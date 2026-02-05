Több szempontból is előnyös, ha egy önkormányzat együttműködik a Waze-zel

Az autósok, valamint az önkormányzatok, útkezelők is rengeteg valós idejű információhoz juthatnak az alkalmazással

Az autósok mellett az önkormányzatok, útkezelők tevékenységét is segítheti az egyik legnépszerűbb közösségi navigációs alkalmazás partnerségi programja, amelyhez Háromszék is csatlakozott. Utánajártunk, mit jelent ez az együttműködés a gyakorlatban.

A Waze közösségalapú forgalmi és navigációs alkalmazást a legtöbb gépjárművezető már jól ismeri. Ez ugyanis világszerte az egyik legismertebb ingyenesen elérhető, mobileszközökre letölthető applikáció, amelyen keresztül

az autósok valós időben jelezhetik egymásnak a forgalmi információkat.

Jelenleg az alkalmazásban lehetőség van többek között a torlódások, balesetek, sáv- és útlezárások, rendőri ellenőrzések, traffipaxok, veszélyek jelentésére. Optimális útvonalat javasol, számítja az átlagsebességet, és az egyik legnagyobb előnye, hogy térképe naprakész – utóbbit ugyanis szintén a felhasználók közreműködésével szerkesztik. Az alkalmazás ugyanakkor nemcsak az autósok számára lehet hasznos. Nemrég

annak érdekében, hogy hatékonyabban tudja tájékoztatni a gépjárművezetőket a megyei utakon zajló munkálatokról, illetve gyorsabban reagáljon a közlekedést érintő változásokra. Kölcsönös segítség Gáj Nándor alelnök kérdésünkre elmondta: a partnerségi program lényege, hogy az önkormányzatok, útkezelők az alkalmazáson keresztül előre bejelentik a gépjárművezetőknek a tervezett útlezárásokat, felújításokat, cserébe

az alkalmazás forgalmi információkat rögzít, amelyeket a későbbiekben fel lehet használni tervezések, elemzések során.

A navigációs alkalmazás kezelését egy kijelölt munkatárs fogja végezni, várhatóan az elkövetkező pár hétben már látni lehet a különböző jelentéseket és értesítéseket a térképen.

Mint ismert, Kovászna megyében összesen 263 kilométer megyei út van, ezeknek téli és nyári karbantartásáért a megyei tanács alárendeltségébe tartozó Kovászna Út és Híd Rt. felel. Az útügyi vállalat, valamint a forgalomban résztvevő autósok valós idejű jelzései egymást kiegészítve adnak pontos és gyors információkat az aktuális forgalomról. A partnerség keretében lehetővé válik a megyei önkormányzat számára, hogy az alkalmazáson keresztül előre tájékoztassa az autósokat a tervezett útlezárásokról. Az értesítés kiküldését követően a felhasználók időben újratervezhetik az utat, kikerülhetik az érintett szakaszt;

riasztást adjon ki, amennyiben váratlan, a forgalmat jelentősen befolyásoló esemény történik, például árvíz vagy egy nagyobb baleset esetén;

értesítést kapjon a szokatlan forgalmi helyzetekről és okukról, például akkor, ha egy szakaszon lassul, esetleg leáll a forgalom;

hosszú távon figyelje meg a forgalmat bizonyos útszakaszon, és elemezhesse a torlódásokkal, kátyúkkal, balesetekkel és egyéb incidensekkel kapcsolatos adatokat. Arra bátorítják a háromszéki gépjárművezetőket, hogy használják az alkalmazást, jelezzék a forgalmi eseményeket, mert ezek a visszajelzések segítik az útügy munkáját is. Például a felhasználók, azaz „wazerek” bejelölhetik, ha egy úttesten lévő tárgy, például vihar után leszakadt ágak akadályozzák a forgalmat. Ugyanígy jelenteni lehet, hogy egy bizonyos útszakaszon milyenek az időjárási körülmények, például jeges vagy le nem takarított az út. Ezekben az esetekben

a háromszéki útügyi vállalat munkatársai rövid idő alatt felkereshetik az érintett útszakaszt, hogy elvégezzék a szükséges beavatkozásokat.