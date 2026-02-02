Az elmúlt 24 órában 85 riasztás érkezett a hegyimentő szolgálathoz, amelynek munkatársai 94 embernek nyújtottak segítséget – tájékoztatott hétfőn Facebook-oldalán a Salvamont.

A bejegyzés szerint 22 embert szállítottak kórházba, két sérültet mentőhelikopterrel. A legtöbb riasztást a Hargita megyei (14), a sinaiai (12), valamint a Szeben megyei (11) és a lupényi (9) hegyimentők kapták. Ugyanakkor 33 betelefonáló a turistaútvonalak állapotáról kért információkat és tanácsokat.

A Maros megyei hegyimentő-szolgálat tájékoztatása szerint a megszokott ügyeleti tevékenységek mellett a szovátai, palotailvai és marosvásárhelyi csapataik összesen hét alkalommal nyújtottak elsősegélyt sérült személyeknek. Egyik járőrcsapatunk ugyanakkor ellenőrizte és rendbe tette a Ruszka-szikla hegyi menedéket, hozzájárulva a térségben túrázók biztonságához és komfortjához.