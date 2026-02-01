Nem hisz a tiltásban a belügyminiszter: másban látja a megoldást a kiskorúak online védelmére

Cătălin Predoiu belügyminiszter vasárnap kijelentette, hogy elvben nem támogatja a tilalmakat, így a kiskorúak online tartalmakhoz való hozzáférésének megtiltását sem.

Facebook-bejegyzésében rámutatott, ez a tiltás nem oldaná meg az alapproblémát: az erkölcsi nevelést. Nem beszélve arról, hogy egy ilyen intézkedést a jelenleg rendelkezésre álló eszközökkel nagyon nehéz végrehajtani – írja az Agerpres. „Az online platformok felelősségteljes használata számos előnnyel jár (ösztönzi a kreativitást és a más gyerekekkel való kapcsolattartást, gyors hozzáférést biztosít az információkhoz stb.). Ráadásul sok iskolai és iskolán kívüli tevékenység máris az internet használatával zajlik”– magyarázta, hozzátéve, hogy

a teljes tilalom csak frusztrációt és túlzott kíváncsiságot kelt, és a gyerekek végül titokban, útmutatás és védelem nélkül használnák ezeket a platformokat”.

„Az igazi megoldás csak szilárd és komoly oktatásból származhat, mert az oktatás nélküli szabadság ugyanolyan veszélyes” – szögezte le a belügyminiszter. Hirdetés Véleménye szerint a szilárd társadalmi nevelés, a felügyelet (szülők és tanárok által) és a kommunikáció együttesen segít a gyerekeknek biztonságosan eligazodni a digitális környezetben, és elkerülni, hogy áldozatul essenek az online uszításnak vagy negatív hatásoknak. Predoiu hangsúlyozta ugyanakkor, hogy ezt az álláspontját politikusként fejezte ki, és nem belügyminiszterként.

A belügyminisztériumnak nincs jogköre a véleménynyilvánítás szabadságára és az információhoz való hozzáférésre vonatkozó jogi korlátozások bevezetését illetően,