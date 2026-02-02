Fotó: Maros Megyei Hegyimentő-szolgálat Facebook-oldala
Az elmúlt 24 órában 85 riasztás érkezett a hegyimentő szolgálathoz, amelynek munkatársai 94 embernek nyújtottak segítséget – tájékoztatott hétfőn Facebook-oldalán a Salvamont.
2026. február 02., 10:002026. február 02., 10:00
2026. február 02., 10:032026. február 02., 10:03
A bejegyzés szerint 22 embert szállítottak kórházba, két sérültet mentőhelikopterrel. A legtöbb riasztást a Hargita megyei (14), a sinaiai (12), valamint a Szeben megyei (11) és a lupényi (9) hegyimentők kapták. Ugyanakkor 33 betelefonáló a turistaútvonalak állapotáról kért információkat és tanácsokat.
A Maros megyei hegyimentő-szolgálat tájékoztatása szerint a megszokott ügyeleti tevékenységek mellett a szovátai, palotailvai és marosvásárhelyi csapataik összesen hét alkalommal nyújtottak elsősegélyt sérült személyeknek. Egyik járőrcsapatunk ugyanakkor ellenőrizte és rendbe tette a Ruszka-szikla hegyi menedéket, hozzájárulva a térségben túrázók biztonságához és komfortjához.
Nagy télre ébredtek hétfőn a fővárosban és az ország déli részén: a hőmérséklet mínusz 7 Celsius-fokig csökkent, nagyot havazott és fújt a szél. A sofőrök arra panaszkodnak, hogy kevés volt a hóeltakarító gép, és így nehezen lehet közlekedni.
Támogatják a szociáldemokraták, hogy a kormánykoalíció sürgősségi eljárásban fogadtassa el a gazdaságélénkítő intézkedéseket, valamint a nyugdíjasokat és más kiszolgáltatott kategóriákat védő szolidaritási csomagot.
Noha történtek már előrelépések a Sanitas szakszervezet és az egészségügyi minisztérium között zajló tárgyalásokon, az érdekvédelmi tömörülés még nem mondott le a tiltakozási terveiről.
Nem fizetik többé a betegszabadság első napját Romániában, az erről szóló sürgősségi kormányrendelet február elsején lépett hatályba.
A Richter-skála szerint 3,7-es erősségű földrengés történt vasárnap 16 óra 14 perckor Buzău megyében, Vrancea szeizmikus térségben – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
Cătălin Predoiu belügyminiszter vasárnap kijelentette, hogy elvben nem támogatja a tilalmakat, így a kiskorúak online tartalmakhoz való hozzáférésének megtiltását sem.
Rendkívül hideg időjárásra, kemény fagyra, ónos esőre és hófúvásra figyelmeztető előrejelzést adott ki vasárnap az Országos Meteorológiai Szolgálat az ország teljes területére. Hargita és Kovászna megyében is erősen lehűl az idő.
A fejlesztési minisztérium létrehozta az országos helyreállítási terv (PNRR) keretében tervezett 4500 új bölcsődei hely csaknem háromnegyedét – jelentette be Cseke Attila miniszter, aki szombaton Lugosban avatott fel egy új bölcsődét.
Raed Arafat belügyi államtitkár úgy véli, hogy a közösségi média hálózatok nagy kockázatot jelentenek a gyermekek és serdülők számára, és szerinte ideje, hogy a törvényhozók korlátozzák a 15–16 év alattiak hozzáférését ezekhez az online platformokhoz.
szóljon hozzá!