Nem hisz a tiltásban a belügyminiszter: másban látja a megoldást a kiskorúak online védelmére

Fotó: 123RF

Fotó: 123RF

Cătălin Predoiu belügyminiszter vasárnap kijelentette, hogy elvben nem támogatja a tilalmakat, így a kiskorúak online tartalmakhoz való hozzáférésének megtiltását sem.

Székelyhon

2026. február 01., 16:032026. február 01., 16:03

Facebook-bejegyzésében rámutatott, ez a tiltás nem oldaná meg az alapproblémát: az erkölcsi nevelést. Nem beszélve arról, hogy egy ilyen intézkedést a jelenleg rendelkezésre álló eszközökkel nagyon nehéz végrehajtani – írja az Agerpres.

„Az online platformok felelősségteljes használata számos előnnyel jár (ösztönzi a kreativitást és a más gyerekekkel való kapcsolattartást, gyors hozzáférést biztosít az információkhoz stb.). Ráadásul sok iskolai és iskolán kívüli tevékenység máris az internet használatával zajlik”– magyarázta, hozzátéve, hogy

a teljes tilalom csak frusztrációt és túlzott kíváncsiságot kelt, és a gyerekek végül titokban, útmutatás és védelem nélkül használnák ezeket a platformokat”.

„Az igazi megoldás csak szilárd és komoly oktatásból származhat, mert az oktatás nélküli szabadság ugyanolyan veszélyes” – szögezte le a belügyminiszter.

Véleménye szerint a szilárd társadalmi nevelés, a felügyelet (szülők és tanárok által) és a kommunikáció együttesen segít a gyerekeknek biztonságosan eligazodni a digitális környezetben, és elkerülni, hogy áldozatul essenek az online uszításnak vagy negatív hatásoknak.

Predoiu hangsúlyozta ugyanakkor, hogy ezt az álláspontját politikusként fejezte ki, és nem belügyminiszterként.

A belügyminisztériumnak nincs jogköre a véleménynyilvánítás szabadságára és az információhoz való hozzáférésre vonatkozó jogi korlátozások bevezetését illetően,

csupán a parlament által e területen elfogadott törvényeket hajthatja végre” – nyomatékosította a belügyi tárca vezetője.

Predoiu állásfoglalásának előzménye, hogy szombaton Raed Arafat belügyi államtitkár egy Facebook-bejegyzésben kifejtette, szerinte ideje, hogy a törvényhozók felelősséget vállaljanak egy olyan jogi keret létrehozásáért, amely korlátozza a 15–16 év alattiak hozzáférését ezekhez az online platformokhoz.

Raed Arafat szerint Romániában is korlátozni kellene a kiskorúak hozzáférését a közösségi médiához
Raed Arafat szerint Romániában is korlátozni kellene a kiskorúak hozzáférését a közösségi médiához

Raed Arafat belügyi államtitkár úgy véli, hogy a közösségi média hálózatok nagy kockázatot jelentenek a gyermekek és serdülők számára, és szerinte ideje, hogy a törvényhozók korlátozzák a 15–16 év alattiak hozzáférését ezekhez az online platformokhoz.

Belföld Életmód
2026. február 01., vasárnap

Visszatér a fagy, Székelyföldön is dermesztő hideg várható

Rendkívül hideg időjárásra, kemény fagyra, ónos esőre és hófúvásra figyelmeztető előrejelzést adott ki vasárnap az Országos Meteorológiai Szolgálat az ország teljes területére. Hargita és Kovászna megyében is erősen lehűl az idő.

2026. február 01., vasárnap

2026. február 01., vasárnap

Jégbe fagyott vízzuhatag a Gyimesek szívében | Erdély kincsei

A Gyimesek vadregényes erdői között, a hegyek ölelésében egy különleges természeti kincs bújik meg: a Jávárdi-vízesés, vagy ahogyan a helyiek nevezik, a Zúgó. A név tökéletesen illik rá – itt a víz sziklák között zúg le a mélybe.

2026. február 01., vasárnap

2026. január 31., szombat

Háromnegyedénél tart a bölcsődeprogram: már több mint 3200 új férőhely készült el

A fejlesztési minisztérium létrehozta az országos helyreállítási terv (PNRR) keretében tervezett 4500 új bölcsődei hely csaknem háromnegyedét – jelentette be Cseke Attila miniszter, aki szombaton Lugosban avatott fel egy új bölcsődét.

2026. január 31., szombat

2026. január 31., szombat

Raed Arafat szerint Romániában is korlátozni kellene a kiskorúak hozzáférését a közösségi médiához

Raed Arafat belügyi államtitkár úgy véli, hogy a közösségi média hálózatok nagy kockázatot jelentenek a gyermekek és serdülők számára, és szerinte ideje, hogy a törvényhozók korlátozzák a 15–16 év alattiak hozzáférését ezekhez az online platformokhoz.

2026. január 31., szombat

2026. január 31., szombat

XIV. Leó sem költözik be a pápai lakosztályba

Elődjéhez, Ferenc pápához hasonlóan XIV. Leó is úgy döntött, hogy nem költözik be a vatikáni paloták pápai lakosztályába, hanem egyszerűbb, személyre szabott otthont alakít ki magának.

2026. január 31., szombat

2026. január 31., szombat

Királyi ajándékokat is kapott elnöksége első évében Nicușor Dan

Nicușor Dan államelnök tavaly egyebek mellett festményeket, fényképeket, albumokat, könyveket, porcelán tárgyakat, metszeteket, emblémákat, emlékérmeket, sőt egy nyakkendőt is kapott ajándékba a 2025-ös évi protokoll-eseményeken.

2026. január 31., szombat

2026. január 31., szombat

Ilyen volt az adóemelés elleni tüntetés Csíkszeredában

Több százan demonstráltak Csíkszeredában szombat délben az adókedvezmények eltörlése miatt, a kormány lemondását is követelve. A tüntetésen a kezdeményezők mellett Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere is felszólalt. Fotókon mutatjuk az eseményt.

2026. január 31., szombat

2026. január 31., szombat

Volt egy kisebb földrengés péntek este

A Richter-skála szerint 3,2-es erősségű földrengés történt pénteken 19 óra 31 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).

2026. január 31., szombat

2026. január 31., szombat

Közös energiaprojektekről egyeztetett Nicușor Dan és Volodimir Zelenszkij

Az energiabiztonságról egyeztetett pénteken Nicușor Dan államelnök ukrán hivatali kollégájával. Erről Volodimir Zelenszkij számolt be péntek este a Facebook-oldalán.

2026. január 31., szombat

2026. január 31., szombat

Idéntől még nehezebben lehet balesetveszélyes pirotechnikai eszközökhöz jutni Romániában

A kabinet pénteken határozattal módosította a pirotechnikai termékek forgalomba hozatalának feltételeit, drasztikusan korlátozva a balesetveszélyes termékekhez való hozzáférést.

2026. január 31., szombat

