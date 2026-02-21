Nagyszabású ellenőrzéseket jelentett be Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter azoknak az orvosoknak a kiszűrésére, akik munkaidőben elhagyják az állami kórházat és a magánszektorban vállalnak munkát.

Pénteki Facebook-bejegyzésében a tárcavezető rámutatott, az elmúlt hét hónapban több ízben is állást foglalt az ellen, hogy az állami kórházaknál alkalmazott orvosok a munkaidejükben a magánszektorban dolgozzanak – írja az Agerpres . Mint hangsúlyozta, nem populizmusból tette ezt, hanem elvi kérdésnek tekinti.

Ha tiszteletet és bizalmat akarunk, ha működőképes egészségügyi rendszert akarunk, akkor azzal kell kezdenünk, hogy magunk is tiszteletet tanúsítunk

– fogalmazott. Hozzátette, az egyik magánkórház közösségimédia-oldalán közzétettek a napokban egy videoklipet, amelyikben egy állami kórházban is dolgozó orvos arról számol be, hogy csütörtökön déli 12 órakor a második műtéti beavatkozására készül a magán egészségügyi intézményben. A miniszter tájékoztatást kért az állami kórház vezetőségétől arról, hogy az orvos pihenőszabadságon volt-e február 12-én.

Hirdetés

Mint kiderült, a kórháznál iktattak egy szabadságkérelmét február 12-én ugyanarra a napra, a törvény értelmében azonban a pihenőszabadságot legalább 15 nappal korábban kell kérelmezni, ráadásul az igénylést nem hagyta jóvá a kórház menedzsere. A tárcavezető a magánkórháztól is kért egy tájékoztatást az orvos aznapi munkájáról, és megerősítették, hogy két műtétet végzett, az elsőt 8:40-kor, a másodikat 12:45-kor.

Rogobete az orvos 2025-ös tevékenységi mutatóit is megvizsgálta, és mint kiderült, az állami kórházban hetente átlagosan egy műtétet végzett, és egy beteget látott el a kórház járóbeteg-rendelőjében. „Egészségügyi miniszterként mindezeket nem hagyhatom figyelmen kívül” – szögezte le, hozzátéve, hogy