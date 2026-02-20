Orvoshiány Kézdivásárhelyen: belátható időn belül javulhat a helyzet a kórházban

Két szakorvos és két ötödéves rezidens is érdeklődik a kézdivásárhelyi kórház iránt
Fotó: Tuchiluș Alex
Altatóorvos hiánya miatt ideiglenesen a sepsiszentgyörgyi megyei kórházba irányították át a sürgősségi és szülészeti esetek egy részét Kézdivásárhelyről. A kórházigazgató abban bízik, hogy a következő hetekben pótolni tudják az orvoshiányt.
A kézdivásárhelyi kórház február elején közölte a páciensekkel, hogy altatóorvos hiánya miatt csak napközben, 14 óráig fogadnak olyan sürgősségi és szülészeti eseteket, amelyekhez aneszteziológus jelenléte szükséges. Canea Kocsis András kórházigazgató szerint az elmúlt időszakban több szakorvos és rezidens is érdeklődött az intézmény iránt, így jó esély van rá, hogy a helyzet hamarosan stabilizálódik.
A kézdivásárhelyi kórházban jelenleg egyetlen altatóorvos dolgozik, aki csak délelőtt vállal szolgálatot – közölte az igazgató. A délutáni ügyelet hiánya miatt
Jelenleg az aneszteziológus szakorvos hiányát érzi meg leginkább a kórház, de a céhes városban szükség lenne sebészre, belgyógyászra, gyermekgyógyászra és labororvosra is, ugyanis az említett területeken nehézséget okoz a kórházi ügyeletek lefedése.
A menedzser ugyanakkor arról is beszámolt, hogy februárban két szakorvos és két ötödéves rezidens is érdeklődését fejezte ki a kórház iránt, ami biztató jele annak, hogy
mind az altatóorvosok, mind az ügyeleti vonal megszervezése tekintetében.
Nem a céhes város az egyetlen, ahol szükség lenne szakemberekre. A háromszéki kórházak vezetői nemrég partnerséget kötöttek annak érdekében, hogy a megye intézményei egymást erősítve, közösen gondolkodjanak, és együtt dolgozzanak azon, hogy a megyében dolgozó orvosokat Háromszéken tartsák, ugyanakkor a hiányszakmákat le tudják fedni. Hangsúlyozták:
és ez komoly fennakadást okozhat a betegellátásban. Az együttműködésben a kézdivásárhelyi mellett a sepsiszentgyörgyi, baróti, kovásznai, bodzafordulói kórházak vesznek részt.
Canea Kocsis András kórházigazgató bízik az orvoshiány enyhítését célzó együttműködés sikerében
Fotó: Tuchiluș Alex
Canea Kocsis András éppen ezen a találkozón hívta fel a figyelmet arra, hogy Kézdivásárhelyen évek óta küzdenek a szakemberhiánnyal.
A jelenlegi helyzet kapcsán az igazgató kérdésünkre elmondta: a kórházak jelenleg egy olyan adatbázis kialakításán dolgoznak, ami segít a szakemberek feltérképezésében és egy integrált struktúra létrehozásában. Ezenkívül jövő héten esedékes egy találkozó a kolozsvári rezidensekkel is. Szerinte a megyei sürgősségi kórházzal közösen végzett munka már most eredményeket hozott, hiszen az intenzív terápiás orvosok térségbe vonzása közös erőfeszítésüknek köszönhető.
