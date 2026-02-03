Nincs mód adócsökkentésre a pénzügyminisztérium szerint

A várakozás, bizakodás ellenére úgy tűnik, nincs lehetőség arra, hogy a helyi önkormányzatok csökkentsék a 2026-os évre vonatkozó helyi adók mértékét. A pénzügyminisztérium álláspontja szerint ez törvénybe ütköző lenne.

Megérkezett a pénzügyminisztériumtól a válaszlevél, magyarázatokkal együtt a Hargita Megyei Prefektusi Hivatalhoz, amely pontosítja az esetleges adócsökkentések lehetőségeit, és leszögezi, hogy álláspontjuk szerint ilyesmire nincs mód a törvény szerint.

A szaktárcához eljuttatott kérdések arra vonatkoztak, ahogy ezt korábban a csíkszeredai városvezetők is említették, hogy

az önkormányzatoknak van-e lehetőségük a költségvetési év során csökkenteni a már korábban elfogadott helyi adók és illetékek mértékét jogszabály-változtatás nélkül,

és hogy az ilyen módosítások visszamenőleg elfogadhatók-e.

A minisztérium válaszlevelében leszögezi, hogy a helyi autonómia elve az adómértékek megállapításában érvényesülhet, azonban kizárólag az Adótörvénykönyv (2015. évi 227-es számú törvény) által meghatározott jogi és időbeli keretek között. Megjegyzik ugyanakkor, hogy elsőre úgy tűnik, a helyi autonómia gyakorlása lehetővé tenné az adók és illetékek mértékének újraértékelését az adott pénzügyi időszakban, ha az Adótörvénykönyv által meghatározott referenciapontokat betartják.

korábban írtuk Népszavazás helyett adócsökkentés Sepsiszentgyörgyön A vonatkozó törvény adta keretek között a legalacsonyabb szintre csökkentik Sepsiszentgyörgyön a helyi adókat – jelentette be a város polgármestere csütörtökön. A márciusra tervezett népszavazásról pedig lemondanak.

Az Adótörvénykönyv rendelkezéseinek részletes elemzése alapján viszont, összevetve ezt a 2025. évi 239-es törvény 2. cikkének előírásaival, ahogy ezt a 2025. évi 78-as számú sürgősségi kormányrendelet módosította, úgy tűnik, hogy a jogalkotó megállapította az időbeli korlátokat, amelyek között a helyi hatóságok kifejezhetik akaratukat a helyi adók és illetékek mértékének megállapítását illetően – írja a dokumentum. Hozzáteszik,