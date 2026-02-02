350 ezer lejnyi büntetést osztottak ki gyorshajtásért egy hét alatt Hargita megyében

2026. február 02., hétfő

Lecsapott a tél a fővárosra és az ország déli részére – fotók

Nagy télre ébredtek hétfőn a fővárosban és az ország déli részén: a hőmérséklet mínusz 7 Celsius-fokig csökkent, nagyot havazott és fújt a szél. A sofőrök arra panaszkodnak, hogy kevés volt a hóeltakarító gép, és így nehezen lehet közlekedni.