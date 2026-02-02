Késsel fenyegetőzött egy bentlakásos fiatal, földre teperték a csendőrök – videóval

Késsel fenyegetőzött egy fiatal vasárnap este Zilahon, csendőröknek kellett a földre teperniük és a kezeit hátrakötniük.

A csendőrség egyik járőregységét riasztották vasárnap este nyolc óra körül, hogy közbelépjenek Zilahon, ahol négy fiatal között konfliktus tört ki: egyikük késsel fenyegette a másik hármat. A 112-re érkezett segélyhívást követően egy csendőrségi egység azonnal a helyszínre sietett és feltartóztatta az agresszort.

Az incidens annak a bentlakásnak a bejárata előtt történt, ahol a 16 és 18 év közötti fiatalok laknak. Az érintetteket bevitték a rendőrségre az ügy további kivizsgálása érdekében – tájékoztatott a csendőrség.