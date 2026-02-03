Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Nincs mód adócsökkentésre a pénzügyminisztérium szerint

Több székelyföldi városban is tüntettek az adóemelések miatt. A pénzügyminisztérium szerint nem lehet változtatni • Fotó: Olti Angyalka

Több székelyföldi városban is tüntettek az adóemelések miatt. A pénzügyminisztérium szerint nem lehet változtatni

Fotó: Olti Angyalka

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A várakozás, bizakodás ellenére úgy tűnik, nincs lehetőség arra, hogy a helyi önkormányzatok csökkentsék a 2026-os évre vonatkozó helyi adók mértékét. A pénzügyminisztérium álláspontja szerint ez törvénybe ütköző lenne.

Kovács Attila

2026. február 03., 11:382026. február 03., 11:38

2026. február 03., 11:442026. február 03., 11:44

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Megérkezett a pénzügyminisztériumtól a válaszlevél, magyarázatokkal együtt a Hargita Megyei Prefektusi Hivatalhoz, amely pontosítja az esetleges adócsökkentések lehetőségeit, és leszögezi, hogy álláspontjuk szerint ilyesmire nincs mód a törvény szerint.

A szaktárcához eljuttatott kérdések arra vonatkoztak, ahogy ezt korábban a csíkszeredai városvezetők is említették, hogy

  • az önkormányzatoknak van-e lehetőségük a költségvetési év során csökkenteni a már korábban elfogadott helyi adók és illetékek mértékét jogszabály-változtatás nélkül,

  • és hogy az ilyen módosítások visszamenőleg elfogadhatók-e.

A minisztérium válaszlevelében leszögezi, hogy a helyi autonómia elve az adómértékek megállapításában érvényesülhet, azonban kizárólag az Adótörvénykönyv (2015. évi 227-es számú törvény) által meghatározott jogi és időbeli keretek között. Megjegyzik ugyanakkor, hogy elsőre úgy tűnik, a helyi autonómia gyakorlása lehetővé tenné az adók és illetékek mértékének újraértékelését az adott pénzügyi időszakban, ha az Adótörvénykönyv által meghatározott referenciapontokat betartják.

korábban írtuk

Népszavazás helyett adócsökkentés Sepsiszentgyörgyön
Népszavazás helyett adócsökkentés Sepsiszentgyörgyön

A vonatkozó törvény adta keretek között a legalacsonyabb szintre csökkentik Sepsiszentgyörgyön a helyi adókat – jelentette be a város polgármestere csütörtökön. A márciusra tervezett népszavazásról pedig lemondanak.

Az Adótörvénykönyv rendelkezéseinek részletes elemzése alapján viszont, összevetve ezt a 2025. évi 239-es törvény 2. cikkének előírásaival, ahogy ezt a 2025. évi 78-as számú sürgősségi kormányrendelet módosította, úgy tűnik, hogy a jogalkotó megállapította az időbeli korlátokat, amelyek között a helyi hatóságok kifejezhetik akaratukat a helyi adók és illetékek mértékének megállapítását illetően – írja a dokumentum. Hozzáteszik,

mivel a helyi adók és illetékek megállapításának időbeli korlátait a jogszabály rögzíti az önkormányzatok számára, nem lehetséges ezek mértékének újraértékelése a 2026-os költségvetési évben.

A dokumentum ezután kitér a helyi adók és illetékek megállapításának elveire, amelyek szerint ezeket egy évre meghatározva kell elfogadni:

  • a helyi önkormányzatok mindig a következő évre vonatkozó helyi adók és illetékek mértékét fogadják el;

  • a helyi adók és illetékek mértékét már az év kezdete előtt ismerniük kell az adófizető jogi és természetes személyeknek, hogy be tudják tervezni a költségeiket;

  • az adók és illetékek mértékének fenntartása. Miután elfogadták, az adók és illetékek értékei nem módosíthatók, hogy fenntartsák a stabilitást és a kiszámíthatóságot;

  • az adók és illetékek megállapítására vonatkozó határozatokat év vége előtt fogadják el a helyi önkormányzatok, a változások pedig január 1-jétől lépnek életbe.

Egy olyan értelmezés, amely szerint a helyi adók és illetékek mértékét meg lehet változtatni egy másik határozattal, az éves adó- és illetékmegállapítás elvének megsértéséhez vezetne – szögezik le, több törvénycikket hozva fel példának az Adótörvénykönyvből. Ezekben mind az éves adók megfogalmazás szerepel a járművek, ingatlanok, területek esetében.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Ugyanakkor idézik az Adótörvénykönyv azon cikkét is, miszerint az éves adók és és illetékek megállapításáról szóló határozatokat december 31-ig el kell fogadniuk az önkormányzatoknak, ezeket pedig a fő hitelutalványozóknak három munkanapon belül továbbítaniuk kell a területi pénzügyi hivataloknak.

Amennyiben a helyi hatóságok nem tartják be az adómértékek megállapítására vonatkozó határidőket és szabályokat, a törvény szankciót ír elő:

a regionális és megyei közpénzügyi szervek felfüggeszthetik az állami költségvetésből a helyi költségvetések kiegyensúlyozására szánt juttatásokat,

a személyi jövedelemadóból származó részesedéseket is, a meghatározott szociális kifizetések kivételével. Ezért a helyi adók és illetékekre vonatkozó tanácshatározatok újraértékelése csak a jogszabályok változása alapján lenne lehetséges – állapítja meg a szaktárca válaszlevele.

Hirdetés

A dokumentum ugyanakkor azt is megjegyzi, hogy a pénzügyminisztérium álláspontját kizárólag az Adótörvénykönyv előírásainak alapján fogalmazták meg. Egyúttal ajánlják azt is, hogy a helyi hatóságok hatásköreit biztosító más törvények, például a Közigazgatási Törvénykönyv alapján kérjék ki az ügyben a fejlesztési és közigazgatási minisztérium álláspontját is.

korábban írtuk

Ezúttal már bejelentett tüntetésen vonultak utcára Csíkszeredában az adóemelés ellen
Ezúttal már bejelentett tüntetésen vonultak utcára Csíkszeredában az adóemelés ellen

Kivonultak az elégedetlen adófizetők szombaton Csíkszereda főterére, hogy így jelezzék: tiltakoznak a magas adók ellen. Ez már a második megmozdulás a hargitai megyeszékhelyen a szerdai „flash-mob” után.

korábban írtuk

Hetek óta forronganak az utcára vonuló emberek Székelyudvarhelyen – frissítve
Hetek óta forronganak az utcára vonuló emberek Székelyudvarhelyen – frissítve

Az adóemelések ellen tiltakozva gyűltek össze az emberek vasárnap délután a székelyudvarhelyi Márton Áron téren – a részvevők civil kezdeményezésre, az Udvarhelyért Tesszük Civil Akciócsoport felhívására érkeztek a helyszínre, és kérdésekkel is készültek.

korábban írtuk

Gyergyószentmiklós: az EMSZ tüntetne, az önkormányzat fórumot tart
Gyergyószentmiklós: az EMSZ tüntetne, az önkormányzat fórumot tart

Gyergyószentmiklóson is érezhető az adóemelések miatti elégedetlenség. Az önkormányzat lakossági fórumra hívja az embereket, de online szavazás is zajlik, ahol a válaszadók nagy többsége azt jelzi, hogy részt venne egy adóemelés-ellenes tiltakozáson.

Hargita megye Gazdaság
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
2 hozzászólás Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Menyhárt János: „Nem vagyok AUR-os” – tiszta vizet öntene a pohárba a csíkszeredai tüntetés szervezője
Már reggel ittas volt a Gyergyószentmiklóson megállított sofőr
Testi sértés miatt ítélték el a Sepsi OSK volt hálóőrét
Népi időjóslás a klímaváltozás korában: előbújtak a medvék, kiderült, meddig tart még a tél
Lebolondozta a sepsiszentgyörgyi játékvezetőt az FCSB mindenható ura
Nagy Beáta Júlia kutyaoktató: A kutyát és a gazdit egyaránt neveljük
Menyhárt János: „Nem vagyok AUR-os” – tiszta vizet öntene a pohárba a csíkszeredai tüntetés szervezője
Székelyhon

Menyhárt János: „Nem vagyok AUR-os” – tiszta vizet öntene a pohárba a csíkszeredai tüntetés szervezője
Már reggel ittas volt a Gyergyószentmiklóson megállított sofőr
Székelyhon

Már reggel ittas volt a Gyergyószentmiklóson megállított sofőr
Testi sértés miatt ítélték el a Sepsi OSK volt hálóőrét
Székely Sport

Testi sértés miatt ítélték el a Sepsi OSK volt hálóőrét
Népi időjóslás a klímaváltozás korában: előbújtak a medvék, kiderült, meddig tart még a tél
Krónika

Népi időjóslás a klímaváltozás korában: előbújtak a medvék, kiderült, meddig tart még a tél
Lebolondozta a sepsiszentgyörgyi játékvezetőt az FCSB mindenható ura
Székely Sport

Lebolondozta a sepsiszentgyörgyi játékvezetőt az FCSB mindenható ura
Nagy Beáta Júlia kutyaoktató: A kutyát és a gazdit egyaránt neveljük
Nőileg

Nagy Beáta Júlia kutyaoktató: A kutyát és a gazdit egyaránt neveljük
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. február 03., kedd

„Bolojan a gázpalack mellett játszik a tűzzel” – éles kritika érte a kormányfőt a megszorítások miatt

Mihai Fifor szociáldemokrata párti képviselő szerint Ilie Bolojan miniszterelnök megszorító intézkedései az ország stabilitásának legfőbb pilléreit gyengítik.

„Bolojan a gázpalack mellett játszik a tűzzel” – éles kritika érte a kormányfőt a megszorítások miatt
„Bolojan a gázpalack mellett játszik a tűzzel” – éles kritika érte a kormányfőt a megszorítások miatt
2026. február 03., kedd

„Bolojan a gázpalack mellett játszik a tűzzel” – éles kritika érte a kormányfőt a megszorítások miatt
Hirdetés
2026. február 03., kedd

Megdöbbentő családi háttérről számolt be a gyermekvédelem a patakba fulladt testvérpár halálesete után

Vizsgálatot indított a Szeben megyei gyermekvédelem annál a kürpödi (Chirpăr) családnál, amelynek két gyermeke egy patakba fulladt hétfőn.

Megdöbbentő családi háttérről számolt be a gyermekvédelem a patakba fulladt testvérpár halálesete után
Megdöbbentő családi háttérről számolt be a gyermekvédelem a patakba fulladt testvérpár halálesete után
2026. február 03., kedd

Megdöbbentő családi háttérről számolt be a gyermekvédelem a patakba fulladt testvérpár halálesete után
2026. február 03., kedd

Elkapta az autó orrát a vonat, sértetlenül megúszta az idős sofőr – videó

Későn állt meg autójával egy idős sofőr Brassóban egy vasúti átkelőnél, és az érkező vonat elütötte a személyautó elejét. Egy másik jármű fedélzeti kamerája rögzítette a balesetet, a rendőrség pedig utólag közzé is tette.

Elkapta az autó orrát a vonat, sértetlenül megúszta az idős sofőr – videó
Elkapta az autó orrát a vonat, sértetlenül megúszta az idős sofőr – videó
2026. február 03., kedd

Elkapta az autó orrát a vonat, sértetlenül megúszta az idős sofőr – videó
2026. február 03., kedd

Ez a kemény fagy most nagy ívben kikerült minket, de ki bánja?

Az ország keleti és déli részén hűlt le igazán a hőmérséklet keddre virradóan, Székelyföldön az évszakhoz képest nem volt rendkívüli hideg, sőt.

Ez a kemény fagy most nagy ívben kikerült minket, de ki bánja?
Ez a kemény fagy most nagy ívben kikerült minket, de ki bánja?
2026. február 03., kedd

Ez a kemény fagy most nagy ívben kikerült minket, de ki bánja?
Hirdetés
2026. február 03., kedd

Benyújtotta nyugdíjazási kérelmét a bekapcsolt mikrofonnál kínos helyzetbe került bírónő

Az 51 éves Ionela Tudor jelenleg a bukaresti ítélőtábla közigazgatási perekkel foglalkozó osztályát vezeti, illetve az intézmény alelnöki tisztségét is betölti.

Benyújtotta nyugdíjazási kérelmét a bekapcsolt mikrofonnál kínos helyzetbe került bírónő
Benyújtotta nyugdíjazási kérelmét a bekapcsolt mikrofonnál kínos helyzetbe került bírónő
2026. február 03., kedd

Benyújtotta nyugdíjazási kérelmét a bekapcsolt mikrofonnál kínos helyzetbe került bírónő
2026. február 03., kedd

Alsósófalva ad otthont a 34. Hargita Megyei Farsangbúcsúztatónak

Alsósófalva lesz a házigazdája idén a XXXIV. Hargita Megyei Farsangbúcsúztatónak. A rangos megyei rendezvény évről évre a hagyományőrzés, és a közösségi összetartozás ünnepe.

Alsósófalva ad otthont a 34. Hargita Megyei Farsangbúcsúztatónak
Alsósófalva ad otthont a 34. Hargita Megyei Farsangbúcsúztatónak
2026. február 03., kedd

Alsósófalva ad otthont a 34. Hargita Megyei Farsangbúcsúztatónak
2026. február 02., hétfő

Patakba esett és meghalt egy testvérpár Szeben megyében

A Szeben megyei Kürpöd (Chirpăr) település melletti patakba esett és meghalt hétfőn egy testvérpár, egy 6 éves kislány és egy 9 éves fiú.

Patakba esett és meghalt egy testvérpár Szeben megyében
Patakba esett és meghalt egy testvérpár Szeben megyében
2026. február 02., hétfő

Patakba esett és meghalt egy testvérpár Szeben megyében
Hirdetés
2026. február 02., hétfő

350 ezer lejnyi büntetést osztottak ki gyorshajtásért egy hét alatt Hargita megyében

Összesen 16 jogosítványt függesztettek fel, ugyanakkor 366 esetben szabtak ki büntetést gyorshajtókra az elmúlt héten – közli a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.

350 ezer lejnyi büntetést osztottak ki gyorshajtásért egy hét alatt Hargita megyében
350 ezer lejnyi büntetést osztottak ki gyorshajtásért egy hét alatt Hargita megyében
2026. február 02., hétfő

350 ezer lejnyi büntetést osztottak ki gyorshajtásért egy hét alatt Hargita megyében
2026. február 02., hétfő

Érkezik a tanszertámogatás a szociális kártyákra

A 2025–2026-os tanévre járó összesen 310,2 millió lej tanszertámogatást töltöttek fel a szociális elektronikus kártyákra – tájékoztatott hétfőn az európai projektekért és beruházásokért felelős minisztérium.

Érkezik a tanszertámogatás a szociális kártyákra
Érkezik a tanszertámogatás a szociális kártyákra
2026. február 02., hétfő

Érkezik a tanszertámogatás a szociális kártyákra
2026. február 02., hétfő

Felmelegedés után újabb lehűlés – ezt tartogatja február első felének időjárása

Országszerte felmelegedés várható a következő napokban, a jövő hét közepétől azonban ismét lehűl az idő; csapadékra a jövő héten lehet számítani – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat február 2. és 15. közötti időszakra vonatkozó előrejelzéséből.

Felmelegedés után újabb lehűlés – ezt tartogatja február első felének időjárása
Felmelegedés után újabb lehűlés – ezt tartogatja február első felének időjárása
2026. február 02., hétfő

Felmelegedés után újabb lehűlés – ezt tartogatja február első felének időjárása
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!