató zenére alszik el és azt egész éjszaka hallgatja, akkor kevesebbet alszik, mint anélkül.

Az altatók és az alternatív megoldások

Több kérdés merült fel az altatók felírása, használata kapcsán. A hallgatóság arra volt kíváncsi, hogy mit tanácsolnak a szakemberek a családorvosoknak, akikhez csak bekukkantanak a páciensek és azt mondják: „Nincs semmi bajom, csak egy receptet kérek az altatómra.”

Hirdetés

A szakemberek szerint, ha lehetőség adódik, akkor mindenképp ki kell vizsgálni, gyermeknél, fiatalnál, felnőttnél és idősnél is azt, hogy az álmatlanság hátterében van-e valami fizikai betegség. Ugyanakkor

rá kell vezetni a pácienst arra, hogy átgondolja, történt-e olyasmi az életében, ami az álmatlanságot okozza.

Első körben mindenképpen az életmódváltást kell ajánlani, többek között azt, hogy mindig ugyanabban az időben feküdjön és keljen, biztosítson megfelelő körülményeket, hőmérsékletet és sötétséget az alváshoz.

A legfrissebb tanulmányok a krónikus álmatlanságra nem az altatók felírását, hanem előtte a rövidtávú kognitív terápiát ajánlják,

amely során az ember megtanulja csökkenteni az alvással kapcsolatos szorongásait, a negatív gondolatait, olyan légzési és relaxációs gyakorlatokat tanul meg, amelyek segítenek elaludni, visszaaludni. Ami a vényköteles altatókat illeti, a legújabb szakemberi ajánlás szerint

legtöbb egy hónapig, hetente háromszor lehet használni őket és azután el kell kezdeni az elhagyásukat

vagy úgy, hogy csökkentjük, vagy más, enyhébb gyógyszerek bevezetésével, majd elhagyásával.A beszélgetés során elhangzott, hogy az álmatlanság civilizációs betegség és fontos, hogy a családorvosok, pszichológusok, neurológusok együttműködve egymással és a beteggel megtalálják a módját a minőségi alvásnak.

A Szent Balázs Alapítvány konferenciája vasárnap is folytatódik, a program itt található.

Marosvásárhely Alvászavarok esemény
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. február 21., szombat

Mérséklődött a romániai földgázkitermelés, az import viszont jelentősen nőtt

Románia földgázkitermelése 2025-ben 7,503 millió tonna kőolaj-egyenértéket (toe) tett ki. Ez 0,9 százalékos, azaz 67 500 toe-s csökkenést jelent az előző évhez, 2024-hez képest – derül ki az Országos Statisztikai Intézet szombaton közölt adataiból.

Mérséklődött a romániai földgázkitermelés, az import viszont jelentősen nőtt
Mérséklődött a romániai földgázkitermelés, az import viszont jelentősen nőtt
2026. február 21., szombat

Mérséklődött a romániai földgázkitermelés, az import viszont jelentősen nőtt
Hirdetés
2026. február 21., szombat

Az orvosi kamara is a munkaidő tiszteletben tartását kéri az orvosoktól

A Román Orvosi Kamara (CMR) képviselői szombaton közölték, az egészségügyi rendszer megfelelő működésének elengedhetetlen feltétele a munkaidő tiszteletben tartása az orvosok részéről, és megfelelő munkakörülmények biztosítása a munkáltatók részéről.

Az orvosi kamara is a munkaidő tiszteletben tartását kéri az orvosoktól
Az orvosi kamara is a munkaidő tiszteletben tartását kéri az orvosoktól
2026. február 21., szombat

Az orvosi kamara is a munkaidő tiszteletben tartását kéri az orvosoktól
2026. február 21., szombat

A csíksomlyói remete útja a Kálváriáig

Egy templomi sekrestyében fennmaradt, tizennégy oldalas füzetből ismerjük meg Jakab Imre zarándok-remete szinte elfeledett életútját. Egy világi hívő sorsát az udvarhelyszéki Oroszhegytől – Korondon, Csíksomlyón át – az anyaországi Gyöngyösig.

A csíksomlyói remete útja a Kálváriáig
A csíksomlyói remete útja a Kálváriáig
2026. február 21., szombat

A csíksomlyói remete útja a Kálváriáig
2026. február 21., szombat

Vasárnaptól csak a chippel ellátott kukákat ürítik ki Marosvásárhelyen

Bár nem minden marosvásárhelyi kapta meg a rádiófrekvenciás azonosítóval ellátott kukákat, vasárnaptól a szolgáltató csak azt a hulladékot viszi el, amelyeket ezekben helyeznek ki. Mit tegyen, akinek nincs ilyen kukája? Változik-e a program?

Vasárnaptól csak a chippel ellátott kukákat ürítik ki Marosvásárhelyen
Vasárnaptól csak a chippel ellátott kukákat ürítik ki Marosvásárhelyen
2026. február 21., szombat

Vasárnaptól csak a chippel ellátott kukákat ürítik ki Marosvásárhelyen
Hirdetés
2026. február 21., szombat

Országos ellenőrzéseket indít az egészségügyi miniszter a munkaidőben magánpraxisban dolgozó orvosok ügyében

Nagyszabású ellenőrzéseket jelentett be Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter azoknak az orvosoknak a kiszűrésére, akik munkaidőben elhagyják az állami kórházat és a magánszektorban vállalnak munkát.

Országos ellenőrzéseket indít az egészségügyi miniszter a munkaidőben magánpraxisban dolgozó orvosok ügyében
Országos ellenőrzéseket indít az egészségügyi miniszter a munkaidőben magánpraxisban dolgozó orvosok ügyében
2026. február 21., szombat

Országos ellenőrzéseket indít az egészségügyi miniszter a munkaidőben magánpraxisban dolgozó orvosok ügyében
2026. február 21., szombat

Húszezer lejes bírság, negyvenezer lejt meghaladó elkobzás – fafeldolgozókat ellenőrzött a rendőrség

Több mint 43 ezer lej értékben kobzott el faanyagot pénteki ellenőrző akciója során a Hargita megyei rendőrség két fafeldolgozó vállalkozástól, ugyanakkor a szabálytalanságokért húszezer lejre bírságolták a cégeket.

Húszezer lejes bírság, negyvenezer lejt meghaladó elkobzás – fafeldolgozókat ellenőrzött a rendőrség
Húszezer lejes bírság, negyvenezer lejt meghaladó elkobzás – fafeldolgozókat ellenőrzött a rendőrség
2026. február 21., szombat

Húszezer lejes bírság, negyvenezer lejt meghaladó elkobzás – fafeldolgozókat ellenőrzött a rendőrség
2026. február 21., szombat

Még a Ferrari is köszönetet mondott az egyik, korszerűsített marosvásárhelyi szakközépiskolának

A hazai munkaerőpiacon egyre nagyobb igény van jól képzett szakemberekre. A marosvásárhelyi Gheorghe Șincai Szakközépiskola több szakon kínál képzést, és az elmúlt öt évben – a korszerűsítéseknek is köszönhetően – töretlen maradt az érdeklődés.

Még a Ferrari is köszönetet mondott az egyik, korszerűsített marosvásárhelyi szakközépiskolának
Még a Ferrari is köszönetet mondott az egyik, korszerűsített marosvásárhelyi szakközépiskolának
2026. február 21., szombat

Még a Ferrari is köszönetet mondott az egyik, korszerűsített marosvásárhelyi szakközépiskolának
Hirdetés
2026. február 20., péntek

Az előttünk álló hétvége egyedisége miatt öt dolgot ajánl a rendőrség

Tekintettel az időjárási körülményekre, valamint az egyes megyékben a héten záruló, másutt viszont a jövő héten kezdődő sívakációra, a rendőrség közlekedési tájékoztató központja, az Infotrafic egy sor ajánlást tett közzé a járművezetőknek.

Az előttünk álló hétvége egyedisége miatt öt dolgot ajánl a rendőrség
Az előttünk álló hétvége egyedisége miatt öt dolgot ajánl a rendőrség
2026. február 20., péntek

Az előttünk álló hétvége egyedisége miatt öt dolgot ajánl a rendőrség
2026. február 20., péntek

Ha így marad, nem tart ki a következő fűtési idény végéig a most meghosszabbított villanyszámla-támogatási program

Meghosszabbították 2026. december végéig a villanyszámla-támogatási programot – tájékoztatott pénteken az Országos Szociális Felügyeleti és Kifizetési Ügynökség (ANPIS).

Ha így marad, nem tart ki a következő fűtési idény végéig a most meghosszabbított villanyszámla-támogatási program
Ha így marad, nem tart ki a következő fűtési idény végéig a most meghosszabbított villanyszámla-támogatási program
2026. február 20., péntek

Ha így marad, nem tart ki a következő fűtési idény végéig a most meghosszabbított villanyszámla-támogatási program
2026. február 20., péntek

Hargita megyei kliensei is voltak a drogdílernek a rendőrség szerint

Magas kockázatú drogok folytatólagosan elkövetett kereskedelmével gyanúsítanak egy 41 éves férfit, és vizsgálatot indított ellene a Hargita megyei rendőrség, illetve a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Igazgatóság (DIICOT) megyei irodája.

Hargita megyei kliensei is voltak a drogdílernek a rendőrség szerint
Hargita megyei kliensei is voltak a drogdílernek a rendőrség szerint
2026. február 20., péntek

Hargita megyei kliensei is voltak a drogdílernek a rendőrség szerint
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!