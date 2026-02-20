Rovatok
Az előttünk álló hétvége egyedisége miatt öt dolgot ajánl a rendőrség

Legyünk óvatosak az úton. Képünk illusztráció • Fotó: László Ildikó

Legyünk óvatosak az úton. Képünk illusztráció

Fotó: László Ildikó

Tekintettel az időjárási körülményekre, valamint az egyes megyékben a héten záruló, másutt viszont a jövő héten kezdődő sívakációra, a rendőrség közlekedési tájékoztató központja, az Infotrafic egy sor ajánlást tett közzé a járművezetőknek.

Székelyhon

2026. február 20., 20:372026. február 20., 20:37

Különösen forgalmas hétvége elé néznek a turisztikai területek, ugyanis az előttünk álló szombat-vasárnap nemcsak a héten sívakációzó, hanem a jövő héten szünidőzők számára is kihasználandó.

És figyelembe véve a meteorológusok előrejelzéseit, miszerint péntek délutántól szombat estig heves szélre lehet számítani az ország több részén, valamint szombatra virradóan jelentős mennyiségű csapadék – előbb eső és havas eső, majd havazás – várható több régióban is, a rendőrség egy sor ajánlást tett közzé az útra indulóknak.

Azt javasolják a járművezetőknek, hogy

  1. megnövekedett forgalommal számoljanak a turisztikai övezetek felé,

  2. és a biztonságos közlekedés érdekében tájékozódjanak az útvonalak állapotáról;

  3. gondoskodjanak arról, hogy a járművek szélvédői és ablakai megfelelően tisztíthatók legyenek,

  4. az út- és forgalmi viszonyokhoz igazítsák a sebességet,

  5. valamint a nedves és csúszós útfelületen motorféket használjanak a sebesség csökkentésére.

A rendőrök emlékeztetnek arra, hogy téli körülmények mellett kötelező a járműveket téli gumiabroncsokkal felszerelni.

Közlekedés Rendőrség Időjárás Turizmus
