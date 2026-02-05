Több szempontból is előnyös, ha egy önkormányzat együttműködik a Waze-zel

Az autósok, valamint az önkormányzatok, útkezelők is rengeteg valós idejű információhoz juthatnak az alkalmazással
Fotó: Tuchiluș Alex
Az autósok mellett az önkormányzatok, útkezelők tevékenységét is segítheti az egyik legnépszerűbb közösségi navigációs alkalmazás partnerségi programja, amelyhez Háromszék is csatlakozott. Utánajártunk, mit jelent ez az együttműködés a gyakorlatban.
A Waze közösségalapú forgalmi és navigációs alkalmazást a legtöbb gépjárművezető már jól ismeri. Ez ugyanis világszerte az egyik legismertebb ingyenesen elérhető, mobileszközökre letölthető applikáció, amelyen keresztül
Jelenleg az alkalmazásban lehetőség van többek között a torlódások, balesetek, sáv- és útlezárások, rendőri ellenőrzések, traffipaxok, veszélyek jelentésére. Optimális útvonalat javasol, számítja az átlagsebességet, és az egyik legnagyobb előnye, hogy térképe naprakész – utóbbit ugyanis szintén a felhasználók közreműködésével szerkesztik.
Az alkalmazás ugyanakkor nemcsak az autósok számára lehet hasznos. Nemrég
annak érdekében, hogy hatékonyabban tudja tájékoztatni a gépjárművezetőket a megyei utakon zajló munkálatokról, illetve gyorsabban reagáljon a közlekedést érintő változásokra.
Gáj Nándor alelnök kérdésünkre elmondta: a partnerségi program lényege, hogy az önkormányzatok, útkezelők az alkalmazáson keresztül előre bejelentik a gépjárművezetőknek a tervezett útlezárásokat, felújításokat, cserébe
A navigációs alkalmazás kezelését egy kijelölt munkatárs fogja végezni, várhatóan az elkövetkező pár hétben már látni lehet a különböző jelentéseket és értesítéseket a térképen.
Sok forgalommal kapcsolatos adathoz enged hozzáférést a Waze a partnereknek
Fotó: Tuchiluș Alex
Mint ismert, Kovászna megyében összesen 263 kilométer megyei út van, ezeknek téli és nyári karbantartásáért a megyei tanács alárendeltségébe tartozó Kovászna Út és Híd Rt. felel. Az útügyi vállalat, valamint a forgalomban résztvevő autósok valós idejű jelzései egymást kiegészítve adnak pontos és gyors információkat az aktuális forgalomról.
A partnerség keretében lehetővé válik a megyei önkormányzat számára, hogy
az alkalmazáson keresztül előre tájékoztassa az autósokat a tervezett útlezárásokról. Az értesítés kiküldését követően a felhasználók időben újratervezhetik az utat, kikerülhetik az érintett szakaszt;
riasztást adjon ki, amennyiben váratlan, a forgalmat jelentősen befolyásoló esemény történik, például árvíz vagy egy nagyobb baleset esetén;
értesítést kapjon a szokatlan forgalmi helyzetekről és okukról, például akkor, ha egy szakaszon lassul, esetleg leáll a forgalom;
hosszú távon figyelje meg a forgalmat bizonyos útszakaszon, és elemezhesse a torlódásokkal, kátyúkkal, balesetekkel és egyéb incidensekkel kapcsolatos adatokat.
Arra bátorítják a háromszéki gépjárművezetőket, hogy használják az alkalmazást, jelezzék a forgalmi eseményeket, mert ezek a visszajelzések segítik az útügy munkáját is. Például a felhasználók, azaz „wazerek” bejelölhetik, ha egy úttesten lévő tárgy, például vihar után leszakadt ágak akadályozzák a forgalmat. Ugyanígy jelenteni lehet, hogy egy bizonyos útszakaszon milyenek az időjárási körülmények, például jeges vagy le nem takarított az út. Ezekben az esetekben
„Hatékony oda-vissza kommunikációra ad lehetőséget a Waze, és ez hosszú távon mindenképpen megkönnyíti az autósok és az útügy közötti kapcsolatot” – fogalmazott az alelnök.
