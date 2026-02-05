Orvoshiány miatt korlátozzák a betegellátást Kézdivásárhelyen

A sürgősségi és szülészeti eseteket orvoshiány miatt Sepsiszentgyörgyre irányítják át
Fotó: Tuchiluș Alex
Február 5-től csak napközben, 14 óráig fogadnak olyan sürgősségi és szülészeti eseteket, amelyekhez aneszteziológus szakorvos jelenléte szükséges – közölte a páciensekkel csütörtökön a kézdivásárhelyi kórház.
2026. február 05., 16:442026. február 05., 16:44
Az intézkedést az altatóorvos hiánya indokolja. Az eseteket meghatározatlan időre a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház látja el.
Üdvözlendők, de nem elégségesek az adóügyi korrekciók – vélik a háromszéki EMSZ vezetői, akik szerint a jelenlegi adóterhek nem a mindennapi valóságra, hanem költségvetési kényszerre épülnek, ami csődhullámot indíthat el a vállalkozások körében.
Az autósok mellett az önkormányzatok, útkezelők tevékenységét is segítheti az egyik legnépszerűbb közösségi navigációs alkalmazás partnerségi programja, amelyhez Háromszék is csatlakozott. Utánajártunk, mit jelent ez az együttműködés a gyakorlatban.
Az egykori sepsiszentgyörgyi zsidó közösségről és annak emlékezetéről beszéltek kedden este a Bod Péter Megyei Könyvtár előadótermében. A holokauszt óta alig esik szó róluk, pedig emlékezni számunkra is fontos.
Havonta több száz beteget kezelnek Marosvásárhelyen az onkológiai klinikán, nemcsak Maros megyeieket, hanem máshonnan érkezőket is. A rák elleni küzdelem világnapján megmutatták az új sugárterápiás eszközt, amivel még célzottabban tudnak gyógyítani.
Noha a vízfelületet még jég borítja, a háttérben már minden adott a tavaszi szezonnyitáshoz a sepsiszentgyörgyi városi szabadidős létesítménynél. A fenntartó Rekreatív Rt. beszerezte az állomási tóra szánt csónakokat és vízibicikliket.
Miután a legutóbbi sepsiszentgyörgyi adóemelés-ellenes tüntetésen a tiltakozók a víz ára és a szemétdíj csökkentését is kérték, mindkét érintett vállalat jelezte: ez nem lehetséges. Az is kiderült, szolgálatatásaik ára az országos átlag alatti.
Két fronton indul el a sepsiszentgyörgyi önkormányzat adóügyben: egyes intézkedések felülvizsgálatát kéri a kormánytól, míg mások esetében saját megoldásokat dolgoz ki.
Több száz szabálysértőt szankcionáltak az elmúlt héten a Kovászna megyei rendőrök, akik a balesetek megelőzése érdekében tartottak közúti ellenőrzéseket. Volt, akinek a jogosítványa bánta a gyorshajtást – derül ki a hatóság közleményéből.
Csaknem harminc sepsiszentgyörgyi vállalkozás csatlakozott Bokor-Tóth Zoltán cégtulajdonos kezdeményezéséhez, melynek célja rábírni a helyi önkormányzatot a vállalkozókat terhelő magas épület- és területók csökkentésére.
Farsangbúcsúztatóra várják a háromszéki Illyefalva község lakóit február 14-én, szombaton.
