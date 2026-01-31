Volt egy kisebb földrengés péntek este

A Richter-skála szerint 3,2-es erősségű földrengés történt pénteken 19 óra 31 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).

A szeizmikus mozgás 116,4 kilométeres mélységben következett be. Epicentruma 35 kilométerre volt Focșani-tól, 63 kilométerre Buzăutól, 75 kilométerre Sepsiszentgyörgytől és 87 kilométerre Brassótól.

Január elejétől 22 földrengés volt Romániában, erősségük a Richter-skála szerint 2 és 3,3 között váltakozott – ismerteti az Agerpres.