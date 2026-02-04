Rovatok
Az időben felfedezett rákos megbetegedés jó eséllyel gyógyítható

Naponta akár ötven páciens is kap kemoterápiát a marosvásárhelyi onkológiai klinikán • Fotó: Haáz Vince

Naponta akár ötven páciens is kap kemoterápiát a marosvásárhelyi onkológiai klinikán

Fotó: Haáz Vince

Havonta több száz beteget kezelnek Marosvásárhelyen az onkológiai klinikán, nemcsak Maros megyeieket, hanem máshonnan érkezőket is. A rák elleni küzdelem világnapján megmutatták az új sugárterápiás eszközt, amivel még célzottabban tudnak gyógyítani.

Simon Virág

2026. február 04., 19:372026. február 04., 19:37

Marosvásárhelyen is megtartották a rák elleni küzdelem világnapját, szerdán az onkológia klinikán szórólapokat adtak a betegeknek, az újságíróknak pedig a megelőzés fontosságáról beszéltek.

A pár éve felújított onkológiai kórházban Anamaria Garbovan sugárterápiás szakorvos és Adela Vacar onkológus professzor vezetett végig a folyósokon, ők mutatták be a járóbeteg-szakrendelők melletti termeket, ahol kemoterápiával kezelték a betegeket, valamint a hamarosan beüzemelésre kerülő sugárterápiás eszközöket.

Az onkológia kórház Marosvásárhelyen • Fotó: Haáz Vince Galéria

Az onkológia kórház Marosvásárhelyen

Fotó: Haáz Vince

Időben kell jönni

Adela Vacar elmondta, hogy az elmúlt évben nem nőtt a hozzájuk forduló betegek száma: havonta kétszáz beteget fektetnek be és hozzávetőlegesen annyit vizsgálnak meg a járóbetegrendelőkben.

Naponta 40-55 beteg kap sugárterápiát.

Ami az eseteket illeti, a leggyakoribbak a mell-, tüdő és prosztatarákos megbetegedések, de sok emésztőrendszeri daganatos megbetegedésben szenvedő páciensük is van.

„Minden korosztályból vannak pácienseink, egyre fiatalabbak, már negyven-ötven évesek is jönnek különböző daganatokkal. Általában a háziorvos küldi szakorvoshoz és úgy kerülnek hozzánk. Fontos kiemelni, hogy

minél korábban felfedezzük a betegséget, annál jobban gyógyítható.

Ezért fontos feladata van a családorvosoknak is: hogy rendszeresen elküldjék szűrővizsgálatra pácienseiket, javasolják a megelőző oltásokat. De mindnyájan felelősek vagyunk azért, ahogy élünk, amit eszünk, és azért, ahogy az egészségünkre figyelünk.”

Mondern gépek

Adela Garbovan beszámolt arról, hogy jelenleg is nagyon modern és jól használható sugárterápiás gépük van. Megmutatta azokat a maszkokat, amelyekkel rögzítik azon páciensek fejét, akiknek célzottan ezen testrészén kell sugárterápiát végezzenek. Megtudtuk, hogy a maszkok névreszólóak, és sokan hazaviszik, miután meggyógyultak.

Annamaria Garbovan • Fotó: Haáz Vince Galéria

Annamaria Garbovan

Fotó: Haáz Vince

Jelenleg a sugárterápia esetében a várakozási idő tíz napra tehető, de most készülnek beüzemelni az új sugárterápiás berendezést. Terveik szerint júniustól párhuzamosan használhatják majd mindkettőt, így

naponta az eddiginél negyvennel több páciensnek tudják a kezelést biztosítani.

Az új, modern gép lehetővé teszi, hogy nagy pontossággal pusztítsák el az áttéteket is. Érdekességként elmondta, hogy az új gép a sugárdózis alkalmazása során figyelembe tudja majd venni a légzést is, így például egy bal mellen való alkalmazás esetén jobban fogja védni a szívet.

Fontos a megelőzés és a korai felfedezés • Fotó: Haáz Vince Galéria

Fontos a megelőzés és a korai felfedezés

Fotó: Haáz Vince

A rögzítő maszkok • Fotó: Haáz Vince Galéria

A rögzítő maszkok

Fotó: Haáz Vince

A jelenleg működő sugárterápias gép • Fotó: Haáz Vince Galéria

A jelenleg működő sugárterápias gép

Fotó: Haáz Vince

Marosvásárhely Egészségügy
szóljon hozzá! Hozzászólások
