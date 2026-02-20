Az előttünk álló hétvége egyedisége miatt öt dolgot ajánl a rendőrség

Tekintettel az időjárási körülményekre, valamint az egyes megyékben a héten záruló, másutt viszont a jövő héten kezdődő sívakációra, a rendőrség közlekedési tájékoztató központja, az Infotrafic egy sor ajánlást tett közzé a járművezetőknek.

Különösen forgalmas hétvége elé néznek a turisztikai területek, ugyanis az előttünk álló szombat-vasárnap nemcsak a héten sívakációzó, hanem a jövő héten szünidőzők számára is kihasználandó.

És figyelembe véve a meteorológusok előrejelzéseit, miszerint péntek délutántól szombat estig heves szélre lehet számítani az ország több részén, valamint szombatra virradóan jelentős mennyiségű csapadék – előbb eső és havas eső, majd havazás – várható több régióban is, a rendőrség egy sor ajánlást tett közzé az útra indulóknak.

Azt javasolják a járművezetőknek, hogy

megnövekedett forgalommal számoljanak a turisztikai övezetek felé, és a biztonságos közlekedés érdekében tájékozódjanak az útvonalak állapotáról; gondoskodjanak arról, hogy a járművek szélvédői és ablakai megfelelően tisztíthatók legyenek, az út- és forgalmi viszonyokhoz igazítsák a sebességet, valamint a nedves és csúszós útfelületen motorféket használjanak a sebesség csökkentésére.

A rendőrök emlékeztetnek arra, hogy téli körülmények mellett kötelező a járműveket téli gumiabroncsokkal felszerelni.