Nem hisz a tiltásban a belügyminiszter: másban látja a megoldást a kiskorúak online védelmére

Cătălin Predoiu belügyminiszter vasárnap kijelentette, hogy elvben nem támogatja a tilalmakat, így a kiskorúak online tartalmakhoz való hozzáférésének megtiltását sem.
Facebook-bejegyzésében rámutatott, ez a tiltás nem oldaná meg az alapproblémát: az erkölcsi nevelést. Nem beszélve arról, hogy egy ilyen intézkedést a jelenleg rendelkezésre álló eszközökkel nagyon nehéz végrehajtani – írja az Agerpres.
„Az online platformok felelősségteljes használata számos előnnyel jár (ösztönzi a kreativitást és a más gyerekekkel való kapcsolattartást, gyors hozzáférést biztosít az információkhoz stb.). Ráadásul sok iskolai és iskolán kívüli tevékenység máris az internet használatával zajlik”– magyarázta, hozzátéve, hogy
„Az igazi megoldás csak szilárd és komoly oktatásból származhat, mert az oktatás nélküli szabadság ugyanolyan veszélyes” – szögezte le a belügyminiszter.
Véleménye szerint a szilárd társadalmi nevelés, a felügyelet (szülők és tanárok által) és a kommunikáció együttesen segít a gyerekeknek biztonságosan eligazodni a digitális környezetben, és elkerülni, hogy áldozatul essenek az online uszításnak vagy negatív hatásoknak.
Predoiu hangsúlyozta ugyanakkor, hogy ezt az álláspontját politikusként fejezte ki, és nem belügyminiszterként.
csupán a parlament által e területen elfogadott törvényeket hajthatja végre” – nyomatékosította a belügyi tárca vezetője.
Predoiu állásfoglalásának előzménye, hogy szombaton Raed Arafat belügyi államtitkár egy Facebook-bejegyzésben kifejtette, szerinte ideje, hogy a törvényhozók felelősséget vállaljanak egy olyan jogi keret létrehozásáért, amely korlátozza a 15–16 év alattiak hozzáférését ezekhez az online platformokhoz.
Raed Arafat belügyi államtitkár úgy véli, hogy a közösségi média hálózatok nagy kockázatot jelentenek a gyermekek és serdülők számára, és szerinte ideje, hogy a törvényhozók korlátozzák a 15–16 év alattiak hozzáférését ezekhez az online platformokhoz.
