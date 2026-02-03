Nincs mód adócsökkentésre a pénzügyminisztérium szerint

Több székelyföldi városban is tüntettek az adóemelések miatt. A pénzügyminisztérium szerint nem lehet változtatni
Fotó: Olti Angyalka
A várakozás, bizakodás ellenére úgy tűnik, nincs lehetőség arra, hogy a helyi önkormányzatok csökkentsék a 2026-os évre vonatkozó helyi adók mértékét. A pénzügyminisztérium álláspontja szerint ez törvénybe ütköző lenne.
2026. február 03., 11:382026. február 03., 11:38
2026. február 03., 11:442026. február 03., 11:44
Megérkezett a pénzügyminisztériumtól a válaszlevél, magyarázatokkal együtt a Hargita Megyei Prefektusi Hivatalhoz, amely pontosítja az esetleges adócsökkentések lehetőségeit, és leszögezi, hogy álláspontjuk szerint ilyesmire nincs mód a törvény szerint.
A szaktárcához eljuttatott kérdések arra vonatkoztak, ahogy ezt korábban a csíkszeredai városvezetők is említették, hogy
az önkormányzatoknak van-e lehetőségük a költségvetési év során csökkenteni a már korábban elfogadott helyi adók és illetékek mértékét jogszabály-változtatás nélkül,
és hogy az ilyen módosítások visszamenőleg elfogadhatók-e.
A minisztérium válaszlevelében leszögezi, hogy a helyi autonómia elve az adómértékek megállapításában érvényesülhet, azonban kizárólag az Adótörvénykönyv (2015. évi 227-es számú törvény) által meghatározott jogi és időbeli keretek között. Megjegyzik ugyanakkor, hogy elsőre úgy tűnik, a helyi autonómia gyakorlása lehetővé tenné az adók és illetékek mértékének újraértékelését az adott pénzügyi időszakban, ha az Adótörvénykönyv által meghatározott referenciapontokat betartják.
A vonatkozó törvény adta keretek között a legalacsonyabb szintre csökkentik Sepsiszentgyörgyön a helyi adókat – jelentette be a város polgármestere csütörtökön. A márciusra tervezett népszavazásról pedig lemondanak.
Az Adótörvénykönyv rendelkezéseinek részletes elemzése alapján viszont, összevetve ezt a 2025. évi 239-es törvény 2. cikkének előírásaival, ahogy ezt a 2025. évi 78-as számú sürgősségi kormányrendelet módosította, úgy tűnik, hogy a jogalkotó megállapította az időbeli korlátokat, amelyek között a helyi hatóságok kifejezhetik akaratukat a helyi adók és illetékek mértékének megállapítását illetően – írja a dokumentum. Hozzáteszik,
A dokumentum ezután kitér a helyi adók és illetékek megállapításának elveire, amelyek szerint ezeket egy évre meghatározva kell elfogadni:
a helyi önkormányzatok mindig a következő évre vonatkozó helyi adók és illetékek mértékét fogadják el;
a helyi adók és illetékek mértékét már az év kezdete előtt ismerniük kell az adófizető jogi és természetes személyeknek, hogy be tudják tervezni a költségeiket;
az adók és illetékek mértékének fenntartása. Miután elfogadták, az adók és illetékek értékei nem módosíthatók, hogy fenntartsák a stabilitást és a kiszámíthatóságot;
az adók és illetékek megállapítására vonatkozó határozatokat év vége előtt fogadják el a helyi önkormányzatok, a változások pedig január 1-jétől lépnek életbe.
Egy olyan értelmezés, amely szerint a helyi adók és illetékek mértékét meg lehet változtatni egy másik határozattal, az éves adó- és illetékmegállapítás elvének megsértéséhez vezetne – szögezik le, több törvénycikket hozva fel példának az Adótörvénykönyvből. Ezekben mind az éves adók megfogalmazás szerepel a járművek, ingatlanok, területek esetében.
Fotó: Borbély Fanni
Ugyanakkor idézik az Adótörvénykönyv azon cikkét is, miszerint az éves adók és és illetékek megállapításáról szóló határozatokat december 31-ig el kell fogadniuk az önkormányzatoknak, ezeket pedig a fő hitelutalványozóknak három munkanapon belül továbbítaniuk kell a területi pénzügyi hivataloknak.
Amennyiben a helyi hatóságok nem tartják be az adómértékek megállapítására vonatkozó határidőket és szabályokat, a törvény szankciót ír elő:
a személyi jövedelemadóból származó részesedéseket is, a meghatározott szociális kifizetések kivételével. Ezért a helyi adók és illetékekre vonatkozó tanácshatározatok újraértékelése csak a jogszabályok változása alapján lenne lehetséges – állapítja meg a szaktárca válaszlevele.
A dokumentum ugyanakkor azt is megjegyzi, hogy a pénzügyminisztérium álláspontját kizárólag az Adótörvénykönyv előírásainak alapján fogalmazták meg. Egyúttal ajánlják azt is, hogy a helyi hatóságok hatásköreit biztosító más törvények, például a Közigazgatási Törvénykönyv alapján kérjék ki az ügyben a fejlesztési és közigazgatási minisztérium álláspontját is.
Kivonultak az elégedetlen adófizetők szombaton Csíkszereda főterére, hogy így jelezzék: tiltakoznak a magas adók ellen. Ez már a második megmozdulás a hargitai megyeszékhelyen a szerdai „flash-mob” után.
Az adóemelések ellen tiltakozva gyűltek össze az emberek vasárnap délután a székelyudvarhelyi Márton Áron téren – a részvevők civil kezdeményezésre, az Udvarhelyért Tesszük Civil Akciócsoport felhívására érkeztek a helyszínre, és kérdésekkel is készültek.
Gyergyószentmiklóson is érezhető az adóemelések miatti elégedetlenség. Az önkormányzat lakossági fórumra hívja az embereket, de online szavazás is zajlik, ahol a válaszadók nagy többsége azt jelzi, hogy részt venne egy adóemelés-ellenes tiltakozáson.
Mihai Fifor szociáldemokrata párti képviselő szerint Ilie Bolojan miniszterelnök megszorító intézkedései az ország stabilitásának legfőbb pilléreit gyengítik.
Vizsgálatot indított a Szeben megyei gyermekvédelem annál a kürpödi (Chirpăr) családnál, amelynek két gyermeke egy patakba fulladt hétfőn.
Későn állt meg autójával egy idős sofőr Brassóban egy vasúti átkelőnél, és az érkező vonat elütötte a személyautó elejét. Egy másik jármű fedélzeti kamerája rögzítette a balesetet, a rendőrség pedig utólag közzé is tette.
Az ország keleti és déli részén hűlt le igazán a hőmérséklet keddre virradóan, Székelyföldön az évszakhoz képest nem volt rendkívüli hideg, sőt.
Az 51 éves Ionela Tudor jelenleg a bukaresti ítélőtábla közigazgatási perekkel foglalkozó osztályát vezeti, illetve az intézmény alelnöki tisztségét is betölti.
Alsósófalva lesz a házigazdája idén a XXXIV. Hargita Megyei Farsangbúcsúztatónak. A rangos megyei rendezvény évről évre a hagyományőrzés, és a közösségi összetartozás ünnepe.
A Szeben megyei Kürpöd (Chirpăr) település melletti patakba esett és meghalt hétfőn egy testvérpár, egy 6 éves kislány és egy 9 éves fiú.
Összesen 16 jogosítványt függesztettek fel, ugyanakkor 366 esetben szabtak ki büntetést gyorshajtókra az elmúlt héten – közli a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.
A 2025–2026-os tanévre járó összesen 310,2 millió lej tanszertámogatást töltöttek fel a szociális elektronikus kártyákra – tájékoztatott hétfőn az európai projektekért és beruházásokért felelős minisztérium.
Országszerte felmelegedés várható a következő napokban, a jövő hét közepétől azonban ismét lehűl az idő; csapadékra a jövő héten lehet számítani – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat február 2. és 15. közötti időszakra vonatkozó előrejelzéséből.
2 hozzászólás