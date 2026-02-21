Rovatok
Országos ellenőrzéseket indít az egészségügyi miniszter a munkaidőben magánpraxisban dolgozó orvosok ügyében

Fotó: Facebook/Alexandru Rogobete

Fotó: Facebook/Alexandru Rogobete

Nagyszabású ellenőrzéseket jelentett be Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter azoknak az orvosoknak a kiszűrésére, akik munkaidőben elhagyják az állami kórházat és a magánszektorban vállalnak munkát.

Székelyhon

2026. február 21., 11:20

2026. február 21., 11:242026. február 21., 11:24

Pénteki Facebook-bejegyzésében a tárcavezető rámutatott, az elmúlt hét hónapban több ízben is állást foglalt az ellen, hogy az állami kórházaknál alkalmazott orvosok a munkaidejükben a magánszektorban dolgozzanak – írja az Agerpres. Mint hangsúlyozta, nem populizmusból tette ezt, hanem elvi kérdésnek tekinti.

Idézet
Ha tiszteletet és bizalmat akarunk, ha működőképes egészségügyi rendszert akarunk, akkor azzal kell kezdenünk, hogy magunk is tiszteletet tanúsítunk

– fogalmazott. Hozzátette, az egyik magánkórház közösségimédia-oldalán közzétettek a napokban egy videoklipet, amelyikben egy állami kórházban is dolgozó orvos arról számol be, hogy csütörtökön déli 12 órakor a második műtéti beavatkozására készül a magán egészségügyi intézményben. A miniszter tájékoztatást kért az állami kórház vezetőségétől arról, hogy az orvos pihenőszabadságon volt-e február 12-én.

Mint kiderült, a kórháznál iktattak egy szabadságkérelmét február 12-én ugyanarra a napra, a törvény értelmében azonban a pihenőszabadságot legalább 15 nappal korábban kell kérelmezni, ráadásul az igénylést nem hagyta jóvá a kórház menedzsere. A tárcavezető a magánkórháztól is kért egy tájékoztatást az orvos aznapi munkájáról, és megerősítették, hogy két műtétet végzett, az elsőt 8:40-kor, a másodikat 12:45-kor.

Rogobete az orvos 2025-ös tevékenységi mutatóit is megvizsgálta, és mint kiderült, az állami kórházban hetente átlagosan egy műtétet végzett, és egy beteget látott el a kórház járóbeteg-rendelőjében. „Egészségügyi miniszterként mindezeket nem hagyhatom figyelmen kívül” – szögezte le, hozzátéve, hogy

hétfőtől a minisztérium ellenőrző testülete a munkaidő betartásával kapcsolatos átfogó vizsgálatba kezd a kórháznál.

Ezt követően az ellenőrzéseket az egész országra kiterjesztik, és törvénymódosításokra is számítani lehet – jelentette ki.

Kirúgják azokat az állami szektorban dolgozó orvosokat, akik munkaidejük alatt magánpraxisban is dolgoznak

Felbontják a munkaszerződését azoknak az állami egészségügyi intézményekben alkalmazott orvosoknak, akiket tetten érnek, amint munkaidőben a magánszektorban dolgoznak – jelentette ki pénteken Temesváron Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter.

Belföld Egészségügy
